俄羅斯與烏克蘭：黑海名城敖德薩——歷史上的血腥動蕩和現在的戰火威脅

21 分钟前

圖像來源，Getty Images

敖德薩是烏克蘭的第三大城市，最大的商港，現在面臨俄羅斯軍隊的威脅。

如果俄軍拿下敖德薩，將被視作普京「特別軍事行動」的一個重要勝利。

而且，敖德薩在俄羅斯的文化和歷史上具有重要的象徵意義。

這座位於烏克蘭東南的黑海港口城市人口超過100萬，是多民族聚居地，也是重要的旅遊和交通樞紐。

有人將其成為「黑海的珍珠」，可能是因為那裏的歷史建築更接近地中海風格，而不是俄羅斯風格，同時也受法國和意大利風格的影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為防止戰火破壞，敖德薩的紀念碑和雕像都被採取了保護措施

觀察家說，敖德薩是個和基輔以及烏克蘭其他城市很不一樣的地方。確實，敖德薩有深深的俄羅斯「根」。

葉卡捷琳娜大帝在19世紀頒布法令創建了敖德薩，當時那裏是俄羅斯帝國的第二大城市。

歷史上，敖德薩也是個飽經戰火的地方。

革命「發源地」

1905年，敖德薩發生工人起義，起義工人得到了俄羅斯戰艦「波將金號」上水手的支持。數百城市平民死於那場暴亂。

「波將金號」戰艦和俄羅斯海軍的許多其他戰艦一樣，船員反對貴族軍官階層的革命情緒高漲。

1905年6月「波將金號」上船員嘩變的起因是伙食爭議。嘩變水手希望支持其他軍艦上的水手和整個工人階級，希望發起革命推翻沙皇尼古拉二世。

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「波將金號」水手嘩變激怒了艦長，他下令處決了30名水兵，最後導致暴力對抗，嘩變水手控制了軍艦，艦長被處死。

「波將金號」駛向敖德薩港口。敖德薩當時正爆發公眾抗議和工人罷工。嘩變水手希望停靠在敖德薩，再把「革命」向俄羅斯大陸推廣。

很快，水手得到了敖德薩市民的支持，他們組織了抗議。

但是消息傳到沙皇尼古拉二世那裏後，沙皇下令鎮壓反叛。俄羅斯軍隊進入敖德薩港口，包圍了抗議人群並開始無區別地射殺。

約一千敖德薩居民被軍隊開槍打死，橫屍街頭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1925年的影片「波將金號」當中的屠殺場面

後來，俄羅斯著名的電影藝術家謝爾蓋·愛森斯坦（Sergei M. Eisenstein）在1925年拍攝了著名的影片「波將金號」，使其成為廣為人知的歷史事件。

影片當中有大批敖德薩民眾在老城和黑海港區中間的石頭台階上被射殺的場面。

後來那個著名的石階就被人們稱為「波將金台階」。但事實上1905年發生的屠殺並非發生在那裏，而是在附近的街道上。

「英雄」城市

1941年敖德薩發生了另外一場血腥戰鬥，當時羅馬尼亞軍隊和德國軍隊襲擊了那裏。城市的守衛者堅持抵抗了73天，約4-6萬蘇聯軍人死於那場戰鬥。

後來敖德薩得到了蘇聯「英雄」城市的稱號。

在二戰中的城市保衛戰大部分在地下工事中進行，因為挖石灰石在敖德薩留下了許多地下洞穴。

據估計敖德薩的地下通道長度達到2,500公里，蘇軍士兵利用地下工事進行了頑強的抵抗。

在敖德薩戰役後，敖德薩被軸心國軍隊佔領。在後來被稱為「敖德薩屠殺」的鎮壓中，約25,000名城市居民被殺，超過35,000人被從那裏驅逐。

在上世紀40年代之前，敖德薩有大量猶太人口。但在戰爭期間許多猶太人被遣送到了死亡集中營。

後來，俄羅斯人成了敖德薩的最大族群。

現在敖德薩有不同民族的居民，包括阿爾巴尼亞，亞美尼亞，阿塞拜疆，克里米亞韃靼，保加利亞，格魯基亞，希臘，猶太，波蘭，羅馬尼亞，土耳其等眾多民族。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 敖德薩歌劇院是遊人喜歡光顧的地方

根據2021年美國智庫「國際共和研究所」對敖德薩市的調查，敖德薩68%的居民是烏克蘭族裔，俄羅斯族佔25%。

儘管烏克蘭人佔了城市居民的大多數，但那裏大部分人口在家都說俄語。

特殊價值

對普京來說，敖德薩這個有多民族人口的城市具有特別的價值。

在軍事上敖德薩雖然沒有2014年被俄羅斯兼併的克里米亞半島重要，但是普京曾經提及要創建沙俄帝國時期的「新俄羅斯」，即以敖德薩為中心沿黑海的烏克蘭南部地區。

在俄軍入侵烏克蘭之前，普京在一次講話種特別提到了2014年5月敖德薩發生的慘案，當時將近50名親俄羅斯的抗議者同烏克蘭民族主義者發生衝突後被殺。

在2月那次電視直播講話中，普京憤怒地說，俄羅斯知道2014年5月悲劇肇事者的名字，而且「會盡力讓他們受到懲罰」。

2014年的慘案發生前，在烏克蘭好幾個城市都發生了親俄羅斯組織試圖奪取政府建築的行動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2014年發生的敖德薩工會大廈大火慘案導致48人死亡，其中大部分是支持俄羅斯的民眾

在敖德薩，烏克蘭民族主義者對親俄羅斯抗議做出回應，他們攻擊了遊行的人群，最後工會大樓發生火災，48人被燒死，其中大部分人是俄羅斯的支持者。

克里姆林宮利用那次事件營造了「烏克蘭是法西斯」的敘事。

對於工會大樓縱火事件，敖德薩持有不同看法的居民分成兩個陣營。

72歲的詩人、心理學者和哲學家赫爾森斯基（Boris Khersonsky）對英國《衛報》記者說，當他決定採取支持烏克蘭的立場後，他失去了他大部分朋友。

最壞的打算？

在俄羅斯入侵烏克蘭後，敖德薩也發生了顯著的變化。

在那裏的博物館或波將軍石階再看不到聚集的人群，在遊客喜歡光顧的歌劇院也沒有了昔日的喧鬧。

敖德薩美術博物館藏有16世紀到現在的一萬多件藝術品，其中包括俄羅斯藝術家康定斯基的作品。但現在那裏不再對公眾開放。

博物館的負責人奧列克桑德拉·科沃楚克（Oleksandra Kovalchuk）為了保護她一歲的兒子流亡到了保加利亞，那是個令她「十分難過」的決定。

她對BBC記者說，「我感到像個叛徒，我對不起我的僱員。我當然感到很內疚。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 敖德薩同俄羅斯有深厚的家庭紐帶和歷史聯繫的城市

「敖德薩美術博物館多年來就像我自己的兒子一樣，因此這個決定就像是你在兩個兒子之間作取捨，我決定我有義務照顧我的小兒子。」

奧列克桑德拉·科沃楚克說，烏克蘭幾乎所有的博物館都發生了同樣的事情，「僱員夜間留在博物館，好幾天和藝術品守在一起，並在最後一分鐘做出了決定」，保護藝術品的安全。

（俄羅斯入侵）戰爭後敖德薩傳出的視頻顯示，那裏的一個歷史文化中心被壘起的沙袋，鐵絲網和武裝士兵保護起來。

敖德薩許多居民不能相信普京會對那裏發動攻擊，因為那是個同俄羅斯有深厚家庭紐帶和文化聯繫的城市。