上海封城一個月、大疆暫停俄烏業務、巴基斯坦孔子學院遭襲和本周更多重要故事

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圖像來源，China News Service / Reuters

2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情讓中國金融中心上海進入「封控」狀態。上海封城已經整整一個月，中國首都北京傳出當局可能封城控疫的消息。超市食品被一掃而空的畫面再次重現。

位於上海7500公里之外的基輔也度過了俄羅斯軍事入侵兩個月，在聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之際，俄軍再次轟炸烏國首都。戰事在基輔與烏克蘭大片地區繼續，歐洲能源供應持續受到威脅。

在網絡社會和媒體界關注烏克蘭戰爭所衍生的誤導信息與仇恨言論等問題之際，美國科技產業富豪馬斯克（Elon Musk）成功收購社交平台Twitter（推特），並許諾提升推特平台上的言論自由，引起世界關注。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 三位居住在上海的普通市民給BBC中文講述了他們在這個4月的不同經歷。

今年3月28日以來，2500萬上海居民經歷了一場長期「封城」。原本宣佈的五天封鎖，到現在已經一個月，而且封控有更加嚴厲的跡象。

中國當局及互聯網公司試圖禁止一段題為《四月之聲》的視頻在網上廣傳，原因是該視頻講述了封城決定如何影響居民生活，包括上海民眾抱怨食物短缺或醫療服務匱乏的心聲。刪除視頻的舉措在中國互聯網招致了反彈。

新冠病毒疫情在全球各地處於不同發展階段，有些國家已經全面解除各項防疫限制，例如英國，已經「躺平」，採取與病毒共存的政策。

但也有國家堅持「清零」，例如中國的「動態清零」。香港、台灣等地則開始逐漸放寬防疫措施。

不過，與病毒「共存」、在加上現在新的變異株奧密克戎傳染性更強，會發生什麼問題？英國最近就出現許多人再次感染，其中原因值得深入探究。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大疆創新科技有限公司（Dji）總部設在深圳，在全球100多個國家有業務。大疆無人機被廣泛用在農業、測繪、應急、水利等許多領域。

俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭兩個多月後，中國無人機巨頭企業——大疆創新科技有限公司（Dji）成為第一家停止在俄羅斯和烏克蘭開展業務的中國大型企業。

2月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令對烏克蘭採取所謂的「特別軍事行動」，這場戰爭本周屆滿兩個月。

聯合國秘書長古特雷斯本周先後到訪俄羅斯首都莫斯科與烏克蘭首都基輔，分別會晤普京與烏克蘭總統澤連斯基。古特雷斯形容這場發生在21世紀的戰爭「荒謬絶倫」，促請莫斯科配合國際刑事法院（ICC）檢察官的戰爭罪調查。普京重申了他入侵烏克蘭的理由，但表示他希望通過外交解決衝突。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在古特雷斯訪問基輔期間，該市的居民區遭到導彈襲擊。基輔市長稱，有三人受傷。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 普京長桌會見古特雷斯，稱希望和談取得積極成果

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京要求伊斯蘭堡當局立即徹查卡拉奇爆炸事件，依法嚴懲兇手。

巴基斯坦警方稱，南部城市卡拉奇星期二（4月26日）發生的一起疑似自殺式炸彈襲擊，致三名中國老師和他們的巴基斯坦司機喪生。

這起爆炸發生在卡拉奇大學孔子學院附近。襲擊摧毀了該機構老師乘坐的小型麵包車，導致至少另外四人受傷。

當地的分裂主義組織「俾路支解放軍」（BLA）宣稱對襲擊負責，並稱實施該起襲擊的是一位女性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克涉足電動車與民用航太事業後，現在染指互聯網社交平台。

伊隆·馬斯克（Elon Musk）和推特（Twitter）董事會已經就440億美元（345億英鎊）的收購計劃達成協議。為了這次收購，馬斯克脫售了將近85億美元的特斯拉（Tesla）股票。

這項收購案不到一個月前才由馬斯克宣佈，僅在一周以前來看似乎希望渺茫，但是卻在短短幾日內峰迴路轉，雙方最終達成協議。