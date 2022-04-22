烏克蘭戰爭：德國為何難與俄國一刀兩斷

47 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果德國立即停止俄羅斯石油天然氣進口的話，將引發這個歐洲最大經濟體在2023年之前出現急劇衰退。

在俄國入侵烏克蘭戰爭爆發後，德國對俄政策陷入複雜的道義和現實利益的矛盾，同時國內政壇也存在著不同黨派觀點各異的問題。

在烏克蘭戰爭背景下，德國為何不能堅定、迅速地切斷進口俄國的石油和天然氣呢？

BBC駐柏林記者麥吉尼斯在報道中說，在德國，懺悔歷史錯誤是一種全國性的「業餘」活動。但是，即使是拿德國標凖來衡量，德國人對柏林對俄羅斯政策的反思也是令人矚目的。

自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國人對柏林對俄羅斯政策進行了深刻的自我反省。但比較一致的是在價值觀層面。

許多德國政客公開承認他們認錯了俄國總統普京的真實面目。就連德國總統弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾也表示道歉，稱利用貿易和能源與莫斯科建立橋樑是錯誤的。

2021年大選新上台的德國社民黨總理肖爾茨在俄國入侵烏克蘭幾天后在德國議會發表了一次著名的演講，稱其為一個「新時代」（Zeitenwende），字面意思就是一個轉折點。

這意味著德國廢除有關武器出口的規定，大幅增加國防開支，並承諾結束俄羅斯的能源進口。俄羅斯通往德國的天然氣管道北溪2號也被暫停。

但是，在美國號召西方盟國全力支持烏克蘭、制裁俄羅斯之際，德國的表現並不積極主動，不論是在供應烏克蘭武器方面，還是切斷從俄國進口石油天然氣方面。

德國財政部長克里斯蒂安·林德納向BBC表示，德國正在「盡快」結束對俄羅斯能源的依賴，但這需要時間，必須有耐心。

歷史價值觀

BBC駐柏林記者麥吉尼斯（Damien McGuinness）分析：

雖然德國現在執政黨成員4月份發表對俄國的強硬講話像是出乎意料的鷹派言論，但就在2月份的時候，他們還認為德國的歷史罪責和彌補納粹罪行的道德責任意味著不惜一切代價與俄羅斯和平相處。

德國歷史上的戰爭罪責問題也變得更加微妙。在俄軍入侵之前，德國政府反對向烏克蘭運送武器，因為納粹曾對俄羅斯犯下了罪行。

在俄羅斯入侵之前，主流觀點認為德國的統一要歸功於另一位社民黨總理威利·勃蘭特與莫斯科的對話。但現在，這場辯論已經發生了變化，人們提醒道，勃蘭特的外交得到了強大軍事威懾的支持，包括當時西德國防預算佔GDP的3%。

但俄軍入侵烏克蘭後，在柏林，烏克蘭的戰爭感覺非常接近。被炮擊的烏克蘭城市的畫面看起來像第二次世界大戰中的德國城市。

在數百萬逃往國外的烏克蘭難民中，逃到德國的約1/3，其中大多數是婦女和兒童。逃難的人抵達德國火車站的情景讓許多德國人想起了自己的父母或祖父母，1945年他們逃離俄羅斯大軍壓境時還是孩子。

甚至德國對自己歷史的看法也在發生變化。現在，人們更加意識到烏克蘭在納粹統治下遭受的創傷。

柏林的表態發生了重大轉變，但是仍有人質疑，德國的行動速度是否同樣迅速。毫無疑問的是，烏克蘭總統澤連斯基認為僅有暖心的支持言辭是不夠的，他批評德國繼續依賴俄羅斯的石油和天然氣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基：購買俄羅斯石油的國家在賺帶血的錢

經濟壓力

俄羅斯出售石油和天然氣的收益每天約為10億美元（7.7億英鎊），這破壞了西方向普京施加經濟壓力以期結束戰爭的努力。

美國已經禁止從俄羅斯進口石油，英國計劃在今年年底前逐步淘汰這些進口石油。

但歐盟國家更嚴重地依賴俄羅斯的能源，德國目前從俄羅斯購買約25%的石油和40%的天然氣。

早些時候，德國經濟機構警告稱，如果德國立即停止俄羅斯石油天然氣進口的話，將引發這個歐洲最大經濟體在2023年之前出現急劇衰退。

林德納指出，德國正在努力實施對俄羅斯能源的禁運，但突然停止從俄羅斯能源進口可能會導致德國製造商和汽車製造商等商業實體關閉。

他說，德國願意停止從俄羅斯進口所有能源，這只是時間問題。林德納是自由派自由民主黨的領導人，自由民主黨是德國聯合政府的一個組成部分。

他堅持認為，普京關於德國將繼續依賴俄羅斯能源的任何計算都是「錯誤的」。

然而，他的立場與德國外交部長貝爾博克女士的聲明不一致，貝爾博克女士是綠黨的聯合領導人。

她表示，德國將在夏季之前將俄羅斯石油進口量減半，並在年底前完全停止進口俄國石油，隨後俄羅斯天然氣進口量將迅速減少。

德國副總理哈貝克還呼籲民眾少用能源、不開車，減少德國對俄國能源依賴。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國副總理哈貝克還呼籲民眾少用能源不開車，減少德國對俄國能源依賴。

德國政壇的聲音

BBC經濟事務編輯費薩爾·伊斯蘭的分析

德國財政部長很積極地對俄羅斯發出強硬的表態，並且似乎敏銳地意識到，因為他在對克里姆林宮的全面能源禁運上拖延步伐，引起對他的國家的批評聲音。

他發出的基本信息是：禁運即將到來，但現在還不能完全做到，因為沒有立即實施的條件，那樣做可能導致德國經濟大面積停擺。

烏克蘭總統澤連斯基上周接受BBC採訪時，要求各國立即對俄羅斯利潤豐厚的石油貿易實施禁運，並指責那些向克里姆林宮控制的石油巨頭髮送歐元和美元的人。他特別點了德國和匈牙利的名，稱其阻止了歐盟的統一行動。

林德納表示，德國將盡快採取行動，但沒有證實這將在一年期限內實施。

在柏林，這個問題似乎給三黨執政聯盟帶來了一些壓力。林德納領導著主張自由市場的自民黨，這個黨不是社會民主黨和綠黨的通常合作者。