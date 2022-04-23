烏克蘭戰爭：俄軍士兵進入佔領區的媒體機構之後

瑪麗亞·科倫紐克，傑克·古德曼（Maria Korenyuk and Jack Goodman）

BBC國際部虛假資訊調查組

20 分钟前

圖像來源，Rodnoi Krasnodon 圖像加註文字， 俄羅斯在烏克蘭境內的佔領區控制了一些媒體機構。

三月初的 一天，烏克蘭記者斯塔魯什科（Serhiy Starushko）剛剛跟同事開完每天例行的早編會，一列俄羅斯軍車開到了他們的辦公室外。

數分鐘後，士兵就闖進這座三層樓高的大樓，它位於烏克蘭東南部的別爾江斯克（Berdyansk），早前已經被俄軍佔領。

大樓裏設有一家本地電視台的辦公室，電視台約50名職員之後被禁錮約5小時，他們成為現實世界裏信息控制戰的受害者。

俄羅斯入侵烏克蘭期間，佔領許多城鎮，同時威脅當地的記者，要求他們傳遞親俄羅斯的觀點。如果有傳媒機構不合作，就會被勒令停止運作。

這種策略包括控制佔領區內的訊號發射器，還有切斷烏克蘭國營新聞頻道的訊號，然後以親俄羅斯的消息取代它們。

烏克蘭國家特別通信局對BBC表示，目前有八個電台或電視台，被用於向烏克蘭南部的居民發放「宣傳和假訊息」。

圖像來源，Serhiy Starushko 圖像加註文字， 斯塔魯什科（右二）在俄羅斯入侵前與同事合照。

而在別爾江斯克，身為電視台記者的斯塔魯什科就被迫在鏡頭前，宣佈他要向所謂的「烏克蘭民族主義份子」宣戰。俄羅斯官兵威脅說，如果他不合作，就會把這個片段上載到網絡。

斯塔魯什科現在已經逃到安全地方，他回憶說，當時到處都是持槍的人，總數約數十人。

「其中五至六個人是俄羅斯聯邦安全局的人。他們說這裏是俄羅斯的地方，如果你要活命就得合作。」

在斯塔魯什科來說，「合作」就是要向俄方透露當地烏克蘭社運人士和烏軍的資料，同時要協助播出親俄的訊息。這不單是言語上的恐嚇。

「他們把我帶到另一個房間，開始打我的頭、胸部和腿。他們用膝蓋和手掌打我，這樣做不會留下太多傷痕。」

斯塔魯什科又說，之後有人用槍指著他的頭和生殖器，問我要不要打電話給我太太說道別。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯電視台反戰員工：審訊人員不相信闖入直播間抗議是我的主意

事後一天，俄羅斯國營電視台播出佔領這座烏克蘭電視台的報道，記者聲稱這家電視台在散播「有關市內情況的虛假訊息」，因此需要取得它的控制權。但其實這名俄羅斯記者到達現場時，建築物已經人去樓空。

這是別爾江斯克最後一家仍然在廣播的媒體，當地另一間廣播機構早已停止運作，而烏克蘭國營廣播的訊號被截斷。

俄羅斯入侵前，當地居民可以收看數十個烏克蘭國家頻道，另外還有數個本地頻道可以選擇。

但現在，除非當地人有衛星天線，否則只能收看24個俄羅斯國營頻道，和一些烏克蘭東部分離勢力控制區發出的廣播。

28歲的安娜（化名）至今仍然住在別爾江斯克，她形容這些都是「假新聞，我不想看下去」，形容這一做法是向當地人「洗腦」。

她現在只會收看音樂節目，同時利用有限的網絡連接閲讀一些可靠的新聞報道。

早前一家設在克里米亞的電視台開設新聞頻道，向俄羅斯口中位於烏克蘭南部的「解放地區」進行廣播。

但廣播內容完全沒有提及戰爭，記者聲稱「當地人的生活在俄軍到來後，改善了許多」，又說這些地區「真正可能可以擺脫烏克蘭當局造成的危機」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：俄進一步加強媒體管制，前線記者如何看待這場戰爭中的信息戰？

烏克蘭大眾信息學院（Institute of Mass Information）學者維霍夫斯卡（Natalia Vyhovska）形容，這是俄羅斯戰略的一部份，因為有真實的戰爭，就一定會有信息戰。

「他們一開始會播出俄羅斯電視台的節目，他們會威脅獨立記者，他們會手持武器闖入新聞辦公室、記者的家和記者父母的家。」

無國界記者指出，俄羅斯2014年吞併克里米亞時也用上差不多的策略。

假冒報紙

但除了明顯地奪取廣播機構的控制權，俄方也會假借一些烏克蘭新聞機構的名字發出媒體報道。這是米哈伊洛（Mykhailo Kumok）的親身經歷。

他是南部城市梅利托波爾（Melitopol）一家傳媒公司的負責人，俄軍佔領這個城市後，五名持槍的士兵進入他家，取走了他的電腦，又把米哈伊洛和他的太太帶到俄軍的基地，說要「聊一下天」。

俄軍士兵問米哈伊洛的媒體為什麼把俄羅斯人稱為「佔領者」，米哈伊洛就反問道：不然要怎樣稱呼他們？

「他們開始講到所謂的去納粹化，我就回應道：我是個猶太人，我是一個會俄語的猶太人。你為什麼要來這裏？在我來說，你只是一個佔領者。」

圖像來源，Mykhailo 圖像加註文字， 米哈伊洛是南部城市梅利托波爾一家傳媒公司的負責人。

米哈伊洛說他不會跟俄羅斯人合作，為他們宣傳，因此決定關閉報紙和網站，但他之後驚訝地發現，有人假借他報紙的名字，向當地人派發報紙。

「那是一份假冒的報紙，印刷質素十分差勁，但印上了我們的名字。頭版印著俄羅斯扶植的市長，還有一張普京的小照片，另有一張照片，顯示那些佔領者正在幫助那些有需要的人。」

報紙內刊登的文章，包括一篇聲稱俄羅斯當局會降低汽油售價，取消所有銀行的債務紀錄，還會暫時取消徵稅的報道。

這些都是一些不會兌現的承諾，情況與俄羅斯2014年佔領克里米亞時差不多。

圖像來源，Mykhailo 圖像加註文字， 俄羅斯以一些烏克蘭媒體的名義，在梅利托波爾派發報紙，發佈有關俄軍行動的正面訊息。

總部設在烏克蘭首都基輔的StopFake網站，專職核查俄羅斯發佈的假新聞，它的主編費琴科（Eugen Fedchenko）說，俄羅斯2014年吞併克里米亞時也說過，會取消當地居民的欠債紀錄，最終沒有兌現。

「這就是為什麼大部份烏克蘭人都明白，這些承諾都只是空話。」

米哈伊洛也有類似的看法，他擔心俄羅斯的宣傳會影響老年人。但他也表示，大部份人都會看到俄羅斯2014年佔領克里米亞和支持東部分離勢力所在區域時做了什麼。