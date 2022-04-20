俄羅斯入侵烏克蘭：4月20日最新局勢

49 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬里烏波爾是烏克蘭南部重要港口城市。俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動摧毀了該市的絶大多數建築。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動進入第56天。俄羅斯繼續在烏克蘭東部戰線發起全面進攻，而在南部港口城市馬里烏波爾，戰鬥還在繼續。

以下是4月20日最新局勢綜述：

俄羅斯要求馬里烏波爾的烏克蘭軍隊在格林尼治標凖時間11:00放下武器的最後期限已過，烏克蘭軍隊沒有投降的跡象

烏克蘭在馬里烏波爾的最後一個據點—— 亞速鋼鐵廠內的一名海軍陸戰隊指揮官謝爾蓋·沃利納少校（Serhiy Volyna）說，他的部隊可能只剩下幾個小時

在發給BBC和其他媒體的一段視頻中，這位少校說他的部隊不會投降，而是希望撤到第三國

烏克蘭總統澤連斯基說「馬里烏波爾的局勢仍然極為嚴重」

烏克蘭已與俄羅斯達成初步協議，建立人道主義走廊，以疏散馬里烏波爾的平民，但此前的人道主義走廊談判都沒有結果

俄羅斯正試圖在新的攻勢中佔領東部的頓巴斯地區，但英國情報部門稱烏克蘭軍隊已經擊退了幾次攻勢

馬里烏波爾市長希望在今天與俄羅斯達成的初步協議中撤離6000人，但仍有約10萬人留在該市

英國國防部指責俄羅斯在馬里烏波爾的攻擊不顧平民百姓的安危「肆無忌憚」

俄羅斯入侵烏克蘭的行動目前集中在更廣泛的烏克蘭東部，雙方在480公里的戰線作戰

俄羅斯國防部聲稱，夜間襲擊了1053個烏克蘭軍事設施，但BBC無法加以證實

烏克蘭聲稱已經發起反擊，奪回了頓涅茨克附近的瑪麗因卡鎮（Maryinka）

在烏克蘭頓巴斯北部邊緣以旅遊著稱的伊久姆市（ Izyum），雙方正在發生激烈的戰鬥。從那裏成功出逃的人告訴BBC，該市瀕臨人道主義災難的邊緣

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

馬里烏波爾投降期限已過

在被俄羅斯軍隊圍困的烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾，俄軍要求烏克蘭部隊投降的最後期限已經過去。

圖像加註文字， 馬里烏波爾已經基本被俄羅斯軍隊攻陷，只剩下位於市中心的亞速鋼鐵廠（Azovstal) 仍有烏克蘭部隊在抵抗。

俄軍要求烏克蘭守軍在在格林尼治標凖時間11:00放下武器，但沒有守軍投降的跡象。

躲在亞速鋼鐵廠（ Azovstal）這個馬里烏波爾市內最後據點的一名海軍陸戰隊指揮官謝爾蓋·沃利納少校（Serhiy Volyna）在一段視頻中說，他們有可能「只剩下幾天或幾小時」。

沃利納少校說：「這是我們最後一次向全世界講話。這也可能是我們從今以後最後一次講話。」

他說他的部隊不會投降，但他懇請國際社會支持。沃利納少校補充說，有500名受傷的士兵和數百名婦女和兒童正在與他們一起避難。

烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，希望通過一個針對婦女、兒童和老人的人道主義走廊來疏散平民。但克里姆林宮方面還沒有迴音。

留在馬里烏波爾的戰鬥人員是誰？

亞速鋼鐵廠 （Azovstal），這個方圓4平方英里的巨大工廠，已經成為馬里烏波爾最後的烏克蘭抵抗堡壘。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯國防部公布的照片，烏克蘭馬里烏波爾市中心的亞速鋼鐵廠被轟炸。

該據點的海軍陸戰隊指揮官謝爾蓋·沃利納(Serhiy Volyna)在周三凌晨發佈了一條視頻信息，說他的人可能只剩下幾個小時了。

沃利納少校說他的部隊不會投降，但他懇請國際社會為500名受傷的士兵和數百名他說和他們一起躲在鋼鐵廠的婦女和兒童提供援助。

沃利納少校是烏克蘭第36海軍陸戰隊的指揮官。

上周，俄羅斯表示，該部隊的1026名士兵，包括162名軍官，在馬里烏波爾投降了。

英國人艾登·阿斯林和肖恩·平納是該旅的成員，他們一直在馬里烏波爾參加抵抗，但上周被俄羅斯軍隊俘虜。

鋼鐵廠的另一支部隊是亞速營，這是以連接馬里烏波爾和黑海其他地區的亞速海命名的武裝部隊。

亞速營是一支與極右民族主義分子有關的民兵，後來被併入烏克蘭國民警衛隊。他們的人數估計約為900人。

海軍陸戰隊上周在馬里烏波爾與亞速營聯手。目前還不清楚還有多少烏克蘭軍隊留在工廠裏。

周二，亞速營在Telegram上發帖說：「我們將戰鬥到最後一顆子彈，但我們呼籲祖國拯救這裏的老百姓、傷員並帶走遺體。」

俄羅斯國防部：夜間打擊了1053個烏克蘭軍事設施

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯國防部表示，在夜間打擊了1053個烏克蘭軍事目標。

俄羅斯國防部稱其部隊在夜間打擊了1053個烏克蘭軍事設施。

在周三的戰況更新中，俄羅斯國防部稱摧毀了烏克蘭106個炮兵發射陣地，擊落了6架烏克蘭無人駕駛飛行器。

另外，俄羅斯還宣佈打擊了烏克蘭的73處軍事設備，其中包括：

4個指揮所

57個烏克蘭人力和軍事裝備區

7個據點和4個彈藥庫

6輛坦克和9輛裝甲車

一個Msta-B榴彈炮組

俄羅斯還宣稱在一次高精度導彈襲擊中造成多達40名烏克蘭軍人死亡，並摧毀了7個軍事裝備單位。

圖像來源，Reuters

俄羅斯軍方說，繼續「在烏克蘭的特別軍事行動」。

BBC未能獨立核實俄羅斯的說法。

馬里烏波爾守軍「成功拖住俄軍」

英國國防和安全智庫——皇家聯合研究所(RUSI)副所長馬爾科姆·查默斯（Malcolm Chalmers）教授表示，馬里烏波爾的烏克蘭部隊成功拖住了數千名俄羅斯部隊，否則這些部隊將被調遣部署到頓巴斯的主要戰鬥中。

他向BBC表示：「馬里烏波爾的保衛者堅持了這麼久，對整個抵抗戰爭做出了重大貢獻，即使他們最終寡不敵眾。」

查默斯補充說：「俄羅斯並沒有無限的資源，他們在奪取基輔的戰役中無功而返，損失了大量的設備和人員。」

他說，普京的最大目標仍然是用他屬意的政權取代烏克蘭政府，甚至最好是將烏克蘭完全併入俄羅斯。

「頓巴斯之戰是一系列排序中的一環，試圖一次做成一件事。」

他說，如果俄羅斯在頓巴斯的進攻中獲得成功，「這種可能雖然有，但看起來不太能實現， 那麼他們就會繼續向南進攻敖德薩和基輔。」