為什麼全體韓國人很快會變得年輕一歲

Sunyoung Jeong

BBC韓語

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在韓國，當一名嬰兒出生時，他們被認為是一歲。到了新年，他們又增加了一歲。

「你多大了?」這似乎是一個簡單的問題，很容易有明確答案。但對韓國人來說，回答這個問題絶非易事。

在韓國，當一名嬰兒出生時，他們被認為是一歲。到了新年，他們又增加了一歲。這意味著一名在12月出生的嬰兒在短短幾周內，就會被認為是兩歲了。

但這種年齡的計算方法可能很快會被改變，因為韓國當選總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）正在推動廢除這種有著數百年歷史的計數方法。

韓國當選總統過渡委員會主席李勇浩（Lee Yong-ho，音譯）表示，即將上任的新政府正尋求將年齡計算方式標凖化，以便使韓國與世界其他國家保持一致。

他說，不同的年齡計算方法導致了「持續的混亂」和「不必要的社會和經濟成本」。

這項新提議似乎得到一些人的廣泛支持，但專家們表示，他們對該提議是否能真正實施持懷疑態度。

一個問題，三個答案

韓國有三種計算年齡的現行方法。

自1962年以來，該國在大多數法律定義和行政程序中使用國際計數系統，使用一個人的出生日期。

該國還有另一種官方的年齡計算方式，即嬰兒出生時為0歲，每年1月1日增加一歲。根據這一方法，2020年12月出生的嬰兒到2022年1月將滿兩歲，儘管他們直到2022年12月才能正式滿兩歲。

這一方法主要用於為影響很大比例人口的法律領域確定法定年齡，包括服兵役或界定需要保護免受虐待的青少年的年齡。

然後是「韓國年齡」的計算方法，這種方法更典型地被社會上的每個人使用，即每個人在出生時自動滿一歲，在新年那天長大一歲，不論他們的出生日期是什麼。

根據這種方法，1995年12月30日出生的防彈少年團（BTS）成員金泰亨的年齡可以是28歲（韓國年齡）、26歲（國際年齡），也可以是27歲（官方年齡）。

對一些人來說，年齡可能只是一個數字，但在韓國，年齡至關重要。

「對韓國人來說，在社會環境中，弄清楚某人是否比自己年長比知道某人的名字還要重要。在選擇如何稱呼這個人以及所需的敬語或頭銜時，這是必不可少的。」高麗大學韓國語言文學系教授申智英（Shin Ji-young，音譯）告訴BBC。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1995年12月30日出生的防彈少年團（BTS）成員金泰亨的年齡可以是28歲（韓國年齡）、26歲（國際年齡），也可以是27歲（官方年齡）。

韓國的年齡計算傳統起源於中國和亞洲其他地區。但韓國被認為是唯一一個仍普遍以這種方式計算年齡的國家。

「全球化使韓國人更加了解了國際年齡。這對年輕人產生了影響，因為他們覺得韓國人因為（這些計數體系）受到了嘲笑，」漢城大學法律與政策教授金恩珠（Kim Eun-ju，音譯）表示。

但除了嘲笑，這些政策也對韓國人產生了切實的影響。

例如，一些父母試圖欺騙出生登記系統，因為他們擔心12月出生的孩子在學校會處於不利地位，進而在以後的生活中更加被動。

在新冠大流行期間，衛生部門交替使用國際年齡和「韓國年齡」來設定接種疫苗的年齡，導致了很大的混亂。這也促使一些人呼籲將年齡標凖化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國當選總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）正在推動廢除這種有著數百年歷史的計數方法。

李先生早些時候還強調「韓國年齡」帶來了「不必要的社會和經濟成本」，他提到了一樁法律案件，由於額外工資和退休的年齡定義混亂，該案件一直上訴到最高法院。

放棄傳統？

這並不是韓國官員第一次試圖提出統一的年齡計算方法。

2019年和2021年，也有兩名議員提出了類似的法案，但未能在國會上簽署成為法律。

雖然從行政角度上贊同這一方案，但專家們對新措施對韓國社會的意義存在分歧。

檀國大學東方研究中心資深研究員張玉成（Jang Yoo-seung，音譯）對BBC說，「韓國年齡」是傳統的反映。

「我們的社會似乎不太擔心放棄傳統的問題。我們是否面臨著放棄自己的獨特性和文化，變得更加單調的風險？」