全球最長壽的老人田中加子去世

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 獲吉尼斯世界紀錄認證的「全球最長壽」老人去世，享年119歲。

獲吉尼斯世界紀錄認證的「全球最長壽」老人去世，享年119歲。

這名日本女性名為田中加子（Kane Tanaka），生於1903年，與喬治·奧威爾（George Orwell）同年。當時，處於明治時代的日本正開始走上現代化和崛起的道路。

一個世紀前，她結了婚，生下了四個孩子。而她的晚年在日本一家養老院中度過。在那裏，她喜歡玩棋盤遊戲和吃巧克力。

隨著她的去世，118歲的法國修女露西爾·蘭登（Lucile Randon）成為世界上最長壽的在世老人。

在田中加子出生的那一年，中國處於光緒時代，而美國總統是西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt），英國國王則是愛德華七世（Edward VII）。

萊特兄弟（Wright Brothers）駕駛他們的動力飛機完成了人類歷史上首次受控的動力飛行，環法自行車賽也首次舉行。

次年，俄日戰爭爆發，俄羅斯遭受重大失敗。

田中在九個兄弟姐妹中排行老七。她19歲結婚，經營麵館等各種生意。

她與丈夫在結婚前從未見過面，其夫於1937年參加了侵華戰爭，她的兒子則因參加二戰被蘇聯俘虜。

田中原計劃參加東京奧運會的火炬傳遞，但由於新冠疫情，她未能參加。

除了愛吃甜食，據說她還在養老院經常早起，花時間學習數學和書法。

在2019年表彰她為世界上最長壽老人的儀式上，她說她比以往任何時候都快樂。

在包括已去世的世界上最長壽老人記錄中，法國女性珍妮·路易斯·卡爾芒（Jeanne Louise Calment）依然保持著記錄。她於1997年去世，享年122歲164天。

日本是世界上老年人口最多的國家。超過四分之一的社會人口年齡在65歲或以上。