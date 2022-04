小野田寬郎:在叢林裏藏了30年的二戰日本軍人

1974年,當小野田回到日本時,受到了英雄般的歡迎——他是最後一個從戰爭中回國的日本士兵,不久之後,他的回憶錄出版,成為暢銷書。他的經歷被阿瑟·哈拉里(Arthur Harari)拍攝成的電影《小野田:叢林萬夜》(Onoda: 10,000 Nights in the Jungle)。該片於2021年在戛納電影節(Cannes Film Festival)首映,近日在英國上映,贏得了評論界的好評,也引發了爭議。德國電影導演維爾納·赫爾佐格(Werner Herzog)將於2022年6月出版以此故事改編的小說,澳大利亞籍菲律賓電影人米婭·斯圖爾特(Mia Stewart)將於2022年晚些時候完成同題材紀錄片。

耐力和錯覺

英雄式的歡迎?

在特雷弗特的著作《日本軍隊的失散者和1950-1975年日本戰爭的記憶》(Japanese Army Stragglers and Memories of the War in Japan, 1950-75)中,她描述了小野田的暢銷書回憶錄所引發的爭議。