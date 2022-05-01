俄羅斯入侵烏克蘭：5月1日最新局勢

2022年5月1日凌晨5点12分 最近更新： 22 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是一個廣闊的工業區，到處都是地下隧道和其他可設防的地點。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經進入第67天。俄羅據報道正在加強其在烏克蘭東部的攻勢。

以下是5月1日最新局勢：

烏克蘭總統澤連斯基剛剛在推特上發佈消息說，美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）訪問了基輔

據俄羅斯支持的控制了烏克蘭南部城市的部隊稱，赫爾松將從周日開始使用俄羅斯盧布。然而，已被俄羅斯當局推翻的赫爾松現任烏克蘭市長伊霍爾·科雷哈耶夫（Ihor Kolykhaiev）表示，他認為這是不可能的，因為該地區唯一有效的銀行系統是烏克蘭的，而非俄羅斯的

據科雷哈耶夫說，自從這座重要的戰略城市被俄羅斯佔領後的兩個月內，大約40%的人口已經逃離。許多居民表示，超市貨架空空如也，能買到很少的商品也很辛苦。他們說商店、餐館和企業已經關閉，部分經濟陷入停頓，與世界大部分地區隔絶

圖像加註文字， 赫爾松的許多超市貨架都是空的

大約20名平民離開了位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal），這座烏克蘭南部城市的最後一個據點部分仍由烏克蘭軍隊控制

自俄羅斯總統普京上周下令封鎖亞速鋼鐵廠工業區以來，他們是第一批離開的人。關於釋放據報道仍被困在裏面的1000名平民的談判正在進行中

佔領馬里烏波爾將有助於莫斯科奪取整個烏克蘭南部海岸的計劃，這將把烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克等親俄分離主義地區與俄羅斯於2014年吞併的克里米亞連結起來。它還將增加進入烏克蘭西部邊境摩爾多瓦的親俄分離地區——德涅斯特河沿岸地區（Transnistria area）的通道

與此同時，據說俄羅斯正在加強其在烏克蘭東部的攻勢。烏克蘭國防部發言人亞歷山大·摩托夏諾克（Oleksandr Motuzyanyk）表示，俄羅斯軍隊「正在逐步加強其在烏克蘭東部各個方向的進攻強度」

幾周前，莫斯科從首都基輔周邊地區撤出軍隊，將他們重新部署到烏克蘭東部

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在哈爾科夫，一名男子周六穿過一座遭俄軍空襲損壞並著火的工業建築

負責核不擴散的俄羅斯外交官弗拉基米爾·葉爾馬科夫（Vladimir Yermakov）表示，所有核大國都應遵守旨在防止核戰爭的官方文件中規定的原則，防止出現核戰爭。這些國家也應當明白，這種衝突不可接受。但他指責西方加劇了緊張局勢

俄羅斯國防部表示，俄軍周六用導彈和空襲行動打擊了烏克蘭境內17個軍事目標，造成200多名烏克蘭人死亡，並擊毀23輛裝甲車和其他軍事裝備。但BBC無法獨立核實俄方的說法

烏克蘭和俄羅斯在周六進行了戰俘交換，包括14名烏克蘭人（其中一人是懷孕五個月的士兵）獲釋，但烏克蘭方面沒有透露有多少名俄羅斯戰俘被交換回俄國

俄羅斯加強在烏克蘭東部的攻勢

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周六，烏克蘭士兵在扎波羅熱的軍事基地進行戰術訓練。

據報道，俄羅斯在烏克蘭東部可能重新發動攻勢之前加大了攻擊力度。

烏克蘭國防部發言人亞歷山大·摩托夏諾克（Oleksandr Motuzyanyk）警告說：「俄羅斯軍隊正在逐漸加大在烏克蘭東部的進攻力度。」

「有跡象表明，侵略者正在為更大規模的軍事行動做凖備。」

烏克蘭發出有關警告之際，西方官員稱俄羅斯入侵烏克蘭的部隊正面臨嚴重的問題。

英國國防部表示，俄羅斯已經「被迫合併和重新部署因推進失敗而耗損和分散的部隊」，「其中許多部隊可能士氣低落」。而美方此前的評估認為，俄羅斯的推進「至少比他們想要的位置落後幾天」。

但據克里姆林宮稱，俄羅斯所謂的「特殊軍事行動」是「嚴格按計劃進行」。

與此同時，大約20名平民離開了馬里烏波爾被圍困的亞速鋼鐵廠（Azovstal）工業園區，這是自俄羅斯總統普京宣佈封鎖烏克蘭在該市的最後一個堡壘以來，他們是第一批離開的人。關於釋放據報道仍被困在裏面的1000名平民的談判正在進行中。

烏克蘭婦女請求幫助被困的馬里烏波爾守軍

圖像加註文字， 奧爾加（左）和娜塔莉亞是敦促基輔採取行動的女性之一

數百守軍仍被困在馬里烏波爾的鋼鐵廠。

被困在那裏的烏克蘭戰鬥人員的妻子、姐妹和母親來到基輔，懇求基輔當局採取更多措施讓這些人離開。他們說，如果這有助於將這些人疏散到安全的地方，他們甚至凖備好充當人體盾牌。

其中一位女性奧爾加告訴BBC說：「當他們談論綠色走廊或營救行動時，他們談論的是平民而不是軍隊，我真的很擔心。軍人也是人。」

她說，「他們那裏是真正的地獄，這比普通的戰爭要糟糕得多。」

奧爾加說，「這些人已經保衛整個烏克蘭甚至歐洲兩個月了，他們應該活著回來」。

她h哎表示，如果烏克蘭士兵投降，她不相信俄羅斯軍隊會把他們活捉。

「在西方聽不到的事件版本」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京周三在聖彼得堡的聯邦議會會議上露面

如果你住在英國、美國或歐洲大部分地區，你可能會對俄羅斯關於烏克蘭正在發生的事情的說法感到困惑——俄羅斯稱俄軍在那裏保護人民，而俄方是西方侵略的受害者。

但不只是俄羅斯對這個版本的事件有興趣。由193個成員國組成的聯大通過的決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，在193個聯合國成員國中，有141個投票贊成這一無法律約束力的決議案。

這意味著超過四分之一的成員國根本沒有投票、棄權或站在俄羅斯一邊。為什麼？

正如BBC安全事物記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）所解釋的，「如果西方領導人相信整個世界都認同北約的觀點——認為俄羅斯應該為這場災難性戰爭負全部責任——這將是一種妄想，因為事實並非如此」。

安吉麗娜·朱莉訪問烏克蘭

圖像來源，Maya Pidgoretska

電影明星安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）正在烏克蘭訪問，當地人髮佈了她出現在利沃夫一家咖啡館和火車站的視頻，該火車站是從受戰火影響最嚴重地區的流離失所者抵達的地方。

這位女演員多年來一直擔任聯合國特使，專注於迫使人們離開家園並導致難民背井離鄉的重大危機。然而，她的辦公室表示，這次訪問是以「私人人道主義身份」進行的。

這份聲明說，朱莉會見了孤兒和流離失所的兒童，包括一些從受戰火影響最嚴重的馬里烏波爾撤離的兒童，以及照顧他們的醫生和志願者。