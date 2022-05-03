俄羅斯外長稱「希特勒有猶太人血統」 招致以色列強烈抗議

11 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拉夫羅夫說，烏克蘭總統澤倫斯基本身就是猶太人：「我可能錯了，但希特勒也有猶太血統。」

俄羅斯外長謝爾蓋.拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱納粹領導人希特勒 「流著猶太人的血 」之後，受到廣泛抨擊。

此前， 俄羅斯將烏克蘭描繪成 「納粹 」，拉夫羅試圖對此做進一步的辯護，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本人實際上是猶太人。

針對此事，以色列外交部召喚俄羅斯大使進行 「澄清」，並要求其道歉。

納粹德國在二戰大屠殺了600萬猶太人。

拉夫羅夫是在周日（5月1日）接受意大利電視節目Zona Bianca採訪時發表了上述言論。而大屠殺紀念日就在數天前， 該紀念日是以色列每年最莊嚴的紀念活動之一。

爭議言論

被問及俄羅斯為何將在烏克蘭發動的軍事行動聲稱為 「去納粹化 」，而烏克蘭總統澤倫斯基本身就是猶太人，拉夫羅夫說：「我可能錯了，但希特勒也有猶太血統。」

「如果我記憶正確，或許可能是錯的，但希特勒也有猶太血統，所以他（澤倫斯基）的論點毫無意義。 有睿智的猶太人說過，最熱衷於反猶太的人通常是猶太人自己，」他說。

拉夫羅夫的發言在以色列政壇引起眾怒。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）說：「這種謊言是為了將歷史上最可怕的罪行歸咎於猶太人自己，從而讓壓迫猶太人的人擺脫責任。」

「當前，沒有一場戰爭是大屠殺或可以與大屠殺相提並論。」

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid ）也在推特發文憤怒地稱，拉夫羅夫的話是 「不可原諒的」。

​​拉夫羅夫也受到了以色列大屠殺紀念館館長達揚譴責。

達揚在推特上說：「他的大部分言論都是荒謬的、妄想性的，也是危險的，應該受到任何譴責。拉夫羅夫想要逆轉大屠殺的真相：通過對希特勒是猶太人後裔這一完全沒有根據之說法的宣傳，將受害者變成罪犯。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是猶太人。

澤倫斯基則在一個視頻講話中說：「我無話可說... 沒有人聽到莫斯科方面的任何否認或任何辯解。那裏只有靜默。」

澤倫斯基補充說，這種沉默表明俄羅斯領導人要麼忘記了 「第二次世界大戰的所有教訓」或者 「也許他們從未汲取這些教訓。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則稱，拉夫羅夫的說法是「種族主義最拙劣的表現 」和 「陰險的謊言」。他又補充說：「克里姆林宮一直在向外界證明，他們的下限可以如何更低，夫羅夫的言論是又一個例證。」

BBC駐耶路撒冷的記者唐尼森(Jon Donnison)說，以色列對拉夫羅夫相關言論的強烈反彈說明，對以色列和世界各地的猶太人來說，這種言論是多麼地令人反感和不合時宜。

近幾個月來，擁有大量俄羅斯人口的以色列有時試圖充當俄羅斯和烏克蘭之間的調解人。

但是唐尼森解釋說，以色列政府因對普京採取的立場不夠強硬受到批評。 他又補充說，拉夫羅夫的言論將考驗以色列與俄羅斯的關係，雖然對許多人來說是冒犯，但這些反映的是那些克里姆林宮支持者的共同想法。

烏克蘭外交部長也斥責拉夫羅夫，稱他的言論是俄羅斯「根深蒂固的反猶太主義」的證據。

幾十年來，一直有未經證實的說法稱， 希特勒身份不明的祖父是猶太人，而彼時希特勒的律師弗蘭克（Hans Frank）的斷言更是推波助瀾。後者在1953年出版的回憶錄中說他受希特勒的委託，調查關於他是否有猶太血統的傳言。