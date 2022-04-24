俄羅斯入侵烏克蘭：4月24日最新局勢

15 分钟前

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俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經持續了59天。烏克蘭總統澤連斯基警告稱，如果馬里烏波爾最後的烏克蘭守軍被殺，他將取消與俄羅斯的和平談判。

以下是4月24日最新局勢：

俄羅斯對馬里烏波爾這座具有戰略意義城市的襲擊已經進行了幾個星期。烏克蘭官員表示，計劃中的疏散已因激烈炮擊而停止

早些時候，來自烏克蘭備受爭議的亞速營（Azov battalion）的一段視頻似乎顯示婦女和兒童躲在馬里烏波爾寬闊的亞速斯塔爾工業園區內，留守的烏克蘭軍隊繼續堅守在那裏

烏克蘭總統澤連斯基在基輔地鐵舉行的新聞發佈會上表示，華盛頓最高級別外交官、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於周日訪問基輔。如果此行得到確認，這將是自戰爭開始以來美國官員首次訪問烏克蘭

白宮尚未確認此次訪問，澤連斯基稱此次訪問還將包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）

澤連斯基還警告說，如果馬里烏波爾鋼鐵廠的烏克蘭守軍被殺，或者俄羅斯在被佔領的烏克蘭地區舉行任何計劃中的關於獨立的「偽公投」，烏克蘭將退出和平談判

幫助平民離開馬里烏波爾的努力再次受挫，烏克蘭和俄羅斯雙方互相指責對方破壞了設立人道主義走廊的協議

與此同時，烏克蘭表示，敖德薩市的一個公寓樓被導彈擊中後，包括一名嬰兒在內的八人喪生

英國首相約翰遜（ Boris Johnson）對烏克蘭領導人表示，將向該國運送更多軍事裝備

澤連斯基呼籲美國提供更多武器

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烏克蘭總統澤連斯基在基輔地鐵舉行的長達三個小時的新聞發佈會上稱，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將於周日晚些時候訪問首都基輔。

然而，美國白宮仍未發表評論。

澤連斯基很可能會在會議期間呼籲美方提供更多重型武器。他在早些時候曾表示，這對烏克蘭的戰爭努力絶對至關重要。

「我們將討論我們需要的武器以及交付的時間，」他在周六表示。

自俄羅斯入侵以來，已經前往烏克蘭的官員包括在布查停留的歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）；歐盟最高外交官何塞普·博雷爾（Josep Borell）；愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭的領導人；以及最近剛前往烏克蘭不久的英國首相約翰遜。

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澤連斯基在記者會上補充說，他願意與俄羅斯總統普京舉行和談。

但他警告說，如果俄羅斯殺死馬里烏波爾鋼鐵廠的最後一名烏克蘭守軍，或者俄羅斯在被佔領的赫爾松市舉行獨立公投，烏克蘭將放棄與莫斯科的和平談判。

美國智庫：俄羅斯繼續對馬里烏波爾鋼鐵廠施壓

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月16日，俄羅斯士兵坐在駛向亞速斯塔爾鋼鐵廠工業園區內的一輛坦克上。

總部位於美國的戰爭研究所發佈了有關俄羅斯在烏克蘭進攻的最新消息。

美國戰爭研究所在最新簡報中說，俄羅斯軍隊繼續對馬里烏波爾的亞速斯塔爾鋼鐵廠施加壓力，那裏是該市最後的烏克蘭守軍所在地。

該簡報還說，俄羅斯軍隊將試圖餓死鋼鐵廠剩餘的守軍，並且不會讓被困平民撤離。

周六，幫助平民離開馬里烏波爾的努力再次受挫，烏克蘭和俄羅斯雙方互相指責對方破壞了設立人道主義走廊的協議。大約有200人聚集在一起，希望離開該市，但被俄羅斯軍隊驅散，俄羅斯軍隊警告他們即將有炮擊。

該智庫表示，俄羅斯已將注意力轉向東部的襲擊，從基輔地區撤退的部隊正在重新投入那裏的戰鬥。