俄羅斯入侵烏克蘭：4月29日最新局勢

15 分钟前

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俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經持續到第65天。以下是4月29日最新局勢：

北約警告西方，必須做好長期戰爭凖備。北約副秘書長米爾恰-傑萬納（Mircea Geoană）向BBC表示，戰爭可能會持續數年

聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭首都基輔之際，俄羅斯向基輔發射導彈

導彈擊中了基輔中心區的住宅樓，至少有三人受傷。據聯合國秘書長的團隊說，其中一枚導彈落在了他入住的酒店附近，不過他的團隊沒有受傷

導彈是在古特雷斯和烏克蘭總統澤連斯基舉行聯合新聞發佈會後不到一小時發射的。古特雷斯批評聯合國安理會既未能防止也沒有結束戰爭

基輔市市長表示，俄羅斯對基輔的導彈襲擊已造成一人死亡

澤連斯基指責俄羅斯試圖用這次襲擊羞辱聯合國，稱需要作出「強有力的回應」

澤連斯基辦公室表示，計劃周五展開行動把平民從馬里烏波爾市中心的亞速鋼鐵廠（Azovstal）中救出來。該廠一直被俄軍圍困

美國總統拜登要求國會向烏克蘭增加330億美元的援助，澤連斯基總統表示歡迎

烏克蘭東部和南部的戰鬥仍在繼續。俄羅斯的目標是確保掌控頓巴斯地區和南部城市馬里烏波爾。但分析人士認為，烏克蘭方面做了強烈抵抗

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澤連斯基：俄羅斯發射導彈旨在羞辱聯合國

4月28日聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭首都基輔並會見總統澤連斯基後不久，俄羅斯向基輔發動導彈襲擊。

澤連斯基在深夜的講話中對襲擊表示譴責，稱俄羅斯發射導彈「旨在羞辱聯合國和該組織所代表的一切」。

他說這「說明了俄羅斯對國際機構的真實態度」，「需要一個強有力的回應」。

他說，俄羅斯在烏克蘭其他城市，包括法斯提夫和奧德薩的襲擊「再次證明我們不能放鬆警惕」。

「我們不能認為戰爭已經結束。我們仍然要戰鬥。我們仍然要把佔領者趕出去。」

澤連斯基強調，重要的是，聯合國秘書長訪問了博羅迪揚卡和基輔地區的亂葬墳現場，「親眼看看俄羅斯佔領者在那裏做了些什麼」。

俄羅斯證實導彈襲擊基輔

俄羅斯證實，4月28日對烏克蘭包括首都基輔在內的地區發動了多次導彈襲擊。

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俄羅斯國防部說，使用了「高精凖」導彈摧毀了基輔一個太空火箭廠的生產設施。

俄羅斯還說，導彈空襲擊中了10個烏克蘭「軍事資產」，並摧毀了烏克蘭各地的三個變電站。

BBC無法獨立核實這些說法。

但俄羅斯沒有提及導彈擊中基輔一個住宅區，據報那裏有一人死亡。

英國國防部戰報：烏克蘭東部發生激烈戰鬥

英國國防部最新的烏克蘭戰況通報重申，俄羅斯的主要力量是在烏克蘭東部的頓涅茨克州和盧甘斯克州，即所謂的頓巴斯地區。

英國國防部說：「頓巴斯戰役仍然是俄羅斯的主要戰略重點」。英國國防部指出，莫斯科的目標是確保對該地區的控制。自2014年以來，俄羅斯軍隊一直在該地區支持叛軍領導人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 古特雷斯到訪烏克蘭批評安理會 基輔遭導彈襲擊

英國國防部指出，利辛斯克（Lysychansk）和塞維羅多涅茨克（Severodonetsk）周圍的戰鬥特別激烈，而且有人試圖向南推進到斯洛維揚斯克（Slovyansk）。

烏克蘭外長促請盟國做出安全保障決定

烏克蘭外交部長庫勒巴（Dmytro Kuleba）敦促盟友「決定他們凖備為基輔提供哪些安全保證」。

他在一條推文中說，烏克蘭當年「為了世界和平」放棄了自己的核武器，但卻因此而變得脆弱。

「我們從那時至今一直在要求北約敞開大門，但門從未打開。」

1991年蘇聯解體後，烏克蘭曾擁有約1900枚戰略核彈頭——成為當時世界第三大核武庫。

經過漫長而複雜的談判，烏克蘭、俄羅斯和美國於1994年12月達成協議《布達佩斯安全保障備忘錄》。

根據協議條款，烏克蘭同意交出其核彈頭，以無核國家的身份加入《核不擴散條約》。作為交換，烏克蘭得到《布達佩斯安全保障備忘錄》簽字國俄羅斯、美國和英國的安全保障。

英國國防大臣：將大規模參加北約聯合軍演聲援烏克蘭

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國國防大臣華萊士：英國大規模參加北約軍演「展示團結和力量」。

今年夏天，大約8000名英國陸軍部隊將參加一系列橫跨歐洲的演習，這是自冷戰以來英國最大的部署之一。

雖然演習計劃已經制定了一段時間，但因俄羅斯入侵烏克蘭，英國參加演習的規模大幅增加。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）稱這一決定是為「展示團結和力量」，將「以本世紀在歐洲從未見過的規模威懾侵略」。

這些英國部隊將與整個北約盟友和包括芬蘭及瑞典在內的聯合部隊聯合參加演習。

歐安組織在烏克蘭觀察八年後停擺

歐洲安全與合作組織(OSCE)多年來一直在烏克蘭東部派駐人員執行觀察任務，但4月28日宣佈將不得不結束這一持續了多年的行動。

作為歐安組織成員國的俄羅斯否決了繼續延長期限的計劃。

歐安組織主席、波蘭外交部長茲比格涅夫·勞 （Zbigniew Rau）說：「這是一個極為困難的決定......但俄羅斯的立場讓我們別無選擇，只能採取步驟關閉特派團。」

「特派團在提供當地客觀信息、促進停火和努力減輕衝突對平民造成影響方面發揮了關鍵作用」。

自2014年烏克蘭軍隊和俄羅斯支持的分離武裝之間首次爆發衝突以來，歐安組織一直部署了烏克蘭特別監察團。