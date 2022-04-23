受到制裁的俄羅斯大亨在英國擁有價值億萬的豪宅

斯泰里亞諾（Nassos Stylianou）, 斯萬安（Steve Swann）和達爾格倫（Will Dahlgreen）

BBC新聞和BBC廣角鏡節目

21 分钟前

BBC的調查分析發現，十多名被制裁的俄羅斯人在英國擁有約8億英鎊的房產。

在英格蘭南部的鄉間豪宅，倫敦最昂貴地段的豪華公寓被同俄羅斯領導人普京關係密切的人物買下。

其中一些人否認擁有那些房產，這意味著他們可能不會受到英國制裁的影響。

為了弄清楚誰擁有這些房產，BBC記者詳細查閲了一批被洩露的海外賬戶文件，英國地產登記局文件，法庭文件，以及之前的相關報道。

記者發現英國受到俄羅斯超級富豪的青睞，成為他們購房安家的地方。另外，俄國富豪通過避稅天堂的離岸公司購買房產，弄清這些房地產真正的主人並不容易。

反腐敗組織透明國際在BBC做了相關報道後回應說，在英國要發現誰擁有什麼十分困難。反腐運動組織透明國際的一名負責人雷切爾·戴維斯說，因為英國的隱私制度以及有海外領地，人們很容易隱藏資產，甚至警察都未必能弄清那些資產被隱藏到哪裏。

英國，美國和歐盟制裁了一千多個俄羅斯的個人和公司，其中包括被稱作寡頭的商界領袖，那些富豪被認為同克里姆林宮關係密切。

下面列出的大部分人在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後受到制裁，其中一些人在之前已經在制裁名單上。

同被制裁的俄羅斯人相關的房產：

切爾西足球俱樂部的擁有者羅曼·阿布拉莫維奇擁有的價值2.3億英鎊的房產。

在倫敦北部價值6500萬英鎊的維多利亞式的大宅已經獲准擴建一個雪茄室和酒窖。

涉及法律爭端的一個薩里郡大宅。

3月初英國政府對這位55歲的億萬富翁進行了制裁。在之前的一周，阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）已經決定出售切爾西足球俱樂部。

地產登記局文件顯示，他在英國的房地產包括50多處豪宅，大部分位於倫敦西區富勒姆大道上。通過他在英國的Fordstam有限公司，阿布拉莫維奇擁有切爾西村的十多個公寓，另外他還擁有切爾西斯坦福橋球場周圍的飯店和住宅建築。

他在倫敦被稱為「億萬富翁大街」的路上擁有一座有15個臥室的豪宅。這座有灰泥裝飾表面的意大利風格的樓房是他擁有的最豪華房產，那個建築裏還有王室居所和外國大使館。

2011年阿布拉莫維奇用一個離岸公司購買了這個位於倫敦西部的豪宅，報道說他當時出價9千萬英鎊完成收購。2016年他申請到規劃許可在那裏進行價值2800萬英鎊的改建，改建工程包括一個地下游泳池。不過最後改建工程並沒有進行。

在向地方政府提交的改建計劃文件中，該房產中的游泳池被形容為"淒慘的空間"，「太小，不能舒適或真正地游泳」。

2017年阿布拉莫維奇用Fordstam有限公司在國王路旁邊出價870萬英鎊購買了一個公寓 。2019年他用2230萬英鎊在切爾西洛斯道發電站購買了一個3層頂樓公寓。

BBC要求阿布拉莫維奇對此置評，他沒有做任何答覆。

英國政府3月3日對俄羅斯富豪阿利舍爾·烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）實施凍結資產和禁止旅行的制裁，說他「和克里姆林宮關係密切」。隨後他也受到歐盟的相同制裁。

這個出生於烏茲別克斯坦的商人曾經是阿森納足球俱樂部的股東，他和埃弗頓足球俱樂部的多數股東老闆法赫德·莫什裏關係密切。莫什裏在3月初在烏斯馬諾夫受到制裁後從俄羅斯富豪的USM控股公司辭去董事長職務。埃弗頓足球俱樂部中斷了同烏斯馬諾夫商業公司的所有往來，包括USM對他們訓練場的一切贊助。

烏斯馬諾夫的個人財富預計達184億美元，他擁有倫敦北部海格特的大宅（Beechwood House）和薩里郡建於16世紀的薩頓莊園（Sutton Place）。

不過烏斯馬諾夫的一名發言人說，這位俄羅斯富翁在英國的大部分房產，加上一艘價值6億美元的遊艇已經「轉讓給了一個不可撤銷信託」，可能讓這些資產免於受到制裁。

關於這兩處受到英國政府制裁的房產，追蹤弄清它們的所有者十分困難。房地產的所有權被置於在不同地方註冊的信託和公司組成的錯綜複雜的網絡當中，例如這些公司和信託註冊於像英屬維珍群島這樣的地方，那裏並不需要真正的所有人透露真實身份。

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 倫敦的豪宅（Beechwood House）

烏斯馬諾夫通過一個離岸公司在2008年出價4800萬英鎊購買了倫敦北部海格特的大宅。作為國際調查記者同盟調查的一部分，BBC記者查閲了一份文件，其中顯示烏斯馬諾夫在2005年通過兩個在塞浦路斯的公司得到了按揭貸款，那成了購買薩頓莊園支付款的一部分。

他的兩個侄兒各自在倫敦北部都擁有數百萬英鎊的豪宅。

英國政府對奧列格·傑裏帕斯卡（Oleg Deripaska）實施制裁的時候將其稱為阿布拉莫維奇「曾經的商業伙伴」，說他擁有20億英鎊的財富。

在3月初，在法庭聽證中公開了他在英國擁有數百萬英鎊房地產的信息，其中包括一座位於薩里郡偉布里奇的裝飾藝術風格的大宅（Hamstone House），該房地產佔地8英畝。在2001年這位俄羅斯富翁為購買這座二級文物保護建築通過一個在塞浦路斯的公司Edenfield投資有限公司付出了710萬美元。

傑裏帕斯卡還在倫敦的貝爾格雷夫廣場（Belgrave Square）擁有一座大宅，那裏被抗議者佔據。不過他的發言人說，那座房產屬於他的家人。

有證據顯示傑裏帕斯卡在距離白金漢宮步行5分鐘的地點擁有一座建築，那是個建於17世紀的聯排樓房。2004年他通過在維珍群島註冊的離岸外殼公司 Astibe有限公司出價470萬美元購買了那座樓房。該房產出現在俄羅斯En+集團年度報告中 (傑裏帕斯卡擁有股份的一個能源和金屬集團)。透明國際的調查顯示，該房產被列為公司的註冊地址。

法官凍結了一名英國商人的英國銀行賬戶，這些賬戶被指同傑裏帕斯卡有關。國際犯罪局的調查人員人物這些賬戶被用來幫助傑裏帕斯卡躲避制裁。

傑裏帕斯卡的發言人說，制裁「十分錯誤"，"沒有根據，是建立在空洞的指控之上」。

聲明還說「傑裏帕斯卡從未參與政治。關於傑裏帕斯卡同俄羅斯政府或普京關係密切的說法完全錯誤。」

「制裁他的決定同正義和法律無關，凍結他和他家人的資產也與正義和法律無關。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，在英國居住的俄羅斯億萬富翁米哈伊爾·弗里德曼（Mikhail Fridman）擁有的LetterOne公司的股票被凍結，該公司擁有國際健康食品連鎖。之前他已經受到歐盟的制裁。3月15日英國政府說他「同俄羅斯總統普京關係密切」而對他進行了制裁。

弗里德曼對BBC記者說，英國政府對他的制裁令他感到震驚，他發表聲明稱，說他和普京總統關係密切「絶對不正確」。

LetterOne公司將近50%的股份被弗里德曼和彼得·艾文持有 (見下面的內容)，該公司宣佈這兩個商業伙伴已經同公司不再有任何關係。

據認為弗里德曼擁有120億美元的財富，他在北倫敦擁有一處大宅（Athlone House），他在2016年出價6500萬英鎊購買了那座房產。

圖像來源，SWNS 圖像加註文字， 倫敦的大宅（Athlone House）

弗里德曼對當地的報紙說，那座住宅最初是為一個維多利亞時期的工業家設計。他還說「我作為一個商人，多年後被同一個住宅和周圍的環境吸引，讓我覺得這是命中注定。」

弗里德曼已經為大規模改建申請到了規劃許可，包括擴建一個酒窖，電影院，游泳池，瑜伽房和雪茄房。

歐盟在制裁俄羅斯富豪彼得·艾文（Petr Aven）時說他是「同普京關係最密切的寡頭之一」，他「按照（俄羅斯）總統的指令行事」。

他和米哈伊爾·弗里德曼一樣持有LetterOne的股份，那些股份已經被凍結。

土地登記局記錄顯示，一個在塞浦路斯的公司在2009年出價800萬英鎊購買了位於薩里郡弗吉尼亞水湖的大宅「因格里斯頓莊園」（Ingliston House）。

據報道艾文個人收藏的許多藝術品中有康定斯基、路易斯·布爾喬亞和亨利·摩爾的作品。《金融時報》記者曾經在他的居所拍攝了一些他和自己收藏品的照片。

歐盟對他實施制裁後，艾文離開了皇家藝術學院受托人委員會，皇家藝術學院退還了他的一筆捐款。

艾文對BBC記者說，他的家庭在倫敦中心還擁有一個兩居室的公寓和一個單間公寓。

艾文說他絶對不能同意英國政府關於他是「親克里姆林宮寡頭」的說法。他說對他的制裁「可以理解但不公平」，還說他看不到制裁有任何正當理由，他從來沒有聽命於普京做事。

艾文說他和他的合伙人都努力遠離政治。

戈爾曼·罕（German Khan）出生於蘇聯時期的烏克蘭基輔。英國政府3月對他實施制裁的時候說他同普京關係密切，參加了破壞烏克蘭穩定的行動。

戈爾曼·罕和他的妻子安澤利卡在英格蘭擁有多處房產。

被洩露的巴拿馬文件顯示這對夫婦擁有在塞舌爾註冊的Apilosa公司的股份。土地登記局文件顯示該公司在2008年出價6200萬英鎊購買了白金漢宮附近的兩個公寓。

土地登記局記錄顯示，戈爾曼·罕在2005年在那片區域買了兩個公寓。2018年公寓被轉到他妻子的名下。

2014年這對夫婦還出價2600萬英鎊在倫敦西南的薩里郡的佛吉尼亞水湖購買了一座大宅。記錄顯示這座住宅在2021年12月以3100萬英鎊的價格賣給了Ravenmorrow有限公司。

還不清楚目前誰擁有那座住宅。Ravenmorrow有限公司成立於去年12月，英國的公司記錄並沒有顯示任何個人是公司的受益所有人。

戈爾曼·罕沒有回應BBC的評論要求。

英國政府3月份在制裁伊戈爾·舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）時指他為「普京核心圈的核心部分」。

官員證實他在英國的資產包括在白廳街附近價值達1100萬英鎊的兩個豪華公寓。由俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦利內設立的反腐基金會最初透露了這個資料。

土地登記局文件顯示這些房產由俄羅斯的Sova房地產有限公司所有。反腐基金會得到的官方記錄顯示，該公司歸舒瓦洛夫和他的妻子所有。

BBC對舒瓦洛夫發出問詢，舒瓦洛夫的發言人證實那兩個公寓的所有權已經在2014年被轉讓給了舒瓦洛夫家族控制的一個俄羅斯公司。

2014年舒瓦洛夫在俄羅斯議會公布他和夫人的財產數目為634,000英鎊，但這些公寓的價值遠遠超出這個數字。

舒瓦洛夫的發言人對BBC說這些問題是政府審計能力問題，從來沒有人提出過投訴。

2021年8月英國政府對米哈伊爾·古捷列夫 (Mikhail Gutseriev) 實施了制裁，原因是他同白俄羅斯總統盧卡申科關係密切。

古捷列夫是俄羅斯的工業金融集團Safmar創始人。他現在已經不在參與Safmar集團事務，該集團部分歸他的兒子薩伊德所有。薩伊德是英國公民，並沒有受到制裁。

潘朵拉文件顯示古捷列夫在倫敦金融城擁有一座價值高昂的辦公樓，那是他通過一個秘密的離岸公司出價4000萬英鎊購買的房產。

薩伊德·古捷列夫的代表對BBC說，薩伊德同他的父親沒有任何商業聯繫。薩伊德在2016年舉辦過豪華的婚禮，當時成了媒體報道的頭條，婚禮貴賓中有好萊塢明星詹妮弗·洛佩茲和歌星安立奎·伊格萊希亞斯。

尤里·索洛維耶夫(Yuri Soloviev )是俄羅斯銀行VTB的高級管理人員，今年3月15日受到英國政府制裁。這位51歲的俄羅斯富豪擁有俄羅斯和英國國籍。

美國財政部官員說，索洛維耶夫的妻子加林娜·烏利尤蒂娜之前曾同保加利亞的「黃金護照計劃」有關係。該黃金護照計劃允許外國公民通過投資獲取公民資格。

2016年洩露的巴拿馬文件透露，索洛維耶夫在自己名下在倫敦擁有兩處住宅。一個是在漢普斯特德（Hampstead）的頂層公寓，另外一處是在西敏寺區。另外在2006年他還以親戚的名義在肯辛頓宮附近出價220萬英鎊購買了一處房產。

VTB銀行的發言人對BBC說，索洛維耶夫在2022年2月24日就離開了VTB集團，也就是俄羅斯入侵烏克蘭那天。

該銀行聲明說，索洛維耶夫在為VTB工作期間沒有受到過任何國家的制裁。

安德烈·阿基莫夫（Andrey Akimov）是俄羅斯國有的天然氣工業銀行的管理委員會的主席，他在2018年受到美國制裁。本月早些時候他受到英國制裁。

卡瑟琳·貝爾頓曾寫過一本名為《普京的人》的書，其中透露阿基莫夫曾經是一名情報官員，「是普京政權背後最重要的出資人之一」。

BBC通過與國際調查記者同盟合作在潘多拉文件中看到了阿基莫夫和倫敦房產相關證據。

土地登記局文件顯示阿基莫夫的配偶瑪麗安納·恰基納（Marianna Chaykina）在倫敦武士橋擁有一座公寓，通過在英屬維珍群島註冊的Inma投資公司在2012年以100萬英鎊的價格購得。

洩露的公司記錄顯示，恰基納女士是阿基莫夫的許多公司的共同所有人之一。俄羅斯媒體說她是阿基莫夫的妻子。

BBC的提問沒有從阿基莫夫那裏得到回應。

英國政府說，波琳娜·科瓦列娃（Polina Kovaleva）是俄羅斯外交部長拉夫羅夫的繼女。拉夫羅夫和普京在同時間成為英國政府的制裁對象過後幾星期，在3月24日，英國政府也對科瓦列娃實施制裁，並指她在倫敦擁有一處價值400萬英鎊的房產。

土地登記局文件顯示波琳娜·科瓦列娃2016年在倫敦肯辛頓區沒有用按揭貸款就買了一處公寓，當時她只有21歲。

波琳娜·科瓦列娃沒有對BBC的問詢做出任何答覆。

阿爾卡季•羅滕貝格(Arkady Rotenberg)是普京的密友，兩人曾經在聖彼得堡的柔道館一起做對抗訓練。

2014年俄羅斯兼併克里米亞後阿卡迪·羅登伯格受到歐盟的制裁。他還受到英國的制裁，英國政府說他同普京關係密切。上個月他的兄弟鮑里斯和兒子伊戈爾也被列入制裁名單。

在2020年7月美國參議院調查指羅登伯格兄弟秘密購買昂貴的藝術品規避制裁。

在英屬維珍群島註冊的Ravendark控股有限公司2012年曾出價2750萬英鎊購買了薩里郡溫德爾斯漢姆村裏的豪宅（Upper Ribsden）。該公司從另外一家在英屬維珍群島註冊的公司得到3000萬英鎊的貸款。那家公司據說歸羅登伯格所有。

2021年11月，高等法院法官判決那處房產由Ravendark控股有限公司託管，受益人是羅登伯格。但該案件經過上訴，現在還沒有最後裁決。羅登伯格沒有對BBC的問詢做出答覆。