烏克蘭戰爭：中國、英國、印度等國家推出了哪些頗具爭議的政策

1 小时前

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俄羅斯入侵烏克蘭給世界各國帶來衝擊，經濟受到不同的影響，促使一些國家的政府推出頗具爭議的政策或建議，有些則被視為借機推動備受阻撓的計劃。

BBC梳理了以下幾個對俄烏戰爭衝擊最具爭議的政策回應。

中俄「生意興隆」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國與俄國的雙邊貿易自俄烏戰爭開始以來持續增長

中國始終拒絶譴責莫斯科對烏克蘭開戰，也不加入對俄羅斯的制裁行動，為此受到美國和歐盟的批評。

實際上，北京和莫斯科近期明顯加強了聯繫。

俄軍入侵烏克蘭前一周，中俄兩國就金額超過200億美元的煤炭交易達成一致，這是一筆新的煤炭交易。

同時，普京還宣佈兩國就新的石油和天然氣交易達成協議，合同金額估計為1175億美元。

另外，2月24日入侵戰爭爆發後，中國還取消了對俄羅斯小麥和大麥的進口限制。此前中國出於公共健康安全考慮，只允許進口來自俄羅斯部分地區的小麥和大麥。

BBC事實核查組引述中國海關數據顯示，單是今年第一季度，中俄貿易額同比增長28%，且增勢穩健持續。

2021年，中國佔俄羅斯外貿總額的18%左右，約1470億美元。普京總統2022年2月赴北京參加冬季奧運會期間，兩國表示計劃到2024年把雙邊貿易額提高到2500億美元。

英國擁抱核電

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相約翰遜2022年4月初宣佈對核電項目投入巨資

在能源領域，英國切實感受到俄國入侵烏克蘭帶來的能源成本驟漲壓力。

英國首相約翰遜 4 月 7 日宣佈推出「核增長」計劃。通過發展核能來推動減少對石油和天然氣的依賴是英國的政策。

約翰遜在社交媒體上宣稱：「我們不會每10年建一座新反應堆；我們會每年建一座。」

批評人士說，能源戰略對英國能源成本上漲沒有任何影響。

BBC能源與環境事務分析員哈拉賓說，環保主義者和許多能源專家質疑這個戰略中的一些措施，並表示憤怒。

「推動核能的決定引起了不同的反應。一些環保主義者說它太貴了，也太危險了。他們嘲笑一些政客的想法，即每個城市都可以擁有自己的微型反應堆。但其他氣候活動家認為核必須成為能源組合。」

約翰遜還被質疑為什麼將重啟水力壓裂法的可能性包括在發展核能計劃中；這種天然氣和石油開採方法極具爭議，2019年因安全問題被英國政府叫停。

印度撿便宜大買「減價」石油

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度不失時機地從俄羅斯大量採購減價原油

跟英國相反，印度在烏克蘭戰爭中保持中立，同時大幅度增加對俄羅斯原油的採購和消費。

路透社數據顯示，西方經濟制裁壓力迫使莫斯科原油減價，印度「乘低吸納」，到4月4日為止從俄國購入至少1400萬桶石油。

BBC事實核查組報道，2021年全年，印度進口俄羅斯石油共1200萬桶。

印度撿便宜大買減價石油的舉動在制裁俄羅斯的國家受到鄙夷和批評。美國白宮指責印度此舉是在破壞國際社會孤立俄國的努力。

印度堅決捍衛自己採購減價石油的權利。印度外長說：「當油價上漲時，我認為各國走出去找划算的交易是很自然的。」

俄羅斯石油和天然氣的主要買家大部分在歐洲。

印度石油80%靠進口，但其中六成來自海灣國家，印度官員稱只有「不到1%」來自俄羅斯。

印度尼西亞是另一個正在考慮乘俄羅斯石油減價的機會多多採購的國家。

3月底，印尼國有石油和天然氣公司Pertamina表示正在「考慮」與莫斯科簽約。該公司首席執行官維蒂亞瓦迪（Nicke Widyawati）稱這是全球油價上漲時期一個划算的「機會」。

和印度一樣，印尼目前並不把俄羅斯視為主要石油供應國。

埃及的麵包危機

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃及麵包價格激漲，迫使政府出手干預

能源供應並不是受烏克蘭戰爭影響的唯一領域，穀物和化肥價格也呈螺旋式上升。

聯合國世界糧食計劃署3 月 30 日表示，這場衝突「正在造成二戰以來最嚴重的全球糧食危機」。

埃及受到糧價上漲的重大影響。它是世界上最大的小麥進口國，而烏克蘭和俄羅斯是小麥出口大國。

麵包在埃及是有政府部分補貼的。這是一個充滿政治意味的話題——自 1970 年代以來麵包價格和政府補貼曾多次引發全國大規模抗議活動。

埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西 3 月 17 日下令對無補貼麵包也設置價格上限，為期三個月。此前全國各地麵包價格已經上漲近 25%。這是他2013年上台以來第一次發生這種情況。

除了干預市場外，埃及當局還對違反價格上限的行為處以巨額罰款。但此舉引起了爭議，因為沒有宣佈針對虧損經營的麵包師的救濟措施。

開羅商會烘培支部負責人哈馬德（Attia Hamad）告訴BBC阿拉伯語組：「原材料價格上漲，烘培麵包用的煤氣和電力價格也上漲，導致麵包漲價。」

「但政府制定了一份固定定價清單來控制這種情況。」

戰爭引發食品價格上漲不僅是埃及的問題，非洲其他地區也面臨同樣的問題，且越來越令人擔憂。

4 月 20 日，尼日利亞當局宣佈從國家戰略儲備中拿出 4 萬噸糧食分發給本國貧困人口，他們因歐洲戰火加劇了糧食價格上漲而生計維艱。

批評人士指出，由於實行在收獲時節囤積穀物的政策，聯邦政府對糧價上漲負有部分責任。尼日利亞農業部否認了這一指控，表示政府只是收購了多餘的農產品。

美國與墨西哥邊境的難民問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國和墨西哥邊境聚集了大量烏克蘭難民等候進入美國，導致來自其他地區的難民擔心自己因此喪失機會

烏克蘭戰爭也造成了大量跨國境難民潮，且不光在歐洲國家。

美國總統拜登 3 月下旬宣佈美國將接受10 萬名烏克蘭難民，抵達美國和墨西哥邊境的烏克蘭人激增；烏克蘭公民去墨西哥不需要入境簽證，美國需要。

由於拜登沒有公布接受烏克蘭難民的具體細節，華盛頓現在陷入困境：美國針對新冠疫情實施的緊急邊境協議將於 5 月底解除，政府官員估計屆時來自拉美國家的移民會大量湧入。

移民專家對烏克蘭人優先於其他國家的政策表示擔憂，因為那些尋求入境的人通常也是在逃離國內的暴力和不安全局勢。

官方數據顯示，從 2020 年 3 月緊急協議生效到 2022 年 2 月，美國驅逐了170 多萬移民和尋求避難者。