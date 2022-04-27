俄羅斯入侵烏克蘭：4月27日最新局勢

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圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經進入第63天。

以下是4月27日最新局勢：

據報道，距離烏克蘭邊境約40公里的俄羅斯城市別爾哥羅德（Belgorod）發生爆炸

德國改變政策並宣佈將向烏克蘭派遣50輛防空坦克；40多個來自北約和非北約國家的部長在德國拉姆施泰因美國空軍基地舉行會議，討論對烏克蘭的一攬子軍事和財政援助

聯合國秘書長古特雷斯在莫斯科訪問時與俄羅斯外交部長拉夫羅夫進行了「坦誠的討論」，重申了聯合國的觀點，即這場戰爭侵犯了烏克蘭領土的完整，違反了聯合國憲章；古特雷斯表示，他對有關烏克蘭戰爭罪行的報道感到擔憂

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 波蘭和保加利亞表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）通知他們將從明天開始停止供氣。

普京在莫斯科會見聯合國秘書長古特雷斯後發表講話，重申了他入侵烏克蘭的理由，但表示他希望通過外交解決衝突；他說，烏克蘭南部城市馬里烏波爾不再有戰鬥，俄羅斯此前對該市進行了猛烈轟炸

聯合國表示，俄羅斯總統普京「原則上」同意紅十字會從被圍困的馬里烏波爾市的亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離平民，據報當地居民被困在地下室數日

普京對聯合國秘書長古特雷斯表示，他希望通過外交途徑解決衝突，但否認俄羅斯參與了對布查平民的暴行；普京還表示，俄羅斯無法向烏克蘭提供安全保證，除非俄羅斯在2014年吞併的克里米亞（Crimea）和塞瓦斯托波爾（Sevastopol），以及俄羅斯支持的分離主義分子與烏克蘭作戰的頓巴斯領土問題得到解決

早些時候，俄羅斯外長拉夫羅夫警告北約不要向烏克蘭提供軍事援助，稱衝突有升級為第三次世界大戰的風險

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：他們在森林中挖戰壕，以保衛基輔

烏克蘭的鄰國摩爾多瓦表示，在俄羅斯支持的分離主義者控制的地區發生爆炸引發衝突蔓延的擔憂後，該國已加強安全措施；與此同時，爆炸事件發生後，烏克蘭承諾支持摩爾多瓦，並指責俄羅斯試圖在該地區製造騷亂並試圖將摩爾多瓦拖入衝突

俄羅斯表示，它已經控制了烏克蘭南部的整個赫爾松地區——但BBC尚無法獨立證實這一點

德國大使稱德國將訓練烏克蘭士兵

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國防部長奧斯汀在新聞發佈會上說，德國決定向烏克蘭提供獵豹防空系統並提供培訓是一個「重大舉措」。

來自北約和非北約成員國的40個國家的部長在德國拉姆施泰因美國空軍基地舉行會議，討論烏克蘭在俄羅斯入侵期間的防禦問題。他們一直在討論對烏克蘭的一攬子軍事和財政援助。

最重要的發展是德國的重大政策轉變——德國現在將向衝突地區提供重型武器。美國國防部長奧斯汀在新聞發佈會上說，德國決定向烏克蘭提供獵豹防空系統並提供培訓是一個「重大舉措」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫此前表示，第三次世界大戰存在「嚴重」和「真實」的風險，儘管他也說我們不能「人為地提升這些風險」。

當被問及來自俄羅斯的核威脅時，美國國防部長奧斯汀說，推測核武衝突是無益且危險的。他還呼籲俄羅斯總統普京緩和衝突。

奧斯汀說，美國和國際社會「將盡我們所能確保它不會失控」。他重申，關於使用核武器的「咆哮」是「危險且無益的」。

德國駐美國大使艾米麗·哈伯（Emily Haber）表示，除了向烏克蘭運送防空坦克外，德國還將在德國領土上訓練烏克蘭士兵。

俄羅斯國防官員預測烏克蘭分裂

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯安全委員會秘書尼古拉·帕特魯舍夫

俄羅斯的一位高級國防官員表示，烏克蘭可能會因戰爭而分裂成幾個較小的國家。

據俄羅斯媒體《俄羅斯報》報道，俄羅斯安全委員會秘書尼古拉·帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）指責美國和其他西方國家試圖在烏克蘭煽動對俄羅斯的仇恨，並表示「歷史告訴我們，仇恨永遠不會成為民族團結的可靠因素」。

帕特魯舍夫對該報說，結果，「西方及其控制下的基輔政權的政策只能將烏克蘭分裂為幾個國家。」

俄羅斯已經表示承認烏克蘭東部兩個親俄分離地區的獨立性，最初將其入侵定性為保衛這些地區的維和行動。最近幾周，俄羅斯已重新部署其部隊以專注於這些地區。