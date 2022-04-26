全球最長壽的老人田中加子去世
獲吉尼斯世界紀錄認證的「全球最長壽」老人去世，享年119歲。
這名日本女性名為田中加子（Kane Tanaka），生於1903年，與喬治·奧威爾（George Orwell）同年。當時，處於明治時代的日本正開始走上現代化和崛起的道路。
一個世紀前，她結了婚，生下了四個孩子。而她的晚年在日本一家養老院中度過。在那裏，她喜歡玩棋盤遊戲和吃巧克力。
隨著她的去世，118歲的法國修女露西爾·蘭登（Lucile Randon）成為世界上最長壽的在世老人。
在田中加子出生的那一年，中國處於光緒時代，而美國總統是西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt），英國國王則是愛德華七世（Edward VII）。
萊特兄弟（Wright Brothers）駕駛他們的動力飛機完成了人類歷史上首次受控的動力飛行，環法自行車賽也首次舉行。
次年，俄日戰爭爆發，俄羅斯遭受重大失敗。
田中在九個兄弟姐妹中排行老七。她19歲結婚，經營麵館等各種生意。
她與丈夫在結婚前從未見過面，其夫於1937年參加了侵華戰爭，她的兒子則因參加二戰被蘇聯俘虜。
田中原計劃參加東京奧運會的火炬傳遞，但由於新冠疫情，她未能參加。
除了愛吃甜食，據說她還在養老院經常早起，花時間學習數學和書法。
在2019年表彰她為世界上最長壽老人的儀式上，她說她比以往任何時候都快樂。
在包括已去世的世界上最長壽老人記錄中，法國女性珍妮·路易斯·卡爾芒（Jeanne Louise Calment）依然保持著記錄。她於1997年去世，享年122歲164天。
日本是世界上老年人口最多的國家。超過四分之一的社會人口年齡在65歲或以上。
良好的飲食、醫療保健以及許多老年人在晚年繼續工作的習慣被認為是長壽背後的因素。