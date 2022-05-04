歐盟宣佈新一輪對俄製裁措施， 將逐步實施石油禁運
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）公布第六輪制裁俄羅斯措施，其中包括此前爭議巨大的石油禁運。
「我們將確保以有序的方式逐步停止俄羅斯石油（進口），」她說。 「這樣做，將能使我們和我們的合作伙伴確保找到替代供應路徑，同時我們也會非常謹慎行事，以盡量減少對全球市場的影響。」
具體細節將在未來幾天討論和表決，主要包括：
- 制裁部分俄軍高級將領，有指控稱，他們在布查（Bucha）和馬里烏波爾（Mariupol）犯下戰爭罪行。馮德萊恩說：「我們知道你們是誰，你們無法脫身。」
- 俄國最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）將被從「全球銀行間系統」（SWIFT）中剔除，這是世界許多金融機構使用的一種國際支付系統。
- 三家俄羅斯大型國有廣播機構在歐盟國家的有線、衛星及網絡連接將被切斷，它們被視為「放大普京謊言的傳聲筒」。
馮德萊恩宣佈歐盟將結束對俄羅斯石油的依賴，「這並不容易，但我們必須這樣做」。 她表示，所有來自俄羅斯的石油產品。都將被禁止。其中，原油禁運將在6個月內生效，其它石油產品的進口將在今年年底前全面禁止。