疫情與移民潮下 這些德國人決定出走巴拉圭

疫情與移民潮下 這些德國人決定出走巴拉圭

在過去12個月中，有數以千計的德國人因本國嚴格的疫情限制，選擇移民巴拉圭。

但疫情並非這波移民潮的唯一因素，德國接收大量的穆斯林移民也是一些人的不滿所在。