烏克蘭戰爭：莫斯科感受 —— 「我所熟悉的俄羅斯已不復存在」

史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

BBC俄語主編

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 莫斯科街頭隨處可見 Z ，這個字符已經成為俄羅斯「特別軍事行動」的象徵

俄羅斯入侵烏克蘭後，莫斯科發生了怎樣的變化？在俄羅斯生活三十載的BBC俄語主編走訪莫斯科熟悉的街道、景點，感受那裏「奧威爾式」的扭曲。

在俄羅斯首都莫斯科，你看不到炮彈爆炸。你也看不到外國軍隊包圍這座城市。莫斯科老百姓日常根本無法與烏克蘭人所遭受的戰爭恐怖相比。

乍一看，這裏的生活似乎很正常。像往常一樣，莫斯科的花園環路上的交通仍然擁堵不堪。我對面的地鐵站人流仍然不斷湧出。

但實際上，這裏的生活幾乎沒有什麼可以被描述為正常。所謂的正常已經於2月24日結束，當時總統普京 (Vladimir Putin) 命令俄軍入侵烏克蘭開展「特別軍事行動」。

我經歷過共產黨統治時期的俄羅斯，也經歷過後蘇聯時期的俄羅斯。現在這個世界上面積最大的國家再次發生變化。

讓我帶你感受一下這個「俄羅斯特別軍事行動」帶來的影響。

Z 無處不在

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Z 成為支持戰爭的象徵

我開車去了一趟超市。出於習慣，我打開了收音機，調至91.2FM。這曾經是莫斯科回聲廣播電台（Radio Echo of Moscow）的波段，也是我最喜歡的俄羅斯廣播電台，因為這是一個可靠的新聞和信息來源。

但最近幾周，所有獨立的俄羅斯新聞媒體要麼被當局封鎖，要麼被關閉。 現在使用91.2 FM波段廣播的是國營的衛星廣播電台（Radio Sputnik），這家官媒支持俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭。

駕車沿著花園環路繼續行駛，我經過一個劇院，大門正面豎立著一個巨大的拉丁字母「Z」——這是俄羅斯「特別軍事行動」的象徵；俄羅斯聯邦的國營鐵路公司總部（Russian Railways）也是如此，大門外豎起一個字母 Z ；

我超了一輛卡車，卡車側面車幫上也貼著字母 Z；最近幾周，批評克里姆林宮的人士家門前被塗鴉，畫上字母 Z。

醫生入不敷出

抵達購物中心，生意顯得有些冷清。其中有許多是國際品牌專賣店，現在已經關門。自從俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，數百家外國公司已暫停在俄羅斯的業務。

在超市裏，貨架擺滿商品。 上個月俄羅斯出現搶購，造成食糖短缺，不過問題已經得到解決。但是商品種類似乎比以前少多了。 而且，在過去的兩個月裏，價格狂漲。

在購物中心外面，我與一位叫娜傑日達（Nadezhda）的女醫生聊了兩句。

「物價如此之高，現在靠我的薪水根本無法生存，」娜傑日達告訴我。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 超市裏沒有出現俄軍入侵烏克蘭幾天后出現的搶購。

「但是，眼下最難的事情是你生活在一個不想知道烏克蘭事件真相的社會中。人們整天擔心的是如何償還他們的抵押貸款，還清債務。他們對周邊發生的事情不感興趣。但我認為在烏克蘭發生的事情很糟糕。我為身為俄羅斯人而感到羞恥。」

我開車來到莫斯科工程學院。30年前，我曾在這裏教英語。

早在1990年代初期，共產黨政權垮台後，我教的學生對俄羅斯與西方建立持久的友好和伙伴關係充滿希望。期待和平與繁榮的未來。

但是結果並非如此。

「我們將克服所有困難。日落之後總會有黎明，」站在學院牆外的學生丹尼斯（Denis）說。

「但我支持我們的軍隊。他們是我們的士兵。我有義務支持我的國家，不惜一切代價。」

圖像加註文字， 二戰博物館商店中有關普京的書籍

奧威爾式扭曲

我的最終目的地是一座規模宏大的戰爭博物館，它是專門為紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國而修建——對於蘇聯來說，這是一次偉大的勝利，而且為此付出了巨大的傷亡。超過2700萬蘇聯公民在這場「偉大的衛國戰爭」中喪生。

令我感到不安的是，俄羅斯對烏克蘭採取的「特別軍事行動」如何在這個博物館中找到一席之地，如何在這裏獲得榮譽彰顯。

在博物館的網站上，「博物館」一詞的拼寫中突出字母 Z。在博物館商店中，可以買到標有字母 Z 的瓷杯和標有「普京是我的總統（PreZident）」的徽章。

圖像加註文字， 在二戰博物館商店出售的徽章中，字母 Z 取代了總統一詞中的字母 S 。

該博物館目前正在舉辦一場關於烏克蘭納粹的展覽，旨在加強宣傳克里姆林宮的謊言，即俄羅斯軍隊正在將烏克蘭從納粹分子手中解放出來。

這就是在一個存在於平行宇宙中的「俄羅斯特別軍事行動」，顯示出奧威爾所描寫的獨裁者謊言特徵，入侵即解放，侵略即自衛，批評者即叛徒。