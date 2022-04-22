烏克蘭戰爭：歐盟呼籲公民節省能源 為打敗普京做貢獻

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟號召人們在家工作，減少對俄國能源依賴。

為減少對俄羅斯能源依賴，歐盟要求其公民減少開車、調低空調、每周在家工作3天。

歐盟與國際能源組織（也稱國際能源署, IEA）擬定的這些措施每年將為一個典型家庭節省450歐元（約等於3100人民幣）的開支。

從俄羅斯購買能源有助於支持俄羅斯經濟，並為普京的烏克蘭戰爭提供資金。

但歐洲表示，由於目前還無法找到替代能源供應，因此懇請其公民調整和改變生活方式。

日常節能措施

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 少開車，多步行和騎自行車。

這項名為「盡我一份力」的九點計劃，敦促歐盟公民少開車、多使用公共交通，或者每周在家工作3天。

它還呼籲歐盟公民：

冬天在家裏少用暖氣；夏天則把空調開小一點。

在高速公路上開車速度慢點，少用汽車空調以節省汽油

多坐火車，少做飛機

出行多使用公共交通、步行或是騎自行車

同時，歐盟還號召城市鼓勵和推廣星期天無車日，有些城市已經開始實施了。

國際能源署執行董事法提赫•比羅爾表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，世界看到了人類所遭受的可怕、苦難畫面，歐洲人民希望能採取一些行動。

他說，「這份指南步驟簡單易行，幾乎不會讓我們感到不舒適，但卻可以減少流向俄羅斯軍隊的資金，同時有助於我們走上更清潔和更可持續地球的道路」。

根據IEA的計算，如果每位公民都遵照其建議，每年可以節省2億2千萬桶油，足夠裝滿120個超級油輪。它還將節省170億立方米的天然氣，足以為將近2千萬戶人家供暖。

今年3月份，歐盟還宣佈一項計劃，旨在到2030年讓整個歐盟不再依賴俄國能源進口。但德國能源部長克里斯蒂安·林德納周三（4月20日）對BBC表示，德國不可能立即停止俄國石油進口。

該報告還推薦人們考慮投資家庭隔熱保暖措施、智能數字恆溫器、數字化汽車等，這有助於減少使用化石燃料。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟從俄羅斯進口大量石油和天然氣。

奧地利公交降價

奧地利環境部長格威斯勒表示，所有這些措施都可以是自願的，但她說，需要政治行動來得到鞏固和加強。

她說，奧地利已經把所有公共交通票價減少到每天3歐元，並推出一項計劃幫助低收入家庭更換舊的、低效家電設備。

愛爾蘭環境部長瑞安說，通過在歐盟層面採取行動更容易傳達正確的政治信息。

瑞安還說，要想不被視為對公民指手畫腳，或是像斯克魯奇（聖誕頌歌中的小氣鬼）那樣吝嗇鬼似的人物很難。

英國加強經濟制裁

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄國百姓已經感到制裁壓力，但普京戰爭機器並沒有停止運轉。

此外，英國宣佈將加強對俄國出口的非能源產品的制裁，其中包括禁止魚子醬、白銀和木製品。

英國國際貿易部說，還將對俄國和白俄羅斯的其他一些出口產品加稅，涵蓋產品的總價值高達130億英鎊。

這些面臨高進口關稅的產品包括：鑽石、橡膠、藥品、肉類、咖啡、煙草以及其他產品。

英國國際貿易大臣安妮-瑪麗·特里維廉（又譯卓雅敏）說，英國正採取一切可能的措施「增加壓力以孤立俄羅斯經濟」。