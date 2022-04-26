俄羅斯入侵烏克蘭：4月26日最新局勢

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這張航拍照片顯示了基輔西北部伊爾平一個被毀的住宅區。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經進入第61天。

以下是4月26日最新局勢：

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，西方向烏克蘭運送武器意味著北約「實質上是在與俄羅斯開戰」

拉夫羅夫還表示，衝突升級為核武器的風險「相當大」，儘管他也對和平協議的前景表達了希望

但烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba ）回應稱，拉夫羅夫只是想「嚇唬世界不要支持烏克蘭」

俄羅斯早些時候表示，它已經摧毀了六個為烏克蘭鐵路供電的供電設施，因為有關鐵路用於運輸外國武器到東部頓巴斯地區供烏克蘭軍隊使用

烏克蘭當地官員說，至少有5人在襲擊中喪生，18人受傷

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利沃夫附近的一個鐵路變電站遭到俄羅斯軍隊空襲

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周一夜間向全國發表的視頻講話中說，無法預測戰爭何時結束，但他聲稱烏克蘭的勝利不可避免

在俄羅斯佔領並繼續佔領的唯一主要城市赫爾松，該市市長說，俄羅斯武裝人員控制了議會大樓

美國白宮表示，一名被認定為俄羅斯總統普京情婦的前體操運動員仍可能面臨制裁，此前有報道稱美國官員擔心針對她的制裁可能會激怒普京

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有約15,000名俄羅斯士兵喪生

周末訪問基輔的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國希望看到俄羅斯在軍事上被削弱

拉夫羅夫：「北約本質上是在與俄羅斯開戰」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯外長拉夫羅夫表示，西方向烏克蘭運送武器意味著北約「實質上是在與俄羅斯開戰」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，西方向烏克蘭運送武器意味著北約聯盟「實質上是在與俄羅斯開戰」。

拉夫羅夫在周一播出的採訪中說：「這些武器將成為俄羅斯軍方在特別行動範圍內行動的合法目標。」

拉夫羅夫還對俄羅斯國營電視台說：「從本質上講，北約通過代理人與俄羅斯進行戰爭，並且正在武裝那個代理人。戰爭就是戰爭。」

拉夫羅夫：爆發核戰的威脅是真實的

拉夫羅夫還承認衝突有可能升級到核武器層面，儘管他也對和平協議的前景表達了希望。

他周一在接受國營電視台——「俄羅斯第一頻道」採訪時表示，莫斯科希望「人為地」避免這種衝突升級的風險增加。

拉夫羅夫說：「這是我們一切的基礎。現在的風險相當大。」

他指出：「我不想人為地升高這些風險。很多人喜歡這樣。危險是嚴重的、真實的，我們絶不能低估它。」

拉夫羅夫還指責烏克蘭總統澤連斯基「假裝」談判，並稱他為「好演員」。

這位俄羅斯最高外交官說：「如果你仔細觀察並仔細閲讀他所說的話，你會發現上千個矛盾之處。」

這位俄羅斯外交部長上周表示，莫斯科將致力於避免發生核戰爭。

周一，烏克蘭外長庫萊巴在推特上表示，拉夫羅夫的最新言論表明，俄羅斯已經失去了「嚇唬世界支持烏克蘭的最後希望」。

他在推特上寫道：「因此，關於發生第三次世界大戰的『真實』危險的說法，這僅意味著莫斯科感覺到在烏克蘭的失敗。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭的行動開始幾天后，俄羅斯總統普京下令其核力量處於戒備狀態。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭的行動開始幾天后，俄羅斯總統普京下令其核力量處於戒備狀態。