上海疫情持續、法國總統選舉、新冠後遺症和本周更多重要故事

32 分钟前

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過去的一周，上海疫情持續，雖然當地政府定出「社會面清零」的目標，但官方的數字顯示每天的新增感染人數仍然維持在20,000左右。

另一方面，中國國家統計局4月18日發佈數據顯示，2022年一季度國內生產總值（GDP）同比增長4.8%。第一季度GDP增長率還未完全體現本輪上海疫情的影響。

而隨著許多國家宣佈新冠肺炎的大流行階段結束，研究開始發現，一些病毒對健康的影響可能持續數十年，最終引發一系列影響深重的疾病。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

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自3月27日上海宣佈實施嚴厲的「封城」措施以來，至今每日新冠感染人數仍維持在差不多兩萬。上海官方已設下4月20日前實現新冠病毒「不在隔離區以外傳播」的目標。但這三周以來，嚴峻的疫情及嚴厲的管控政策，讓上海市民的生活發生了翻天覆地的巨變。

BBC中文採訪到幾位在上海居住的民眾，家在外地、隻身在上海闖蕩的他們分享了自己在封城生活中的經歷和觀察。其中兩位受訪者告訴記者，根據他們的觀察，在各自的小區群裏，保守估計至少有8成居民情況相似。

對於封城或動態清零，一開始並不反對（因為有深圳的成功借鏡）。但在親身經歷食物或醫療危機後，上海市民挑戰公共防疫政策的聲音開始高漲。

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中國國家統計局4月18日發佈數據顯示，2022年一季度國內生產總值（GDP）同比增長4.8%。

這一數據高於多家機構和經濟學家們的預期，但相比全年5.5%的增長目標還有差距。

值得注意的是，第一季度GDP增長率還未完全體現本輪上海疫情的影響。

作為中國的金融中心，上海已「封城」三周，但疫情並沒有顯著改善。 有經濟學家研究估算，如果上海這樣的特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右，其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

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法國選民將在4月24日第二輪投票中，在極右翼候選人勒龐和領導著中間派運動的現任總統埃馬克龍之間做出選擇。法國這場也被稱為「路線之爭」的大選最終誰將勝出，引起國際間密切關注。

馬克龍和勒龐為法國提出了未來五年內兩個截然不同的構想 -- 無論是在國內還是在海外。歐盟官員擔心，大選的爭奪結果可能將決定歐盟的未來；美國和中國也在密切跟蹤，因為勒龐談論美國和中國的話也很不尋常。

無可爭議的是，如果勒龐勝出，至少會在布魯塞爾引發衝擊波，甚至可能波及全球格局。

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大流行的終結並非意味著我們大獲全勝——一些病毒對健康的影響可能持續數十年，最終引發一系列影響深重的疾病。

20世紀60年代，流行病學家在研究1918年西班牙流感倖存者的長期健康狀況時，注意到一個不尋常的趨勢。那些出生在1888年和1924年之間的人，疫情流行時還是嬰兒或兒童，在他們以後的人生階段，比其它年代出生的人患帕金森症的比率高兩到三倍。

這是一個驚人的發現。儘管幾個世紀以來流感對神經系統的潛在影響已經早有醫學記錄——1385年西班牙流感後即有病例。那次流感感染了全球約5億人。但西班牙流感與帕金森症的關係使科學家可以確認流行病可能造成後遺症的高風險。

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