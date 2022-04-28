天上人間：從太空可以俯瞰到的世界九大奇觀

2022年4月28日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從太空能看到長城嗎？

如果有人曾對你說，從太空可以看到中國的長城，那對不起，他們肯定說錯了，或者，是在說謊。

雖然長城看不到，但在太空卻確實可以看到許多其他地球景觀。

下面我們來看看通過衛星和國際空間站（也稱國際太空站，ISS）觀測到的這些景觀都有哪些？

大堡礁

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大堡礁受到前所未有的白化威脅。

位於澳大利亞東北海岸的大堡礁綿延2253公里，是世界七大自然奇觀之一。

這裏是眾多不同海洋生物和動物的家園，包括座頭鯨 - 大堡礁是座頭鯨的繁殖地之一。

颶風

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 颶風是一種熱帶風暴，風眼越小破壞力越大。

ISS跟蹤監視全球的天氣系統，以便讓各國進行自我保護，免遭惡劣氣候影響。其中，颶風是ISS需要特別注意的現象。

颶風是一種熱帶風暴，通常需要足夠的溫度和熱量才能形成，因此只有當海水達到攝氏26度以上，再加上其他外部條件，比如風，才能形成。

棕櫚島

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 迪拜的人造棕櫚島

棕櫚島是迪拜的巨型人工島嶼，於2001年開始動工修建。

朱美拉棕櫚島群島是使用了大約1.1億立方米的沙子填海而建的人造群島。附近還有一些看起來像世界地圖形狀的島嶼。據說將來還會打造更多類似太陽系的島嶼。

果真如此，我們就能從太空看到（人造）太空。超棒！

吉薩金字塔

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 古埃及金字塔是地球奇觀之一

埃及吉薩金字塔群巨大，因此能從太空看到也不奇怪，其中的大金字塔由國王胡夫（也稱胡夫金字塔）命令於公元前2500年左右修建。

它高146米，面積為230平米，比29兩雙層巴士還要高。

泰晤士河

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 倫敦的泰晤士河可以從ISS上看到

在國際空間站可以看到倫敦泰晤士河蜿蜒崎嶇的整體形狀，就像英國肥皂劇《東區人》裏顯示的一摸一樣。

而且，泰晤士河在夜間照樣能從太空看得見，這是因為河流在夜晚被周圍城市的燈光所點綴，勾勒出輪廓。

實際上，地球上大多數大城市都可以在晚上從太空站看得到，構成美輪美奐的圖片。

喜馬拉雅山

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 喜馬拉雅山脈貫穿尼泊爾、巴基斯坦、印度、不丹、阿富汗和中國。

從太空可以看到好幾條山脈，但最壯觀的當數喜馬拉雅山。它覆蓋尼泊爾大約75%的面積。

它也是世界最高峰 - 珠穆朗瑪峰所在地，珠峰高達約8850米。珠峰還有不同的名稱，尼泊爾語中叫薩加瑪塔，藏語則稱珠穆朗瑪峰。

阿爾梅裏亞蔬菜大棚

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 從太空觀測到的西班牙阿爾梅裏亞蔬菜大棚

佔地350平方公里的阿爾梅裏亞蔬菜大棚每年種植大量的青椒、西紅柿和黃瓜等。安達盧西亞的一名官員在2017年曾表示，出口到歐盟的70%西紅柿來自於這裏和格拉納達。

不幸的是，ISS的宇航員無法訂購任何來自阿爾梅裏亞蔬菜大棚的蔬菜。

大峽谷

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國亞利桑那州的大峽谷

位於美國亞利桑那州的大峽谷全長446公里，也是世界七大自然景觀之一。

雖然要想感受大峽谷的壯觀，最好是親自一遊，但是要想總覽大峽谷的全貌，那莫過於上太空了。

亞馬遜河

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 大約 2500 種不同類型的魚生活在亞馬遜河中，人們相信還有更多未被發現。

圍繞亞馬遜河的實際發源地和終點存在許多爭論 - 但它至少有6437公里長，相當於從英國的曼徹斯特飛到巴基斯坦拉合爾的距離。