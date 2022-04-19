俄羅斯入侵烏克蘭：4月19日最新局勢

40 分钟前

圖像來源，Reuters

俄羅斯對烏克蘭的入侵進入第55天，以下是4月19日的最新局勢：

烏克蘭總統澤連斯基說，俄羅斯正在東部頓巴斯地區展開大規模攻勢

俄羅斯軍隊在頓巴斯地區東部480公里的前線，全方位攻擊烏克蘭陣地

烏克蘭軍方稱，俄羅斯軍隊的主要重點是突破盧甘斯克和頓涅茨克地區的烏克蘭軍隊防線

莫斯科聲稱，夜間打擊了超過1000個目標

但據軍事分析家稱，烏克蘭部隊在哈爾科夫以南成功進行了反擊

儘管俄羅斯將重點放在對烏克蘭東部的攻勢，但周末期間也襲擊了烏克蘭其他地區的幾個城市，包括西部的利沃夫

聯合國稱，由於戰爭目前已有超過490萬烏克蘭人出逃

烏克蘭向歐盟提交了一份調查問卷，以爭取獲得加入歐盟的候選資格

烏克蘭東部曾經以旅遊業為主的城鎮正在凖備應對俄羅斯的攻擊

據報道，俄羅斯別爾哥羅德省省長表示，烏克蘭軍隊襲擊了俄羅斯邊境附近的一個村莊，造成一名居民受傷

五角大樓發言人約翰·柯比說，俄羅斯已經開始「塑造」烏克蘭東部地區，為更大規模和更具侵略性的攻擊創造條件

利沃夫市的官員表示，周一凌晨的一次襲擊造成至少7名平民死亡，11人受傷。

據Flightradar24報道，由於歐盟的飛行禁令，一架俄羅斯飛機離開莫斯科去接回被驅逐的駐希臘和西班牙的俄羅斯外交官時，繞行了15000公里的大彎

由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲和中亞地區的經濟增長受到影響，世界銀行對全球經濟增長的預測從4.1%降至3.2%

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

烏克蘭東部480公里戰線

俄羅斯軍隊在烏克蘭東部480公里的戰線展開攻勢 ，這是俄羅斯主要軍事行動的一部分，烏克蘭稱之為「戰爭的新階段」。

烏克蘭總參謀部表示，俄羅斯軍隊正集中精力以求全面控制東部的頓巴斯地區。

烏克蘭總參謀部發表聲明說，俄羅斯軍隊試圖在幾乎整個前線力圖突破烏克蘭的防禦。

到目前為止，盧甘斯克州軍事行政長官說，俄羅斯部隊只成功通過了兩個地區：東部的克雷明納鎮和另一個小鎮。

俄羅斯周一開始加強全面進攻，重點是頓巴斯地區的頓涅茨克和盧甘斯克，部隊試圖分幾個部分推進，包括從鄰近的哈爾科夫地區。

烏克蘭總參謀部說，俄羅斯軍隊繼續封鎖和炮擊南部港口城市馬里烏波爾，並向其他城市發射導彈。

俄羅斯國防部：夜間襲擊頓巴斯目標

圖像來源，Reuters

俄羅斯國防部最新簡報中說，導彈和炮兵部隊夜間襲擊了烏克蘭的1260個目標。

簡報稱，「高精度空基導彈」擊中了頓巴斯部分地區的13個烏克蘭陣地，包括關鍵城鎮斯洛維揚斯克（Slovyansk）。

簡報還稱，其他空襲「打擊了60個烏克蘭的軍事設施」，包括靠近東部前線的城鎮。

俄羅斯國防部說，俄羅斯防空部隊在頓涅茨克地區擊落了一架烏克蘭米格-29飛機。

BBC無法獨立核實俄羅斯國防部的說法。

專家預測本階段戰役：兩軍正面衝突

英國國防和安全智庫——皇家聯合研究所(RUSI)的傑克·沃特林博士（Jack Watling）向英國廣播公司BBC評估了俄羅斯在頓巴斯的攻勢與最近幾周俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動有哪些不同。

他在BBC第四台晨間時事節目「今日」中說，此前俄軍在對基輔的攻勢中是在兩條道路上推進，但因為沼澤和茂密的林地，俄軍要離開這些道路遭遇困難。

雖然俄軍的炮兵部隊陷在離前線相當遠的地方，但前線部隊卻在烏克蘭炮兵的射程內，而且每當他們試圖移動時，都會遭受非常嚴重的傷亡。

他說：「而現在的戰鬥是在相當空曠的地區展開、範圍也非常廣，其中有一些地方工業化和城市化程度相當高，而且城鎮較小。」

他預測，俄軍應該能更加機動，受約束更小，雙方正面衝突的情況更多，而不像此前的伏擊戰。

烏克蘭頓巴斯簡介

俄羅斯總統普京提及頓巴斯時，指的是烏克蘭古老的煤炭和鋼鐵生產地區。他真正的意思是整個東部的兩個大區，盧甘斯克和頓涅茨克，從南部的馬里烏波爾外一直到北部邊境。

這些地區廣泛講俄語，馬里烏波爾是烏克蘭最親俄的城市之一。

但俄羅斯軍隊自入侵以來圍困了馬里烏波爾，摧毀了該市的大部分地區。

普京多次毫無根據地指責烏克蘭在東部地區進行種族滅絶。

戰爭開始時，幾乎三分之二的東部地區由烏克蘭控制，其餘的由俄羅斯代理人管理，他們在八年前開始的戰爭中建立了莫斯科支持的小國。

本次俄羅斯對烏克蘭戰爭之前，普京承認東部兩個地區全部從烏克蘭獨立。

如果俄羅斯能夠征服這兩個大區，這將使普京從俄羅斯這場戰爭中獲得某種成就。然後，就像他在2014年否決克里米亞公投結果一樣，下一步將是吞併頓巴斯。

親俄特種部隊圍攻亞速鋼鐵廠

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞速鋼鐵廠位於馬里烏波爾市中心。烏克蘭一直在此抵抗俄軍。

烏克蘭東部頓巴斯地區一名俄羅斯支持的分離主義官員說，特種部隊目前正在攻打馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal），那裏是最後一批烏克蘭部隊的藏身之處。

自封頓涅茨克人民共和國（DNR）的代言人愛德華·巴蘇林（Eduard Basurin）告訴俄羅斯24電視台，特別挑選的「突擊小組」在圍剿行動中得到了俄羅斯空中和大炮的支持。

此前烏克蘭官員稱，包括兒童在內的許多平民躲在亞速鋼鐵廠內，對此巴蘇林表示否認。

上周，他說烏克蘭軍隊應該被從工廠「熏出去」，烏克蘭和西方的一些軍事專家說這是威脅使用化學武器的隱晦說法。

馬里烏波爾是亞速海沿岸的一個戰略港口，戰前有40多萬人口，自3月初以來一直被俄羅斯軍隊圍困。亞速鋼鐵廠是位於市中心的巨大工業區。

該市當局稱，馬里烏波爾已被猛烈的炮擊和空襲夷為平地，數千名平民已經死亡。

連續三天沒有人道主義走廊疏散平民

烏克蘭表示，由於沒有與俄羅斯達成協議，連續第三天將沒有人道主義走廊來疏散被困在衝突地區的平民。

烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，烏克蘭東部頓巴斯地區的密集炮擊仍在繼續，官員們說，俄羅斯在奪取烏克蘭首都基輔的努力受挫後向東部地區發起了重大攻勢。

韋列舒克說，俄羅斯「拒絶開通一條走廊」，將平民從被圍困的港口城市馬里烏波爾疏散到別爾江斯克。

她說，一直在進行「艱難的談判」，試圖在南部的赫爾松地區和烏克蘭東部的哈爾科夫地區安排人道主義走廊。

周一，聯合國難民事務署官員表示，已經有超過490萬烏克蘭難民逃離。

圖輯：戰火下的烏克蘭

圖像來源，Getty Images

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