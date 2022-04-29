烏克蘭以西有俄軍駐扎的分離主義地區發生爆炸 引發戰火蔓延擔憂

勞倫斯·皮特（Laurence Peter ）

BBC記者

19 分钟前

圖像來源，REUTERS/TRANSNISTRIA INTERIOR MINISTRY 圖像加註文字， 廣播俄羅斯新聞的蘇聯時期建造的舊式廣播發射塔成為攻擊目標

脫離摩爾多瓦謀求獨立的德涅斯特里亞（Transnistria，德涅斯特河沿岸地區）發生多起爆炸，引發人們對烏克蘭衝突進一步擴大的擔憂。

關於這幾起爆炸的起因眾說紛紜。

德涅斯特里亞當局說烏克蘭人潛入境內發動了攻擊。但是烏克蘭總統澤連斯基反指爆炸系俄羅斯特工部門所為。

俄羅斯表示了對事態的關注。目前在德涅斯特里亞有約1,500人的俄羅斯駐軍。1992年德涅斯特里亞同摩爾多瓦發生短暫的戰爭後從後者脫離。

當地一名官員說，在摩爾多瓦的說俄語人口受到壓制。俄羅斯也用同樣的理由入侵了烏克蘭。

德涅斯特河沿岸發生了什麼？

在過去兩天，德涅斯特里亞當局表示，爆炸攻擊的目標是：

位於他們首都蒂拉斯波爾的的國家安全總部

廣播俄羅斯新聞的蘇聯時期建造的舊式廣播發射塔

蒂拉斯波爾附近村莊帕卡尼駐扎的軍事單位

德涅斯特里亞爆炸後並沒有傷亡的報道，但是那裏開始實行紅色「反恐」預警，提高了境內的警戒水平。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯魯斯塔姆·明尼卡耶夫將軍最近說控制烏克蘭南部是通往德涅斯特里亞的一個途徑

德涅斯特里亞的官員說，從烏克蘭入境的三個不明身份者用榴彈發射器攻擊了保安總部。該說法並沒有得到證實。

克里姆林宮說正密切注視那裏局勢的發展，並且表示「有理由密切關注」。

在基輔，烏克蘭總統澤連斯基確信爆炸背後有俄羅斯主使，他還說「其目的很明顯，要在該地區製造動蕩，威脅摩爾多瓦。表明如果摩爾多瓦支持烏克蘭，就會有某些行動。」

「但是我們知道他們的能力，烏克蘭武裝部隊已經做好了凖備，我們不怕他們。」

烏克蘭戰火會蔓延嗎？

德涅斯特里亞爆發衝突可能破壞摩爾多瓦的穩定，烏克蘭戰爭會出現新的戰端。烏克蘭關鍵的港口城市敖德薩就位於德涅斯特里亞以東不遠處。

如果俄羅斯增援德涅斯特里亞，俄軍可能從敖德薩一帶向西推進。俄軍從東向敖德薩推進受到烏克蘭軍隊攔阻。德涅斯特里亞出現動蕩會分散烏克蘭軍隊的注意，目前已經過於分散的烏克蘭軍隊更難以應付。

周五（4月22日）俄羅斯中部軍區部隊副司令魯斯塔姆·明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）說，「控制烏克蘭南部是通往德涅斯特里亞的另外一個途徑, 在那裏也發生了俄語人口受到壓制的情況。」

俄羅斯總統普京已經承諾要「保護」在那個前蘇聯共和國裏的俄羅斯族裔。這也是普京入侵烏克蘭的借口。

摩爾多瓦也曾經是蘇聯的一個共和國。

現在的摩爾多瓦同羅馬尼亞關係密切，但不同於羅馬尼亞，摩爾多瓦不是北約成員，也不是歐盟成員。許多摩爾多瓦人持有羅馬尼亞護照，並且在歐盟工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 脫離摩爾多瓦宣佈獨立的德涅斯特里亞的議會大廈和建築前的列寧雕像

摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一。那裏有許多烏克蘭族裔。烏克蘭發生戰爭後，超過437,000烏克蘭難民到達那裏，人口只有260萬的摩爾多瓦按人口比例成為接納烏克蘭難民最多的國家。

摩爾多瓦的總統馬婭·桑杜（Maia Sandu）持親歐盟立場，但是她的前任伊戈爾·多東（Igor Dodon）持親俄羅斯立場，而且他在摩爾多瓦仍然有許多支持者。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，摩爾多瓦禁止公開展示同俄羅斯軍方有關的標誌聖喬治絲帶和Z字母標誌。

德涅斯特里亞在哪？

從摩爾多瓦分離出去的德涅斯特里亞是個沿德涅斯特河南北走向的狹長地帶，德涅斯特河是烏克蘭的西部邊界。德涅斯特里亞在1990年宣佈從摩爾多瓦獨立，不過那裏的獨立並沒有得到國際社會承認。

在第二次世界大戰結束後，莫斯科在德涅斯特的俄語區和相鄰的比薩拉比亞建立摩爾多瓦蘇維埃共和國，即現在摩爾多瓦的前身。摩爾多瓦蘇維埃共和國曾經一度屬於烏克蘭的自治部分，而比薩拉比亞則在1918年-1940年曾屬於羅馬尼亞。

在蘇聯解體後，德涅斯特地區出現了摩爾多瓦民族主義運動，民族主義者希望摩爾多瓦同羅馬尼亞實現統一，然後德涅斯特河沿岸也宣佈了脫離摩爾多瓦。