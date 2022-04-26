烏克蘭戰爭：TikTok的烏克蘭假新聞博眾人眼球

薩爾達利扎德（Shayan Sardarizadeh）

BBC 國際媒體觀察部

36 分钟前

圖像來源，SOPA Images

烏克蘭戰爭仍然在持續，目前TikTok已經成為有關戰爭虛假視頻的主要傳播平台，而這些假視頻的受眾則有數百萬人。

這個社交媒體擁有超過10億用戶群，而一半以上的人年齡在30歲以下。TikTok已經成為很多年輕人獲得有關烏克蘭戰爭最新消息的來源。但是平台目前在阻止誤導性新聞方面需要做出更多努力。

要想在這個社交媒體上找到假新聞不是一件難事。監測在線誤導性消息的網站Newsguard做的一個調查顯示，新用戶在Tiktok網站註冊後的四十分鐘之內，就可能被推薦一些關於烏克蘭戰爭的假消息。

目前臉書，Instagram和推特已經對有關烏克蘭戰爭的瀏覽率極高的虛假視頻或者誤導視頻加標注，但是TikTok在這方面還需要做出更多。不過該公司表示，已經加強努力來應對虛假新聞。

以下是BBC在該平台上發現的一些誤導用戶的常見視頻操作：

偽直播

自從烏克蘭戰爭爆發以來，很多偽直播就在TikTok上吸引了很多用戶的關注。

他們的做法很簡單，那就是一名用戶找到之前戰爭或者軍事演習的視頻，然後以劇烈的爆炸聲或者激烈的槍戰聲進行配音，然後就開始直播。一旦有相當人數觀看，他們就開始要求觀看者為自己的TikTok頻道捐錢。

其中一個此類賬戶到三月中旬已經獲得了3000萬的瀏覽量。但是到這個賬戶截止到那個時間點，除了三個直播節目以外，其它所有的直播用的都是從YouTube上的2017年烏克蘭軍事演習視頻中截取的短片。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， Old video: 老視頻；False：虛假

其中有一個槍擊的音頻居然出現在超過13000個視頻當中。

TikTok用戶可以通過賬戶積分的打賞方式對直播做出反應，而這些積分則可以轉化成現金。

致力於調查假新聞造成的損害性的獨立調查員理查茲女士（Abbie Richards)表示，看起來很多直播做視頻的目的是通過TikTok贈送體系來掙錢。

如果鍵入 #Ukraine （烏克蘭）或者#UkraineWar（烏克蘭戰爭），很多偽直播就會被找到。

理查德表示，他們的目的是讓這些虛假內容和其它的有關烏克蘭戰爭的內容混在一起，魚目混珠。

電子遊戲

很多軍事題材的遊戲或者電腦合成圖像中的戲劇性鏡頭被用來作為真正的戰爭視頻的替代品。

電子遊戲Arma 3和《使命召喚》（Call of Duty) 的場景在TikTok上頻頻出現。包括戰鬥機被擊落在內的一些空戰鏡頭瀏覽量尤其高。

有一些用戶為了讓視頻更加逼真，使用戰爭片，電視節目或者遊戲等多種剪輯。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， 遊戲場景常常出現在假視頻當中。False: 虛假

其中一個視頻顯示一名男子往坦克上投擲爆炸物，瀏覽量為2400萬次。而這個視頻是從Airsoft遊戲中截取之後，一月份被上傳到YouTube。

另外一個被觀看了230萬次的偽直播中的導彈攻擊是電腦合成圖像組成的。這個直播自從去年就在網上傳播。

理查茲女士表示，她曾經看到有網友指出類似的假視頻是從遊戲中獲取的，但是視頻的主人可以在後台刪除這些評論或者警告。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， 這個視頻主要用的是電腦合成圖片，在網上傳播很久。（Fake：假新聞；Ukraine Live: 烏克蘭直播）

舊視頻

在虛假視頻中也經常使用一些過期的視頻。BBC注意到，有些人在視頻報道目前戰爭的時候，使用了以前利比亞，敘利亞和車臣戰爭中的錄像。

一個聲稱俄羅斯和烏克蘭部隊在一個公寓樓外進行激烈交火的視頻有近770萬次的瀏覽率。

但是這個視頻實際上是2014年在車臣首都格羅茲尼遭受聖戰組織攻擊的時候拍攝的。虛假的突發新聞和字幕解釋被放在原始的錄像中來掩蓋視頻的真實來源。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， 這個視頻實際上是2014年在車臣首都格羅茲尼拍攝的，而不是如今的烏克蘭戰爭。（False：假新聞）

還有人髮的是2014年俄羅斯和烏克蘭戰爭的一些錄像，這很容易被誤解為是目前發生的戰爭。另外有一些人用了兩個國家的一些軍事演習的錄像。

有一個視頻顯示的是基輔中心的烏克蘭坦克縱隊，這讓人感到他們正在保衛首都免受俄羅斯侵犯。這個視頻的瀏覽量為900萬。但實際情況則是多年之前烏克蘭的慶祝獨立日的閲兵視頻。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， Old Video：老視頻

一個掛著烏克蘭國旗的坦克在居民區的街道上疾駛的視頻也可以追溯到2014年的俄羅斯烏克蘭戰爭。這條視頻也被觀看了400萬次。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， 這是2014年俄羅斯和烏克蘭戰爭時的視頻。（Old Video: 老視頻）

理查茲表示，TikTok本可以通過很簡單的方式來解決老視頻的問題，比如讓發表視頻的時間更清晰。

透明度有限

和臉書及Instagram的母公司Meta一樣，TikTok也和一些獨立事實調查人員共同合作，不過合作規模卻並不大。臉書和Instagram在自己的平台上會對虛假視頻以及誤導內容進行標注，但是這樣的標注在TikTok上卻不常見。

理查茲女士表示，TikTok沒有向學者、研究人士以及記者提供透明度或者分析工具，這是很多像自己一樣的調查誤導信息的專家長期以來"迫切"要求的。

對於事實調查專家來說，這就意味著需要定期地對相當多的內容進行非常耗時的手動調查。

理查茲女指出，另一個問題是TikTok 平台上缺少一個願意揭穿虛假新聞的用戶社區。

「當TikTok無法確保那些擁有數百萬瀏覽量的信息凖確性的時候，那麼責任就落到了獨立調查人士和那些TikTok日常用戶的身上。」

一名TikTok發言人對BBC表示，我們繼續通過增加安全和安保資源來應對在烏克蘭發生的毀滅性戰爭，以檢測出新增的威脅並刪除有害的不實信息。