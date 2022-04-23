美國影星德普和前妻希爾德對簿公堂 會有哪些名人出來作證

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德普和希爾德的婚姻只維持了15個月，於2016年離婚。

好萊塢演員約翰尼·德普（Johnny Depp）和前妻艾梅柏·希爾德，（也稱安柏·赫德，Amber Heard）的法律爭鬥沒完沒了，這次是在美國開庭。

在輸掉第一輪官司後（在英國開審的名譽誹謗案），58歲的德普以5千萬美元起訴前妻希爾德，起因是她在《華盛頓郵報》上發表了一篇專欄文章稱自己是家暴受害者。對此，希爾德則以1億美元對德普進行反訴。

在弗吉尼亞開審的這起誹謗案將會做現場直播，並會傳喚120名證人，其中包括雙方的一些名人摯友。我們來看看都有哪些名人屆時會出場。

伊隆·馬斯克（Elon Musk）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克曾提出為希爾德提供「24/7全天候的保護」。

特斯拉CEO馬斯克預期將作為希爾德的證人出庭作證。

希爾德和馬斯克曾在2016-2018年間談過戀愛。

根據在倫敦名譽誹謗案審判中的短信來往宣讀，馬斯克曾提出為希爾德提供「24/7全天候的保護」，使她免遭德普騷擾。馬斯克的名字在庭審中被提起。

詹姆斯·弗蘭科（James Franco）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 演員弗蘭科也預計作為希爾德的證人出庭。

美國演員詹姆斯·弗蘭科預計也將作為希爾德的證人出庭。據說希爾德在與德普打架指稱後曾對弗蘭科吐露心聲，談論身上的瘀傷。

保羅·貝坦尼（Paul Bettany）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貝坦尼將為德普做證人。

保羅·貝坦尼（Paul Bettany）預計將作為德普的證人出庭，這是因為兩人在2013年曾有短信來往。

貝坦尼稱德普是他所認識的「最善良、最溫柔的」男人。

艾倫·巴金（Ellen Barkin）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 艾倫·巴金（Ellen Barkin）和德普曾在90年代短暫約會過。

艾倫·巴金（Ellen Barkin）和德普曾在90年代短暫約會過。但巴金將出庭為希爾德作證。

德普則說，他跟巴金當時的關係並非正式，因此巴金對他懷恨在心，有可能是出於報復心理。

如何走到這一步？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希爾德2018年稱自己為家暴受害人。

審判之所以在弗吉尼亞州進行，是因為這裏是《華盛頓郵報》辦公所在地和報紙出版發行地。

但也有人認為，德普團隊在這裏贏得官司的可能性要比兩人居住的加州機會更大。

預計這起備受矚目的案件將爆出兩人關係中更多隱私細節，雙方都指控對方虐待。

德普與希爾德的故事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 預計這起備受矚目的案件將爆出兩人關係中更多個人隱私細節。

曾主演過《加勒比海盜》的德普與希爾德相遇於《萊姆酒日記》（也稱《朗姆酒日記》）片場，兩人幾年後於2012年初開始戀愛，並在2015年結婚。

但婚姻只維持了15個月兩人就離婚了。希爾德提出離婚和禁止令，並在洛杉磯法庭上展示了她青紫的臉頰。

希爾德說，前夫德普「暴力」襲擊她，並「用力」將手機朝她臉部砸來。其他一些指控騷擾包括：「情緒衝動、言語和肢體虐待」。她在法庭文件中寫道：「憤怒、敵意、侮辱和威脅性攻擊」。

法官准許一項臨時禁止令，但就在民事審判（針對該禁令）開始前幾個小時，他們發表一項聯合聲明稱，已經解決了兩人之間的爭端。

但隨後在2018年，希爾德在《華盛頓郵報》上撰寫評論文章，把自己的經歷形容為「代表家庭虐待的公眾人物」。

她並未提及前夫或任何其他肇事者的名字。

但德普的律師說，她文中的三句話已經構成誹謗，破壞了德普的事業，並對德普的名譽造成了「無法估量」的損害。

跟英國的審判是一回事嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德普否認任何家暴

不是。

2018年 -- 在希爾德文章發表前 - 德普起訴英國小報《太陽報》的出版商新聞集團報紙有限公司誹謗罪，理由是他們發表的一篇文章把德普稱為「打老婆的人」。

雖然這起法律官司是德普和《太陽報》之間的，但在倫敦為期3周的審判看起來則更像德普和希爾德之間的不和之爭。

德普在2020年敗訴。

2021年，德普曾試圖推翻判決，但未能成功。

法官裁定，希爾德「絶大多數」虐待指控能夠證明符合民事標凖 - 意味著虐待更有可能發生了。