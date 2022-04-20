俄羅斯入侵烏克蘭：澤連斯基借機衝刺加入歐盟和那段烏克蘭左右搖擺的歷史

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭經常在歐盟和俄羅斯之間進行艱難的選擇。

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)已經完成了一份調查問卷，並將其發送給歐盟，希望烏克蘭在未來幾周內成為歐盟成員國的正式候選國。但是，烏克蘭為什麼想要加入歐盟？這件事距離實現還有多遠？

烏克蘭希望最快在今年6月成為歐盟成員國的正式候選國。

4月18日，澤連斯基向烏克蘭駐歐盟代表團代表馬西卡斯（Matti Maasikas）轉交了一份完整的調查問卷。澤連斯基稱這是 「烏克蘭通往歐盟道路上踏出的正式一步」。

他說：「我們的人民長期以來一直感到，從精神上來說，他們是歐洲的一部分。」

但過去，烏克蘭經常被描述為在尋求與西歐更緊密互融，和被拉入俄羅斯軌道的兩種選擇中徘徊。

為何澤連斯基現在想成為歐盟的一部分呢？

「現代」 烏克蘭

澤連斯基說，「烏克蘭人民因為這個目標而團結起來，感到平等，感到自己是歐洲的一部分，是歐盟的一部分。」

他表示，獲得歐盟候選國的正式地位，將為此次戰後烏克蘭的重建和現代化打開 「前所未有的機會」。

「我們正在與各國進行雙邊談判，並與國際金融機構談判，以支持國家的重建計劃。當然，我們將盡可能地讓全球企業參與進來，」他補充說。

「但我們主要關心的是在烏克蘭創造就業機會和附加值。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩4月8日訪問基輔並與澤連斯基會面。

根據歐洲議會數據，歐盟佔烏克蘭國際貿易40%以上。此外，雙方還有許多更密切的聯繫。

自2017年以來，烏克蘭公民被允許進入歐盟而無需申請簽證。自2015年以來，超過11500名烏克蘭學生參加了歐盟的伊拉斯謨（Erasmus）學生交流計劃。

歐盟對烏克蘭的援助還表現在其他幾個方面。包括對中小企業的直接支持，資助綠色能源的過渡性資金，以及提供經濟援助以減輕新冠大流行的影響。

另外，烏克蘭和歐盟之間的政治和自由貿易協作關係通過《歐盟-烏克蘭聯合協議》確立。該協議為能源、教育和運輸等領域的合作制定了規則。它還要求烏克蘭實施改革，尊重民主原則、人權和法治。不過，這個協議當年被烏克蘭前總統亞努科維奇(Viktor Yanukovich)領導的親俄政府否決。這一決定亦導致了2014年該國出現大規模抗議，最終亞努科維奇倒台並逃到了莫斯科。

在俄羅斯與西方之間搖擺

多年來，如何與俄羅斯和西方國家發展關係的問題困擾著烏克蘭，甚至導致緊張局勢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拒絶歐盟協議一事2014年曾在基輔引發大規模抗議，並導致親俄的前總統亞努科維奇下台。

1991年蘇聯解體後，烏克蘭獨立。而歐盟的起源可以追溯到1957年的《羅馬條約》，當時該集團（當時稱為歐洲經濟共同體）有六個成員。到1993年，歐盟已擴大到有12個成員國。

1995年，奧地利、芬蘭和瑞典加入。而歐盟最大的擴張發生在2004年，包括波羅的海國家和幾個東歐國家都加入了歐盟。

最近一波擴張來自2007年保加利亞和羅馬尼亞的加入，還有2013年克羅埃西亞（克羅地亞）加入，使歐盟進一步向東擴展。

而烏克蘭出現在歐盟的雷達上，起自2004年之後。當時，該國發生 「橘色革命」等一系列大規模示威，迫使當時的烏國政府因為選舉舞弊下台。新上台政府明顯比前政府更親歐洲，該年選舉中勝出的前總統尤先科（Viktor Yushchenko）說：「烏克蘭是一個歐洲民主國家。」但他在2010年的選舉中輸給了亞努科維奇，後者希望與莫斯科建立更深的關係。

此外，亞努科維奇還拒絶了與歐盟建立更緊密關係的協議，這也招致該國大規模的抗議，示威者佔領了首都基輔獨立廣場，掀起了激烈的民間動蕩，被稱為烏克蘭的「廣場革命」（Euromaidan）。亞努科維奇之後下台，逃往莫斯科。作為報復，俄羅斯則出兵佔領烏克蘭的克里米亞半島和支持烏克蘭東部的分離主義團體。

這也導致了兩個自封為頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克共和國（Luhansk）的分離地區出現。這些地區是重工業地區，是烏克蘭煤炭和鋼鐵製造業的核心。他們與俄羅斯保持著密切的聯繫。因為在歷史上，許多來這些工廠的勞工多半是講俄語的民眾，他們來自前蘇聯各地。

俄羅斯的入侵

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澤連斯基認為俄羅斯的入侵更強化了烏克蘭加入歐盟的決心。

澤連斯基稱，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，鞏固而非削弱了烏克蘭對與歐盟進一步融合的腳步。他又說明烏克蘭加入歐盟是他對該國未來的 「戰略願景 」的 「一部分」。

現在，歐盟領導人們對烏克蘭的決心表示支持。但他們沒有承諾任何時間表，專家們也對加快這一進程表示懷疑，因為這一進程通常需要多年才能完成。

此外，阿爾巴尼亞、北馬其頓、蒙特內哥羅（黑山）、塞爾維亞和土耳其也已經是候選國。烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦則是在俄羅斯入侵烏國後提交了入會申請。

澤連斯基也承認，每一個加入歐盟的國家都經歷了與烏克蘭相同的程序，但 「他們花了幾年時間 」來完成同樣的調查問卷。「我們在一周多一點的時間內完成了第一份問卷。我們將很快提供第二部分的答案。烏克蘭盼望歐洲盡快做出決定，進行回應。」

烏克蘭總統辦公室主任葉麥克（Andriy Yermak）則說，烏克蘭官員們希望在歐洲理事會（European Council ）今年6月的會議之後能夠獲得這一地位。他強調，烏克蘭加入歐盟的談判 「應該加速進行」。