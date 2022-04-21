俄羅斯入侵烏克蘭：4月21日最新局勢

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞速鋼鐵廠位於烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾的市中心。俄軍基本控制了該市，但鋼鐵廠內還有最後的烏克蘭抵抗力量。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動進入第57天。在南部港口城市馬里烏波爾，普京決定停止對亞速鋼鐵廠守軍的攻擊。

以下是4月21日最新局勢：

馬里烏波爾戰況

俄羅斯軍隊繼續圍困烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾，發動空中和地面攻擊，打擊重點是亞速鋼鐵廠 （Azovstal），這是烏克蘭在馬里烏波爾的最後抵抗區

俄羅斯總統普京宣佈停止對抵抗力量的攻擊，採用圍困策略

美國一家頂級國防智庫的最新情報顯示，俄羅斯周三在對馬里烏波爾的持續攻擊中取得了小規模成果

疏散6000名平民的行動基本仍無進展

烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，這是因為俄羅斯對其部隊「缺乏控制」，導致撤離通道沒有按計劃進行

其他方面

一名俄羅斯外交部高級官員向俄羅斯媒體表示，當北約不再利用烏克蘭威脅俄羅斯時，莫斯科將結束對烏克蘭的軍事行動

俄羅斯還宣稱已經試射了一枚新的洲際彈道導彈。總統普京說，這將為那些試圖威脅俄羅斯的人提供思考的機會

美國稱這次試驗是「例行試驗」，並表示已經提前接到通知

根據聯合國的數據，自入侵以來，逃離烏克蘭的民眾人數現已超過500萬

烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐洲理事會主席米歇爾訪問基輔，稱加入歐盟是烏克蘭的「優先事項」

俄羅斯和白俄羅斯網球運動員被禁止參加6月開始的倫敦溫布爾登網球錦標賽。此舉受到俄羅斯和ATP男子網球巡迴賽組織方的批評

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

普京：取消對亞速鋼鐵廠的攻擊

圖像來源，Russian pool 圖像加註文字， 俄羅斯播出了普京與俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古談話。

俄羅斯總統普京命令部隊取消對烏克蘭港口城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠的攻擊計劃，稱他希望繼續封鎖這座工廠。

最後一批烏克蘭軍人正躲在這個巨大鋼鐵廠裏，另外據說還有大約1000名平民在城市被俄軍圍困後也一直在這裏極為惡劣的條件下生活。

在一段播出的視頻中，普京在與俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古(Sergei Shoigu)的談話中下達了封鎖工廠的命令。

談話中，普京聽完紹伊古介紹俄羅斯軍隊成功佔領馬里烏波爾後，對他表示祝賀。

普京說：「沒必要爬進這些地下墓穴，在這些工業設施的地下爬行」。

他向俄羅斯部隊喊話說： 「封鎖這個工業區，連一隻蒼蠅都逃不出」。

他還說，衝進這個巨大的工業區是「不切實際的」。

紹伊古此前曾告訴普京，有超過2000名烏克蘭戰士仍在廠內，那裏有一個龐大的地下掩體。

普京還稱讚俄羅斯「解放」了馬里烏波爾。

由與極右翼有聯繫的亞速營和烏克蘭海軍陸戰隊組成的烏克蘭抵抗力量，在俄羅斯的猛攻下在廠內堅持了數周，受到烏克蘭澤連斯基總統的稱讚。

抵抗力量稍感安慰但很快彈盡糧絶

BBC記者喬·因伍德（Joe Inwood）發自基輔：

昨天，我們聽到那位烏克蘭海軍陸戰隊指揮官說，他認為他和士兵們在亞速鋼鐵廠內的時間只有幾個小時，最多只有幾天。

因此，我認為普京命令不進攻鋼鐵廠的消息對那些一直堅守的人來說是一種安慰。

但他們的彈藥和食品供應已經不多。所以現在的問題是他們是否能堅持下去，不僅僅是堅守陣地，而且讓自身的體力能堅持下去。

如果俄國軍隊有能力封鎖整個亞速鋼鐵廠，那麼彈盡糧絶當然必定發生。但如果俄羅斯人利用這個機會調動一些部隊離開，這可能會給烏克蘭戰士一個突圍的機會。

但我們誰也不知道這最後將會如何發展。

「亞速鋼鐵廠對俄軍沒有軍事意義」

對普京下令取消攻擊轉而圍困亞速鋼鐵廠的消息，英國聯合部隊司令部前將軍理查德·巴倫斯爵士（General Sir Richard Barrons）認為，很明顯對俄羅斯來說，要真的打敗並清剿躲在工廠內的烏克蘭士兵，不付出「巨大代價」「真的很難」。

他說，亞速鋼鐵廠之戰對誰來控制馬爾烏波爾城市和經過此地的道路已經「沒有真正關係了」。

巴倫斯說，俄羅斯今天宣佈馬里烏波爾的相關消息是為了顯示俄軍在俄羅斯東正教復活節前夕取得了「一些成功」。

「而且這也讓俄羅斯軍方不必耗費更多資源去打一場沒有軍事意義的鋼鐵廠之戰，而可以把力量轉向現在真正重要的方面，即頓巴斯之戰。」

當被問及現在誰在戰爭中佔上風時，巴倫斯將軍說雙方「勢均力敵局面微妙」。

他說，現在的重點將轉向頓巴斯，特別是該地區的東北部。俄羅斯將試圖包圍烏克蘭軍隊，並從他們的陣地後麵包抄。他認為，如果俄羅斯人能夠做到這一點，將是莫斯科的重大勝利。