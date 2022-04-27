巴基斯坦卡拉奇孔子學院遭襲擊 三名中國老師遇難

52 分钟前

圖像來源，Reuters

巴基斯坦警方稱，周二（4月26日），南部城市卡拉奇發生的一起疑似自殺式炸彈襲擊，致三名中國老師和他們的巴基斯坦司機喪生。

北京對襲擊表示「強烈譴責和極大憤慨」，並要求巴基斯坦立即徹查此事，緝拿兇手並依法予以嚴懲。

中國外交部在周三凌晨的一份答記者問中說： 「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。

這起爆炸發生在卡拉奇大學孔子學院附近。襲擊摧毀了該機構老師乘坐的小型麵包車，導致至少另外四人受傷。

當地的分裂主義組織「俾路支解放軍」（BLA）宣稱對襲擊負責，並稱實施該起襲擊的是一位女性。

「俾路支解放軍」長期反對中國在巴基斯坦投資，稱當地人不會從中受益。

據稱， 這是該組織首次利用女性激進分子實施自殺式襲擊。與巴基斯坦塔利班類似，該組織曾多次以中國公民為襲擊目標。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 爆炸讓整個麵包車都燒成空殼。

在北京的「一帶一路」計劃下， 兩國近年通過「中巴經濟走廊」合作密切，中國公司和機構積極參與巴基斯坦各地的大型基礎設施項目，包括資源豐富的俾路支省。

巴基斯坦政府譴責這是一次「懦弱的恐怖襲擊」。新上任的巴基斯坦總理夏巴茲∙謝里夫（Shehbaz Sharif）前往中國大使館向受害者表示哀悼。

中國官方媒體報道稱，謝里夫總理承諾將盡一切努力將肇事者繩之以法。

「我對今天卡拉奇發生的令人髮指的襲擊，導致包括我們中國朋友失去寶貴生命深感悲痛，」謝里夫在一份聲明中稱。

據報道，死者包括孔子學院院長黃桂平和另外兩名老師。孔子學院是中國官方運營的機構，在海外提供中文和中國文化教學。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這起爆炸發生在卡拉奇大學孔子學院附近。

閉路電視畫面顯示，當麵包車到達時，一名女子站在學院大門外，之後瞬間發生了強烈的爆炸。

爆炸讓整個麵包車都燒成空殼，衝擊波還導致孔子學院所在建築受損，玻璃破碎。

「俾路支解放軍」發佈了一張照片顯示，一名身著訓練服的女子舉起兩根手指敬禮，該組織將其稱為沙裏·俾路支（Shariah Baloch）。

當地媒體報道稱，襲擊者曾是該大學的一名學生。

俾路支省是巴基斯坦最貧窮的省份之一，大量武裝組織長期盤踞該地，包括伊斯蘭極端分子和分裂反叛勢力。

中國援建項目不時成為這些組織襲擊的目標。

2019年，三名槍手突襲了位於瓜達爾港（Gwadar Port）的一座中國建高檔酒店——五星級的明珠大陸酒店（Pearl Continental Hotel）。事件導致至少一人死亡。

「俾路支解放軍」宣佈對該襲擊負責。中國駐巴基斯坦大使館譴責這次襲擊。

圖像加註文字， 中巴經濟走廊

2018年11月，同一個武裝組織還承認發動了對位於卡拉奇的中國總領事館的襲擊，致兩名當地警員與兩名平民喪生。三名襲擊者在交火中被擊斃。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進周二（4月26日）發文稱，中國除了譴責，還須有更堅決的行動，給「不斷沾上中國人鮮血的恐怖勢力給予懲罰」。