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疫情與移民潮下 這些德國人決定出走巴拉圭
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疫情與移民潮下 這些德國人決定出走巴拉圭
50 分钟前
在過去12個月中，有數以千計的德國人因本國嚴格的疫情限制，選擇移民巴拉圭。
但疫情並非這波移民潮的唯一因素，德國接收大量的穆斯林移民也是一些人的不滿所在。
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