朝鮮舉辦大規模閲兵式 金正恩誓言加快發展核武

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圖像來源，KNCA/Reuters 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩稱「以最快的節奏」加強和發展核能力。

朝鮮領導人金正恩周一（4月25日）晚在平壤的一場閲兵式上發表講話，強硬表示要加強該國的核武庫發展。

在紀念朝鮮人民軍建軍90週年的閲兵式上，平壤還展示了被禁止的洲際彈道導彈。

朝鮮在今年3月試射了該國已知最大的洲際彈道導彈，是2017年以來首次。這引發了國際社會的譴責和擔憂。

可運載核武器的洲際彈道導彈讓朝鮮的打擊範圍能夠觸及美國本土。

之後，美國對該國實施了幾項制裁，但金正恩並未因國際社會的譴責而退卻。

除了高超音速導彈外，此次閲兵式上還展示了潛射彈道導彈。

「我們將繼續採取措施，以最快的節奏加強和發展我國的核能力，」他說道。據官方通訊社朝中社報道，他還表示，朝鮮的核力量「必須凖備好」隨時進行演習。

圖像來源，KCNA/Reuters

他稱，朝鮮的核武器從根本上說是威懾工具，但也可以用作其他手段。他的這番話呼應了朝鮮此前的說法，即如果受到攻擊，朝鮮將予以反擊。

官方媒體發佈的閲兵照片顯示，「火星-17」是閲兵中展示的武器之一。朝鮮當局聲稱在今年3月首次試射了這種大規模洲際彈道導彈。

不過，有韓國專家對這次試射的成功提出了質疑。

平壤通常會在閲兵式上展示其新型武器，以及坦克、大炮和士兵組成的巨大方陣。

周一的閲兵式之所以受到密切關注，是因為朝鮮今年已經試射了多枚導彈。朝鮮半島的緊張局勢再次加劇。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 「火星-17」導彈

此外，衛星圖像顯示，今年3月朝鮮在咸鏡北道豐溪里核試驗場重啟建設活動，包括一座在建建築以及可能對其他建築進行維修，引發了人們對該國將恢復核武器和遠程導彈試驗的擔憂。

韓國當選總統尹錫悅對朝鮮的行動立場強硬，這也為朝鮮半島未來局勢帶來不確定性。

韓國國防部長徐旭本月早些時候表示，韓國有能力打擊朝鮮的導彈發射點，這引發了平壤方面的強烈反應。

2018年，在與時任美國總統特朗普（Donald Trump）會談後，金正恩暫停了遠程彈道導彈試射和核試驗。

但在2020年，金正恩宣佈他不再受到該承諾的約束。

與此同時，拜登（Joe Biden）政府一再表示，願意在沒有先決條件的情況下恢復與朝鮮談判， 朝鮮也要求結束相關制裁。 但迄今為止，對美國對接觸朝鮮幾乎沒有任何興趣。