烏克蘭戰爭給世界最大的食用油進口國印度敲響警鐘

比斯沃斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度是世界食用油第一大進口國，第二大消費國

印度尼西亞是世界上最大的棕櫚油生產國，但印尼在上周為了穩定國內漲價停止出口棕櫚油，他們將棕櫚油價格波動歸咎於烏克蘭戰爭。

食用油是印度食品的主要組成部分，印度是世界上食用油第二大消費國，是菜油的最大進口國。來自7個國家進口的菜油佔了印度菜油消費的56%。

印度人烹飪主要使用棕櫚油、豆油和葵花籽油。印度使用的棕櫚油主要來自印尼和馬來西亞。其中印尼的棕櫚油佔了印度消費量的一半。

另外，印度葵花籽油需求的一半來自俄羅斯和烏克蘭，而俄羅斯和烏克蘭的葵花籽油出口佔了全球出口的一半。有報道說，烏克蘭戰爭可能導致在下個財年葵花籽油供應減少25%。棕櫚油的第二生產大國馬來西亞，棕櫚油庫存餘量也出現緊張。

去年印度付出200億元進口食用油，比兩年前增加了一倍。印度的菜油貿易組織煉油企業協會的執行理事莫赫塔（B.V.Mehta）說，「沒有國家能夠如此依賴進口。我們現在在流血。這是個很大的危機。我們需要從戰爭中吸取教訓，即減少對進口的依賴。」

印度為了穩定物價，已經削減了食用油進口關稅。但2020年以後價格不斷上漲，現在烏克蘭戰爭已經擾亂了供應，情況變得很困難。在過去兩年間，全球棕櫚油價格上漲了300%。而棕櫚油是印度家庭，飯店，餐飲業喜歡用的廉價食品油。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度食品油價格普遍上漲

毫不奇怪，食用油價格在不到一個月的時間裏漲幅超過了20%。有報道說許多人開始囤積食用油。印度著名的街頭廉價小吃都是油炸食品。對於印度窮人來說，食用油，大米，小麥和鹽構成了他們食物的主要成為。印度消費者事務、食品和公共分配部高級官員蘇丹舒·潘迪（Sudhanshu Pandey）說，「食用油價格上漲確實造成了傷害。」

這也容易導致食品價格上漲，3月份印度食品價格達到了16個月以來的最大漲幅。聯合國糧農署的食品專家說，如果價格繼續居高不下，印度可能需要實行定量供應，因為"在短期幾乎沒有其他辦法能夠彌補進口短缺"。

部分是為了應對供應短缺，印度寄希望於今年芥菜型油菜和大豆今年能夠獲得豐收。印度的最高食品官員蘇丹舒·潘迪說，「增加國內產量意味著印度仍然沒有感受到全球通脹的全部衝擊，因為國內食用油價格的漲幅只有全球漲幅的一半。」但是他說「我們最終必須要實現自給，當更有吸引力的價格讓農民轉而種植油料作物，就能實現這個目標。」

一個計劃就是種植更多產棕櫚油的油棕。從表面看這似乎是個好主意：那是一種高效作物，產油量比大豆高好幾倍。棕櫚油還有多種用途，可以用於消費品生產，並且有許多工業用途。

但是油棕是一種耗水植物，建新的油棕種植園需要砍伐大片森林。印度政府建議1/3的新建油棕種植園建在印度東北部的山區。可以想象，這會招致環保人士的反對，他們會以印度尼西亞和馬來西亞為例說明成功生產棕櫚油要付出破壞熱帶雨林的代價。

蘇丹舒·潘迪說，印度政府計劃將國內棕櫚油產量擴大3倍。目前印度棕櫚油的產量僅佔消費量的2.7%。他說目前印度正在實現尋求食用油的"廉價替代方案。

傳統上，印度人烹飪喜歡用帶香味和味道濃郁的食用油，如芥籽油，花生油，椰子油和芝麻油等，具體用哪種食物油取決於他們生活居住的地方。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度進口的棕櫚油主要來自印度尼西亞

轉用外來的菜油和各種籽油，如棕櫚油和葵花籽油，同人口城市化和都市化水平提高有關。

這些食用油價格低廉，商家將其作為更健康的食用油銷售。食物歷史專家普利塔·申（Pritha Sen）說，「我們的食用油危機部分是自己造成的，因為游說團體成功地推銷進口的菜油。」

許多人認為，隨著更多人口進入城市，國內人口流動，許多城市人使用諸如棕櫚油和葵花籽油這種無色、無味的食用油給有不同地方口味家人的朋友做飯。「沒有特色而且無趣成了日常印度人居家烹飪和進食的特點。」食品作者瑪裏亞姆·裏希（Marryam H Reshii）說，「這裏面相當一部分是由食用油選擇造成的。」

現在食用油漲價已經影響到了印度人的生活，他們原本已經在被迫節儉開支。

視頻節目的主持人拉洪那森（Rakesh Raghunathan）說，「菜油在印度烹飪中就像橄欖油在地中海烹飪中一樣重要。食品油漲價會嚴重衝擊我們的烹飪習慣。」