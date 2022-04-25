法國大選：馬克龍獲歷史性勝利 但卻讓法國更兩極分化

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克龍以58.55%對41.45%的優勢獲勝，比預期優勢要大。

馬克龍（Emmanuel Macron）在法國大選中戰勝競爭對手勒龐（Marine Le Pen），贏得下一個五年總統任期，但勒龐作為極右派，也獲得前所未有的高票。

馬克龍以58.55%對41.45%的優勢獲勝，比預期優勢要大。

這位中間派領導人在埃菲爾鐵塔之下告訴歡呼雀躍的支持者們，現在選舉結束了，他將成為一個「所有人的總統」。

儘管失利，勒龐稱她的得票率仍然標誌著一場勝利。

勒龐告訴其支持者，她的國民聯盟（National Rally）所代表的主張已經達到了新的高度。但她在極右翼陣營的競爭對手澤穆爾（Eric Zemmour）指出，她一如其父，再次失敗，「這是勒龐這個姓氏的第八次失敗」。

「我們許多同胞投票給極右派，必須為他們的憤怒和分歧找到一個答案，」馬克龍在周日晚上的勝利演講中表示，這將是他和他的團隊的責任。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 儘管失利，勒龐稱她的得票率仍然標誌著一場勝利。

馬克龍的勝利讓歐盟領導人們鬆了一口氣，他們擔心極右翼候選人當選會提出一系列反歐盟政策。歐盟委員會主席馮德萊恩說，「我們將共同推動法國和歐洲的發展。」

曾呼籲法國選民支持馬克龍的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）向他的「真正的朋友」表示祝賀，並說他期待著一個強大而統一的歐洲。

英國首相約翰遜對馬克龍的勝利表示歡迎。4月25日，中國國家主席習近平也向馬克龍致電，祝賀他當選連任。

本次大選投票率略低於72%，是1969年以來第二輪總統選舉中最低的一次，再加上300多萬張廢票或空白票，這意味著三分之一以上的選民沒有投票給任何一位候選人。馬克龍說，他的政府必須回應在大選中「拒絶選擇」的選民。

投票當天，法國大部分地區都在放假。低投票率反映出選民的冷漠，他們抱怨兩個候選人都不能代表他們。據說有很大一部分年輕選民選擇不參加第二輪投票。

兩周前在第一輪投票中以微弱優勢被勒龐女士擊敗的極左翼領導人讓·呂克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）對兩位候選人都進行了抨擊。

他說，法國拒絶信任勒龐是個好消息，並補充說，馬克龍當選的方式比任何其他總統都糟糕，「他漂浮在棄權、空票和廢票的海洋中」。

事實上，馬克龍的連任是一個歷史性的成就。他是20年來第一位獲得連任的在任總統。

馬克龍的勝選演講，選擇在香榭麗舍大街上，這是法國大革命時期一個極具象徵意義的地點，他告訴歡呼的支持者，「沒有人會被拋棄」。

數百萬法國人面臨的生活成本上升的危機成為本次選舉的頭等議題，馬克龍的反對者指責他傲慢無禮，充當富人的總統。

然而，總理卡斯特告訴法國電台，當法國正在經歷一場涉及「許多分歧和缺乏理解」的巨大危機之時，馬克龍總統的連任發出了一個強有力的信號。

對於法國的政治領導人來說，接下來的任務是重整旗鼓，爭取在6月舉行議會選舉。馬克龍雖然暫時擁有多數席位，但第一輪選舉中落敗的候選人已經盯上了下一次選舉。

梅朗雄已經提出了擊敗總統的中間派政黨並成為總理的想法。而在周日晚上的演講中，勒龐告訴支持者，「比賽還沒有完全結束」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克龍的支持者很高興，但他是否會迫使那些反對他的人走向政治光譜的極端？

分析：歷史性成就與更分裂的法國

BBC記者休·斯科菲爾德（Hugh Schofield）發自巴黎

馬克龍成功連任的意義，沒有得到足夠重視，他是法國第五共和國有史以來，第一個執政總統獲得連任。

是的，也有總統成功留在愛麗舍宮。但1988年的弗朗索瓦·密特朗（François Mitterrand）和2002年的雅克·希拉克（Jacques Chirac）在大選前都是事實上的反對派。

由於中期議會選舉，密特朗和希拉克這兩個總統治下的政府權力實際上都掌握在總統的反對者手中。雖然在任時，密特朗和希拉克在政治上無能為力，但風水輪流轉，他們發現自己重獲選民的青睞。

至於戴高樂（Charles de Gaulle）在1965年的勝利，他首先就不是被人民選出來的。

而馬克龍在整個任期內掌管外交和國內政策各個方面，同時還能再次贏得了人民的信任，在近代所有法國總統中，他是第一個。

當你考慮到法國人與執政者的長期關係——基本上是歡呼著把他們選上去，然後一有機會就趕走——馬克龍的成就絶非易事。

他用了兩種方法，第一種方法讓未來五年前景光明，第二種方法則不那麼好。

大選結果表明，數百萬法國中產階級並不認為馬克龍是一個壞總統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克龍的勝利讓歐盟領導人們鬆了一口氣，他們擔心極右翼候選人當選會提出一系列反歐盟政策。

由於馬克龍的改革，這些人贊同失業不再是一個政治問題。他們還認為馬克龍對疫情的處置是稱職的，而且他們也同意延期退休是不可避免的。

這些人還發現馬克龍是個在國際舞台上游刃有餘的領導人。他們很高興在愛麗舍宮住著一個能與普京直接對話的人，雖然現在看來對話也沒什麼效果。

他們認為，在馬克龍的領導下，法國甚至可以在歐洲發揮領導作用，當前背景下，馬克龍關於歐盟在軍事和經濟上更大自主權的願景，看起來越來越有意義。在這方面，與勒龐的對比再明顯不過。

這些人可能並不特別喜歡馬克龍——他太與眾不同了——但已經有足夠的人開始尊重他。

然而，馬克龍的第二個方法則有些問題。

五年前，馬克龍在法國的政治現狀做了一場精彩的賭博。

他橫跨在中間，摧毀了保守派和社會民主黨的舊組合，並利用戴高樂第五共和國所隱含的權力，在愛麗舍宮建立了一個高度個人化和高度集中的政府系統。

反對派被逼到左右兩邊的「極端」，馬克龍認為在那裏反對派們永遠不可能構成真正威脅。到目前為止，他被證明是對的，正如選舉所示。

但這次選舉也證明了另一點：越來越多的法國人現在凖備與「極端」打交道。恰恰是由於馬克龍此前的成功，他們如果想反對馬克龍，無處可去，唯有「極端」。

這些選民中的許多人——其是選擇極左翼候選人梅朗雄的數百萬人——現在希望能在6月舉行的議會選舉中報復馬克龍。但如果這不起作用，他們想在9月進行反馬克龍的街頭示威。

馬克龍在第二任期開始時承諾建立一個全新政府。他將更像一個傾聽者。他知道有一些傷口需要癒合。問題是，他以前也說過這種話，現在很多人根本不相信他。

「這次選舉不僅表明有兩個對立的法國在那裏，還顯示出人們越來越傾向於說對方陣營不合法，」評論員納塔莎·波隆尼說。