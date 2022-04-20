烏克蘭戰爭：印度能成為「世界糧倉」 為全球供應糧食嗎？

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭讓糧價飛漲

烏克蘭戰爭造成糧食供應緊張和價格上漲，印度總理莫迪上周對美國總統拜登表示，印度做好了向世界各地運送糧食的凖備。

莫迪說，印度有「足夠食品」滿足其14億人口需要，如果世界貿易組織允許，它可以從「明天起就凖備好為世界提供庫存糧食」。

由於全球收成問題，烏克蘭戰爭前大宗商品價格就已經達到10年來新高。根據聯合國糧農組織（UNFAO）食品價格指數數據，開戰後，價格更是一路飛漲，達到1990年以來最高點。

俄羅斯和烏克蘭是世界兩大主要小麥出口國，並佔全球小麥年銷售量的約三分之一。同時，兩國還佔全球年葵花子油出口的55%，以及玉米和大麥出口的17%。

根據UNFAO預測，今年，俄國和烏克蘭加起來預期將出口1400噸小麥和超過1600萬噸的玉米。

UNFAO駐羅馬的經濟學家奧拉赤拉吉表示，俄羅斯面臨的供應鏈中斷和禁運威脅意味著不能再將俄國算在其內。印度可以頂上，並增加出口，特別是如果它有足夠的小麥庫存時。

印度是全球第二大大米和小麥生產國。截至到4月初，印度這兩種主食的庫存量有7400噸，其中2100噸用於戰略儲備以及公共分配系統（PDS），為7億多貧困人口提供廉價食品。

印度同時也是全球小麥和大米最廉價的供應國之一：它已經向近150個國家出口大米，向68個國家出口小麥。2020-2021年，印度出口了700萬噸的小麥。

據印度官員稱，為應對國際市場需求的增長，貿易商已經簽訂了4月到7月300多萬噸小麥的出口合同。2021-2022年印度農產品出口超過創紀錄的500億美元。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 糧食需要化肥，化肥價格也開始上漲。

印度國際經濟關係研究委員會的農業教授古拉提表示，印度在本財政年有能力出口2200萬噸大米和1600萬噸小麥。

他說，「如果世貿組織許可政府庫存出口，這一數字還會更高。這將有助於為全球價格降溫，並減輕世界各地進口國的負擔」。

但也有人對此持保留態度。德里智庫政策研究中心的高級研究員達莫達蘭表示，雖然印度目前有充足的庫存，但人們還是有所擔憂，印度不應該太熱衷於「養活」全世界。

首先，人們擔心收成低於預期。目前，正值印度迎來新小麥收成季，官方預計小麥收成將會達到創紀錄的1億1千1百萬噸 - 連續第6個豐收季節。

但像達莫達蘭這樣的專家並不相信。他認為由於化肥短缺以及天氣變化莫測等因素（比如降水過多，以及初夏酷熱），產量將會遠遠低於預期。

他說，「我們高估了產量，再過10天將會知道」。

專家說，另一個疑問是化肥問題，它是農業的一個基本要素。戰爭後，印度化肥庫存已經下降。印度進口磷酸二銨，以及含有氮、磷酸鹽、硫和鉀肥的化肥。俄國和白俄羅斯佔全世界鉀肥出口的40%。由於天然氣價格飆升，化肥價格已經高企不下。

化肥短缺很容易影響下一個收獲季節的產量。達莫達蘭說，一個解決方法是讓印度跟像埃及和非洲探索「用小麥換化肥交易」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 如果戰爭延長，印度還可能面臨外貿出口的物流挑戰。

還有，如果戰爭延長，印度還可能面臨外貿出口的物流挑戰。奧拉赤拉吉表示，出口大量穀物涉及諸如運輸、存儲、船運等大量基礎設施問題。同時，還有大量貨運能力、高運輸費用問題。

最後，還有對國內食品價格飛漲的最大擔憂 - （印度）3月份食品通脹率已經達到16個月以來最高點7.68%。這主要受食用油、蔬菜、穀物、牛奶、肉和魚價格上漲的推動。

印度中央銀行已經警告，「全球主要食品加價壓力」導致「通貨膨脹的高度不確定性」。

智囊機構國際食物政策研究所稱，俄羅斯入侵有可能會對全球食品安全帶來「嚴重後果」。UNFAO估計，俄國和烏克蘭小麥、化肥以及其他商品出口長期中斷可能會令全球營養不良人口從800萬上升到1300萬。

印度政府自己也承認，儘管印度有豐富的農作物和充足的糧食儲備，印度營養不良兒童仍然超過300萬。莫迪家鄉古吉拉特邦，營養不良兒童排在該國前三位。

達莫達蘭說，「不能對食品安全掉以輕心，也不能挪用那些補貼體系內的專用糧」。