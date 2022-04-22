俄羅斯入侵烏克蘭：4月22日最新局勢

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠被俄軍圍困，其中烏克蘭的抵抗武裝和平民面臨彈盡糧絶、

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經持續了58天。烏克蘭向俄羅斯提議在本周末東正教復活節期間休戰，但俄羅斯已經拒絶。

以下是4月22日最新局勢：

在俄羅斯入侵烏克蘭的部隊在東部戰線佔領了40個村莊後，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍的進展只是暫時的

烏克蘭軍隊稱俄羅斯繼續部分封鎖哈爾科夫，並向烏克蘭守軍陣地開火

數百名烏克蘭士兵仍在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內抵抗，周四（4月21日）普京下令俄軍放棄攻廠、嚴加包圍

馬里烏波爾市市長說，仍有10萬人被困在這個被戰爭摧毀的城市，人們的生命掌握在普京的手中

澤連斯基向世界各國財長表示，烏克蘭要從戰爭中恢復將需要「數千億美元」

世界銀行初步估計顯示，烏克蘭的建築物和基礎設施因戰爭而遭受的損失已達到約600億美元，金額還將繼續增長。

英國首相約翰遜和他的助手證實，幾十名烏克蘭士兵正在應該接受培訓使用英國提供的裝甲車

烏克蘭表示，儘管俄羅斯拒絶在本周末東正教復活節期間休戰的提議，烏克蘭仍然對和平充滿希望

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

俄羅斯高級將領：爭取全面控制頓巴斯和烏克蘭南部

據報道，一名俄羅斯高級軍事指揮官說，俄羅斯在烏克蘭軍事行動第二階段的部署計劃之一，是全面控制頓巴斯和烏克蘭南部。

俄羅斯新聞社援引俄羅斯中央軍區副司令魯斯塔姆·米內卡耶夫少將（Maj Gen Rustam Minnekayev）的話說，莫斯科還計劃在其2014年吞併的克里米亞和烏克蘭東部的頓巴斯地區之間打造一條陸地走廊。

報道援引他的話說，「自從兩天前開始特別行動的第二階段以來，俄羅斯軍隊的任務之一是爭取對頓巴斯和烏克蘭南部的全面控制。這將提供一條通往克里米亞的陸地走廊，並影響烏克蘭經濟的重要設施。」

米內卡耶夫補充說，控制烏克蘭南部還可以進入涅斯特里亞（Transnistria）。這是從摩爾多瓦分離出來的一個地區，俄羅斯軍隊已經駐扎在那裏。

據報道，他的此番講話是在俄羅斯一個地區範圍的國防工業工廠聯盟年度會議上發表的。

BBC已經聯繫了俄羅斯國防部就此發表評論。俄羅斯國防部表示正在「調查此事」。

俄羅斯：夜間打擊了烏克蘭的58個軍事目標

根據俄羅斯國防部的最新消息，俄羅斯稱夜間打擊了烏克蘭的58個軍事目標，包括部隊、燃料庫和軍事裝備集中的地點。

俄羅斯國防部還說，使用高精度導彈襲擊了三個目標，包括一個烏克蘭S-300防空導彈系統和大量烏克蘭軍隊及其裝備的集中地。

BBC未能獨立核實該報告。

烏克蘭東部居民區街道遭到猛烈炮擊

BBC記者喬納森·比爾（onathan Beale）發自頓巴斯地區斯洛維揚斯克（Sloviansk）：

烏克蘭東部的戰爭在很大程度上仍然是一場炮戰。夜間，炮擊更加猛烈了。

我們在距離前線20多公里的斯洛維揚斯克過夜。我們以為在一個居民區會相對安全。但凌晨1點剛過，我們就被突然而來的、轟鳴的俄羅斯炮擊聲驚醒。我們在一個掩體裏躲了起來。

早上，宵禁一解除，我們就勘察了損失情況。炮擊目標地點離我們住的地方只有200米。人行道上有一些小坑，附近公寓樓的窗戶玻璃都碎了。

電線斷了，沒有電。

這就是現在頓巴斯地區許多城鎮的情景。留下來的人試圖收拾殘破的家，繼續他們的生活。

復活節假期沒有喘息的機會

BBC記者喬·因伍德（Joe Inwood）發自基輔的報道：

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這個位於基輔僥倖沒有被毀的麵包房正在凖備東正教復活節的傳統糕點。

人們本來希望能與俄羅斯達成復活節休戰協議，雙方停火紀念這個將許多烏克蘭人和俄羅斯人團結在一起的東正教節日。

看來這些希望落空了。

澤連斯基總統在周四夜間講話中指責俄羅斯，說他們「拒絶實現復活節休戰的提議」。

他說：「復活節本是基督徒最歡樂和最重要的節日之一。這很好地表明了俄羅斯這個國家的領導人實際上是如何對待基督教信仰的。」

對於仍被困在南部城市馬里烏波爾的平民來說，這更會被看作是特別壞的消息。

儘管俄羅斯周四宣佈在馬里烏波爾取得勝利，但拒信數以萬計的平民仍在試圖離開這座城市，人道主義走廊被認為是他們安全通行的關鍵。

但是，至少在今天不會人道走廊。烏克蘭副總理在其Telegram頻道上寫道：「由於路上危險，今天，4月22日，將沒有人道主義走廊。」

因此，即使烏克蘭人本周末去參加復活節紀念活動，他們也無法從持續的戰爭中找到喘息的機會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭馬里烏波爾街頭的親俄軍坦克部隊

英國首相約翰遜：西方不能坐視不理

正在印度訪問的英國首相約翰遜在新聞發佈會上表示，英國和英國的盟友不會對普京繼續攻擊坐視不理。

他說，烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭人民在抵抗俄羅斯軍隊時展示的「非凡毅力和成功」意味著英國能夠採取行動。

他還向留在烏克蘭的英國外交官表示敬意。

他透露，英國駐烏克蘭首都基輔的大使館將在下周重開。

馬里烏波爾市長：全民撤離

烏克蘭南部城市馬里烏波爾市市長周五發出新的呼籲，要求「全民撤離」。

此前俄羅斯總統普京說，這個城市現在大部分由俄羅斯軍隊控制。

據路透社報道，該市市長瓦迪姆·博伊琴科（Vadym Boychenko）在烏克蘭國家電視台說，「我們只需要一件事，那就是疏散全部所有人口。但大約有10萬人仍在馬里烏波爾。」

周四，普京命令俄軍封鎖藏匿在該市亞速鋼鐵廠內的最後一批烏克蘭抵抗武裝。

「烏克蘭重建需要數千億美元」

烏克蘭總統澤連斯基向世界各國財政部長表示，烏克蘭在夏季之前每個月需要70億美元來維持運轉。

澤倫斯基總統還說，「我們將需要數千億美元來重建。」

他在基輔通過視頻連線在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的會議上講話。

當被問及國際貨幣基金組織是否能夠確保烏克蘭所需要的資金時，國際貨幣基金組織總裁克里斯塔琳娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）告訴BBC經濟編輯費薩爾·伊斯蘭（Faisal Islam）說：「我們為烏克蘭找到了第一和第二個月所需要的資金」。