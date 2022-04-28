俄羅斯入侵烏克蘭：4月28日最新局勢

40 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在烏克蘭東部頓巴斯地區，俄羅斯入侵行動還在繼續。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經持續到第64天。以下是4月28日最新局勢：

聯合國秘書長古特雷斯在走訪了曾被俄軍佔領的烏克蘭首都基輔部分地區後表示，21世紀的戰爭「荒謬絶倫」

此前幾天他曾在莫斯科與普京總統會晤，他說他希望幫助在烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾組織人道主義疏散

在波蘭和保加利亞拒絶以盧布付款後，俄羅斯國有的天然氣工業股份公司（Gazprom）採取報復行動，削減了對這兩個國家的供應

此舉被包括烏克蘭總統澤連斯基在內的政治領導人廣泛譴責為敲詐，克里姆林宮對此予以否認。歐盟委員會主席馮德萊恩說，這表明俄羅斯作為能源伙伴是「不可靠的」，而美國白宮說俄羅斯這樣做等同將能源供應變為武器

普京向西方發出了新的威脅，稱任何著手干預烏克蘭的國家都將面臨「閃電式」的軍事反應。此前幾天，西方國家加強了對烏克蘭的支持

英國外交大臣特魯斯(Liz Truss)發表的最新講話，是英國迄今為止最明確的表達對這場衝突的目標期望。她在倫敦的一次講話中說：必須將俄羅斯軍隊趕出整個烏克蘭，烏克蘭的勝利將是西方的一項戰略要務

烏克蘭總統澤連斯基聲稱，俄羅斯特種部隊是涅斯特里亞（Transnistria）一系列爆炸事件的幕後推手。涅斯特里亞是摩爾多瓦的一個分離地區，與烏克蘭接壤，由俄羅斯控制。該地區在過去幾天裏發生了多起明顯的襲擊事件

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

聯合國秘書長：戰爭邪惡

BBC記者萊恩斯福德（Sarah Rainsford）發自烏克蘭現場：

聯合國秘書長古特雷斯4月28日訪問了烏克蘭首都基輔周邊的一些地方，這些地方在3月份曾被俄羅斯軍隊佔領了幾個星期。

第一站是基輔西北部的博羅第揚卡（Borodyanka），那裏因為空襲和炮擊造成的破壞令人震驚。

古特雷斯站在中央大街住宅區的殘垣斷壁旁，顯然被眼前所見情景所震動。

他說：「當我看到這些被毀壞的建築時，我想象我的家人就在這些被毀壞的房屋中，一片漆黑。我看到我的孫女們驚慌失措地奔跑。」

「在21世紀，戰爭是如此荒誕不經。戰爭是邪惡的，當你看到這些情況時，我們的心當然與受害者感同身受，我們對他們的家人表示哀悼。但是我們在情感上，絶不可能在21世紀接受戰爭。看看這些吧。」

在布查（Bucha），在一座教堂後面的亂葬墳現場，古特雷斯被告知平民被殺害的情況。

作為聯合國秘書長的古特雷斯說：「在這裏，你感受到徹底調查和追究責任是多麼重要。」

他說：「我完全支持國際刑事法院，並呼籲俄羅斯聯邦同意與國際刑事法庭（ICC）合作。但是，當我們談論戰爭罪行時，千萬不能忘記，最嚴重的罪行是戰爭本身」。

聯合國秘書長古特雷斯在烏克蘭訪問的第三站是伊爾平（Irpin）。

沿途他都看到了可怕的破壞場景：房屋、商店、基礎設施被炸彈和戰鬥變成了廢墟。這裏靠近首都基輔，俄羅斯軍隊在3月的大部分時間裏佔領了這裏。

在早晨的陽光下，有一些跡象顯示生活正在恢復：街邊小市場上的桌上擺放豬肉；在布卡的沃克薩爾納街上，有些人看著像是排雷隊；在其他地方，人們正在修理電塔。

但這些城鎮和郊區都經歷了巨大的痛苦。

基輔地區軍事管理部門負責人帕夫柳克中將（Lt Gen Olexandr Pavlyuk）說，讓古特雷斯親眼看到破壞並了解發生的情況非常重要，這樣才有可能阻止俄羅斯。

雖然俄羅斯部隊已經從烏克蘭首都被擊退，但烏克蘭東部的戰鬥現在仍然很激烈，這位將軍說他擔心會有更多暴行發生。

在居民區的廢墟中，古特雷斯先生說，他對無辜平民所受到的傷害心情沉重，他說平民「總是付出最高的代價，無論戰爭發生在哪裏 」。

但就像在布查和博羅迪揚卡一樣，他謹慎地選擇了自己的措辭，泛泛地談論戰爭，沒有直接指責或批評俄羅斯。

北約秘書長：歡迎芬蘭和瑞典迅速加入

北約秘書長斯托爾滕貝格4月28日表示，如果芬蘭和瑞典決定申請加入北約，北約凖備迅速歡迎它們。

斯托爾滕貝格在布魯塞爾舉行的新聞發佈會上說，是否申請加入由每個國家自己決定，但如果他們選擇加入，就會「張開雙臂歡迎他們加入北約」。

斯托爾滕貝格說，如果芬蘭和瑞典提出申請，正式加入的過程將「很快」。

他補充說，在申請和正式批准之間的過渡時期，北約將支持這兩個國家。

俄羅斯與芬蘭有1340公里的共同邊界，此前曾表示，如果芬蘭加入北約，俄羅斯將不得不以自己的措施來「重新平衡局勢」。

斯托爾滕貝格告訴記者，計劃在晚些時候與芬蘭總統尼尼斯托交談。

俄羅斯聲稱夜間進行了導彈襲擊

俄羅斯國防部聲稱，夜間對烏克蘭軍事目標進行了四次導彈襲擊，摧毀了烏克蘭東部的兩個導彈和彈藥庫。

俄羅斯還說，防空部隊還在烏克蘭東部城市盧甘斯克附近擊落了一架烏克蘭蘇-24飛機。

俄羅斯還聲稱在夜間消滅了67個烏克蘭軍事設施和多達40輛裝甲車和汽車。

BBC未能獨立核實這些說法。

微軟報告：俄羅斯黑客與部隊同步行動

微軟公布的一份報告表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯政府黑客至少對烏克蘭進行了37次網絡攻擊。

微軟公司的研究人員說，對烏克蘭的數碼攻擊在入侵前一年就開始了，可能為軍事入侵行動奠定了基礎。

報告還發現，俄羅斯黑客攻擊和軍事行動同步進行，重點是相同的目標，但微軟表示，尚不清楚是否有一個協調的計劃，還是他們只是受共同目標的驅動。

報告發現，3月1日，即向基輔電視塔發射導彈的那一天，烏克蘭媒體遭到了破壞性的黑客攻擊和網絡間諜活動。

當俄羅斯軍隊圍攻馬里烏波爾市時，微軟表示，烏克蘭人收到來自一個俄羅斯組織的電子郵件，該組織假裝是烏克蘭居民，錯誤地指責政府「拋棄」公民。

據路透社報道，烏克蘭網絡安全官員佐拉（Victor Zhora）說，他一直都注意到俄羅斯黑客每天都在針對烏克蘭電信公司和能源網運營商。

他說：「我相信，他們可以組織更多針對這些部門的攻擊。我們不應該低估俄羅斯黑客的能力，但我們也不應該高估他們的潛力。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克里姆林宮外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）警告英國：挑動烏克蘭襲擊俄羅斯目標將受到嚴厲回擊。

克里姆林宮：西方公開呼籲烏克蘭攻擊俄羅斯

克里姆林宮外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，西方國家現在正公開呼籲烏克蘭攻擊俄羅斯。

在英國高級官員說烏克蘭打擊俄羅斯目標是合法的之後，扎哈羅娃警告說，西方國家應該認真對待莫斯科發過的誓言，將用行動予以回擊。

扎哈羅娃此番講話之前，俄羅斯27日報告在南部發生多起爆炸和彈藥庫火災，這是烏克蘭一名高級官員所說的一系列「報應」事件的最新情況。

英國國防大臣華萊士告訴BBC，烏克蘭出於自衛打擊俄羅斯目標是公平的。

華萊士說：「如果烏克蘭確實選擇針對俄羅斯軍隊的後勤供應，根據國際法，這應該屬於合法。」