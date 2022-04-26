氣候變化和集約化農業生產使昆蟲數量驟減

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前全球最嚴重的昆蟲數量下降出現在熱帶地區。

一項研究發現，由於氣候變化和集約化農業，世界上某些地區的昆蟲數量下降了一半。

據英國研究人員稱，全球變暖和集約化農業的綜合壓力正在大幅減少全球的昆蟲數量。

他們說，在大自然中某些物種永遠消失之前，人類必須認識到我們對昆蟲構成的威脅。

但是，保護自然棲息地可以幫助確保重要的昆蟲茁壯成長。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大群牛羊啃光草地也能造成生物種群數量下降。

首席研究員、倫敦大學學院的查理·奧斯維特（Charlie Outhwaite）博士說，昆蟲種群的減少、特別是傳粉媒介的減少，不僅可能對自然環境有害，而且可能危及人類健康和糧食安全。

她補充說，有關團隊的研究結果強調了採取行動保護自然棲息地，減緩高集約化農業擴張，以及減少排放和緩解氣候變化的緊迫性。

近年來，昆蟲學家警告全球昆蟲正面臨滅絶的危險， 這可能會對我們的生活造成災難性的影響。

世界各地昆蟲數量急劇下降，所謂「昆蟲末日劫難」引起了廣泛的關注。

然而，科學數據給出了一幅喜憂參半的畫面：某些類型的昆蟲顯示出急劇下降，而其他則保持穩定。

在最新的研究中，研究人員匯總了近2萬種昆蟲的活動範圍和數量的數據，包括蜜蜂，螞蟻，蝴蝶，蚱蜢和蜻蜓，位於約6千個不同的地點。

根據這篇發表在《自然》雜誌上的研究，在農業集約化程度高且氣候大幅變暖的地區，昆蟲數量下降了49%，不同物種的數量下降了27%，而迄今為止尚未受到影響的地方則避免了氣候變化帶來的最嚴重的影響。

但研究人員表示，有理由抱有希望，因為留出自然保護的土地可以為昆蟲創造了一個避難所，昆蟲需要陰涼環境才能在炎熱的天氣中生存。

英國倫敦大學學院的蒂姆·紐博德（Tim Newbold）博士說，農業區域需要精細的管理，例如保護農田附近的自然棲息地，這可能有助於確保重要的昆蟲仍然可以茁壯成長。

解決這個問題潛在的方案包括：

避免集約化農業生產方式

種植各種各樣的作物

保護農田附近的自然棲息地，如樹籬和小片林地

研究員彼得·麥卡恩（Peter McCann）補充指出，人類需要承認昆蟲對整個環境以及人類健康和福祉的重要性，以便在許多物種永遠消失之前，解決人類對昆蟲構成的威脅。

圖像來源，Victoria Gill/BBC 圖像加註文字， 昆蟲對人類的健康和福祉非常重要，特別是影響人類的農業活動。

目前，地球上昆蟲種類接近一千萬種，已經被人類正式描述的昆蟲種類約一百萬種，佔自然界中生物種類的一半以上。

昆蟲多樣性與人類生活與環境密切相關。農業生產中最重要的傳粉昆蟲確保著糧食生產，大約84%供人類食用的農作物都要依賴傳粉昆蟲，如蜜蜂等。