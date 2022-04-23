美國影星德普和前妻希爾德對簿公堂 會有哪些名人出來作證
好萊塢演員約翰尼·德普（Johnny Depp）和前妻艾梅柏·希爾德，（也稱安柏·赫德，Amber Heard）的法律爭鬥沒完沒了，這次是在美國開庭。
在輸掉第一輪官司後（在英國開審的名譽誹謗案），58歲的德普以5千萬美元起訴前妻希爾德，起因是她在《華盛頓郵報》上發表了一篇專欄文章稱自己是家暴受害者。對此，希爾德則以1億美元對德普進行反訴。
在弗吉尼亞開審的這起誹謗案將會做現場直播，並會傳喚120名證人，其中包括雙方的一些名人摯友。我們來看看都有哪些名人屆時會出場。
伊隆·馬斯克（Elon Musk）
特斯拉CEO馬斯克預期將作為希爾德的證人出庭作證。
希爾德和馬斯克曾在2016-2018年間談過戀愛。
根據在倫敦名譽誹謗案審判中的短信來往宣讀，馬斯克曾提出為希爾德提供「24/7全天候的保護」，使她免遭德普騷擾。馬斯克的名字在庭審中被提起。
詹姆斯·弗蘭科（James Franco）
美國演員詹姆斯·弗蘭科預計也將作為希爾德的證人出庭。據說希爾德在與德普打架指稱後曾對弗蘭科吐露心聲，談論身上的瘀傷。
保羅·貝坦尼（Paul Bettany）
保羅·貝坦尼（Paul Bettany）預計將作為德普的證人出庭，這是因為兩人在2013年曾有短信來往。
貝坦尼稱德普是他所認識的「最善良、最溫柔的」男人。
艾倫·巴金（Ellen Barkin）
艾倫·巴金（Ellen Barkin）和德普曾在90年代短暫約會過。但巴金將出庭為希爾德作證。
德普則說，他跟巴金當時的關係並非正式，因此巴金對他懷恨在心，有可能是出於報復心理。
如何走到這一步？
審判之所以在弗吉尼亞州進行，是因為這裏是《華盛頓郵報》辦公所在地和報紙出版發行地。
但也有人認為，德普團隊在這裏贏得官司的可能性要比兩人居住的加州機會更大。
預計這起備受矚目的案件將爆出兩人關係中更多隱私細節，雙方都指控對方虐待。
德普與希爾德的故事
曾主演過《加勒比海盜》的德普與希爾德相遇於《萊姆酒日記》（也稱《朗姆酒日記》）片場，兩人幾年後於2012年初開始戀愛，並在2015年結婚。
但婚姻只維持了15個月兩人就離婚了。希爾德提出離婚和禁止令，並在洛杉磯法庭上展示了她青紫的臉頰。
希爾德說，前夫德普「暴力」襲擊她，並「用力」將手機朝她臉部砸來。其他一些指控騷擾包括：「情緒衝動、言語和肢體虐待」。她在法庭文件中寫道：「憤怒、敵意、侮辱和威脅性攻擊」。
法官准許一項臨時禁止令，但就在民事審判（針對該禁令）開始前幾個小時，他們發表一項聯合聲明稱，已經解決了兩人之間的爭端。
但隨後在2018年，希爾德在《華盛頓郵報》上撰寫評論文章，把自己的經歷形容為「代表家庭虐待的公眾人物」。
她並未提及前夫或任何其他肇事者的名字。
但德普的律師說，她文中的三句話已經構成誹謗，破壞了德普的事業，並對德普的名譽造成了「無法估量」的損害。
跟英國的審判是一回事嗎？
不是。
2018年 -- 在希爾德文章發表前 - 德普起訴英國小報《太陽報》的出版商新聞集團報紙有限公司誹謗罪，理由是他們發表的一篇文章把德普稱為「打老婆的人」。
雖然這起法律官司是德普和《太陽報》之間的，但在倫敦為期3周的審判看起來則更像德普和希爾德之間的不和之爭。
德普在2020年敗訴。
2021年，德普曾試圖推翻判決，但未能成功。
法官裁定，希爾德「絶大多數」虐待指控能夠證明符合民事標凖 - 意味著虐待更有可能發生了。
弗吉尼亞的審判仍在繼續。