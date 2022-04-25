俄羅斯入侵烏克蘭：4月25日最新局勢

17 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澤連斯基、布林肯、奧斯汀4月25日在基輔

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經持續超過60天。

以下是4月25日最新局勢：

烏克蘭鐵路部門負責人說，在烏克蘭中部和西部的五個火車戰受到俄軍炮火攻擊，造成人員傷亡

俄羅斯繼續炮擊烏克蘭東部地區，哈爾科夫和頓涅茨克都有平民死亡報告

烏克蘭表示，幫助平民逃離遭受嚴重破壞的港口城市馬里烏波爾的努力再次失敗

設法離開這座城市的人告訴 BBC，他們被關押在俄羅斯的類似集中營的處理中心

英國國防部說，俄軍在頓巴斯地區取得「微小進展」，未有「重大突破」

美國智庫警告，俄軍可能再次突擊馬里烏波爾鋼鐵廠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國資深外交官、現任駐斯洛伐克大使布林克將出任美國駐烏克蘭大使

美國國務卿布林肯結束對烏克蘭的短暫訪問後表示，俄羅斯入侵戰爭的所有目標都受挫

布林肯和美國國防部長勞埃德·奧斯汀周日（24日）前往基輔，這是自俄羅斯入侵開始以來美國官員對烏克蘭的最高級別訪問

布林肯對記者說，俄羅斯繼續試圖對烏克蘭部分地區施以暴行，但烏克蘭人仍然堅強抵抗

官員稱，美國已承諾提供超過 7 億美元的額外軍事援助

五角大樓如責任奧斯汀周一（25日）說，他相信，有合適的支持，烏克蘭能夠贏得這場戰爭

美國資深外交官、現任駐斯洛伐克大使布林克將出任美國駐烏克蘭大使

普京向大選獲勝的法國總統馬克龍表示祝賀

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多分析和報道：

澤連斯基感謝美國「史無前例」的支持

圖像來源，Reuters

根據烏克蘭總統網站，澤連斯基是在與周日抵達基輔的美國國務卿布林肯和美國國防部長奧斯汀會面時做出上述表示的。澤連斯基說：「我們感謝美國對烏克蘭前所未見的援助。我要親自、並代表烏克蘭人民感謝拜登總統在支持烏克蘭方面發揮的領導作用，感謝他個人表述的明確立場。感謝所有美國人民以及國會兩院和兩黨的支持。我們看到了。我們感覺到了。」該網站報道稱，雙方還討論了進一步防衛援助、加強對俄羅斯制裁、對烏克蘭的財政支持和安全保障等問題。報道補充說，雙方特別關注制裁政策，並同意應進一步加強制裁。「我們了解這條道路的下一步應該是什麼。我們依靠伙伴的支持，」澤​​連斯基說。

俄羅斯表現出「愚蠢、或絶望」的跡象——分析師

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 基輔地區被燒燬的俄軍坦克

距離俄羅斯開始全力征服和佔領烏克蘭東部地區已經過去一周了——克里姆林宮的軍隊是否有望迅速取得突破？

聖安德魯斯大學戰略研究教授菲利普斯·奧布萊恩教授告訴 BBC 廣播四台的「今日」新聞節目，俄羅斯軍隊並不是許多人想象的那樣「如入無人之境」一般推進。

「實際上，幾乎根本沒有進展，」他說。 「他們在基輔戰役和其他戰役中遭受了嚴重的損失……至少在我們看來，俄軍的戰略戰術並不聰明。」

他還指出，人「不是可編程的機器」，「這些從基輔被帶出的士兵是被擊敗的士兵——他們目睹並犯下了戰爭罪行，他們目睹了人們的死亡，筋疲力盡，裝備也丟了。」

他形容，俄羅斯人不讓這些士兵休整「是愚蠢或絶望的表現」。

他說，「烏克蘭人的問題是，他們能把俄羅斯人趕回去嗎？俄軍仍然有很多重型火炮，他們有一些現代化武器裝備，而烏克蘭只有一支輕型軍隊。所以這可能不是那麼容易……」

如果擁有合適的裝備，烏克蘭可以贏得戰爭--五角大樓

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國防部長勞埃德·奧斯汀

美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）周日與國務卿布林肯一道訪問基輔。

奧斯汀周一說，在前往烏克蘭首都的路上看到，情況似乎開始恢復正常。

他說，烏克蘭戰鬥的性質已經演變，因此它需要遠程武器，烏克蘭還表示需要坦克。 他說，美國很難追蹤武器交運到烏克蘭後發生了什麼，因為地面沒有美軍。 但他與烏克蘭人會談時談到此事，以確保盡可能最好地追蹤武器。

「獲勝的第一步是相信你能贏……我們相信我們能贏，如果他們有合適的裝備和支持，他們就能贏，」他說。

五角大樓這位負責人還補充說，澤連斯基對美國所做的一切表示感謝，但他專注於下一步需要做什麼才能取得成功。

俄軍尚未取得重大突破 - 英國國防部

英國國防部有關烏克蘭的最新情報報告說，俄羅斯「自從將重點轉移到完全佔領頓巴斯以來，在某些地區取得了微小進展」。

但報道說，「沒有足夠的後勤支持和增援部隊，俄羅斯尚未取得重大突破」。

報告還說：「俄羅斯決定圍困、而不是攻擊馬里烏波爾的 亞速鋼鐵廠，意味著許多俄羅斯部隊仍滯留在該市，無法重新部署。烏克蘭對馬里烏波爾的防禦也使許多俄羅斯部隊筋疲力盡，並降低了他們的戰鬥力。」

「俄羅斯國防部已提議由軍方、而非文職管理對已故軍人家屬的賠償事宜。這可能反映了向國內民眾隱瞞俄羅斯折損真相的意願。」

美國智庫警告：俄軍可能再次突擊馬里烏波爾鋼鐵廠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月16日，俄羅斯士兵坐在駛向亞速斯塔爾鋼鐵廠工業園區內的一輛坦克上。

根據「戰爭研究所」的最新簡報，俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，並可能正在凖備再次發起攻勢。

這家總部位於美國的智庫表示，亞速鋼鐵廠內的烏克蘭守衛力量面臨持續壓力。

簡報還說，俄軍指揮官仍可能繼續圍困剩餘的烏克蘭守軍，但也有可能被迫對鋼鐵廠發動所謂的「倉促襲擊」，以滿足克里姆林宮規定的最後期限，這可能會給俄軍帶來重大傷亡。