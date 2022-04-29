烏克蘭戰爭：世界銀行就"半世紀以來最大漲價衝擊"發出警告

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭是全球葵花籽和油的重要供應國。俄烏戰爭使烏克蘭的供應大減。

世界銀行警告說，烏克蘭戰爭將對大宗商品市場造成自1970年代以來「最大的衝擊波」。

在一份新的預測中，世界銀行表示，衝突造成的破壞將導致從天然氣到小麥和棉花等各種商品的價格大幅上漲。

該報告的合著者彼得·納格爾（Peter Nagle）告訴BBC，價格上漲已經開始產生非常大的經濟和人道主義影響。

他說，世界各地的家庭都感受到了生活成本驟漲的壓力。

世界銀行高級經濟學家補充說，世行特別擔心最貧困的家庭，因為他們將收入的更大份額用於食品和能源，因此他們特別容易受到價格飆升的影響。

世界銀行表示，能源價格將上漲50%以上，推高家庭和企業的成本賬單。

漲幅最大的將是歐洲天然氣價格，其成本將增加一倍以上。預計明年和2024年價格將下降，但即便如此，價格仍將比去年高出15%。

世界銀行表示，這意味著從2020年4月的低點到今年3月的高點，出現了自1973年油價上漲以來最大的23個月能源價格上漲。彼時中東的緊張局勢導致能源價格飆升。

同樣，預計油價將在2024年保持高位，基凖指標布倫特原油預計今年平均為100美元，這將導致廣泛的通貨膨脹。

俄羅斯產出約佔世界石油產量的11%，是世界第3大份額，但世行報告稱，戰爭造成的破壞預計將產生持久的負面影響，因為制裁意味著外國公司離開俄羅斯，獲得有關技術的機會也在減少。

俄羅斯目前提供歐盟40%的天然氣和27%的石油，但歐洲各國政府正在採取行動，讓這些國家擺脫對俄羅斯供應的依賴。通過創造更多對其他地方供應的需求，也幫助推高了全球價格。

小麥價格預計將創歷史新高

世界銀行大宗商品展望還警告，許多食品的成本將急劇上升。聯合國食品價格指數已經顯示，它們處於60年前有記錄以來的最高水平。

小麥價格預計將增長42.7%，並以美元計價達到歷史新高。

其他值得注意的價格增幅包括大麥將增長33.3%，大豆20%，油29.8%和雞肉41.8%。這些價格增長反映了烏克蘭和俄羅斯的出口急劇下降的事實。

根據摩根大通的數據，烏克蘭戰爭爆發前，俄國和烏克蘭這兩個國家佔全球小麥出口的28.9%。根據標凖普爾全球的數據，它們還佔全球葵花籽供應量的60%，這是許多加工食品的關鍵成分。

圖像來源，Anadolu / Getty 圖像加註文字， 俄國入侵烏克蘭後全球能源漲價趨勢可能持續到 2024年。

預計化肥、金屬和礦物等其他原材料的價格也將上漲。只有木材、茶葉和大米的成本是預計會下降的少數幾種商品。

美國銀行的一份研究報告說，小麥是最難替代的農業出口產品之一。它指出，因為戰爭擾亂了春季種植季節，來自烏克蘭的供應驟減，而北美和中國惡劣的天氣條件可能會加劇小麥供應減少的情況。

該報告還表明，由於戰爭，烏克蘭的穀物和油籽運輸量下降了80%以上，「相當於大約10天的世界糧食總供應量」。

全球四大食品交易商之一的阿徹·丹尼爾斯·米德蘭的首席執行官表示，他預計價格不會很快下跌。

隨著這家美國公司宣佈2022年前三個月的淨收益增長53%，達到10.5億美元，胡安·盧西亞諾說，該公司們預計作物供應減少，從加拿大油菜籽供應疲軟，南美作物短缺，到現在黑海地區的供應中斷，將導致未來幾年全球穀物市場持續緊張。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 大宗商品漲價增加農業成本。斯里蘭卡民眾向政府抗議食品蔬菜漲價。

世界銀行的內格爾表示，其他國家可以幫助解決烏克蘭戰爭在中期造成的供應短缺問題。然而，「預計今年化肥價格將上漲69%，這意味著隨著農民開始使用更少的化肥，農業產量也將下降，這確實是風險。」

就整體大宗商品而言，世界銀行報告稱：雖然價格普遍預計在2022年達到峰值，但它們仍將遠高於此前的預測。