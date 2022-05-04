歐盟宣佈新一輪對俄製裁措施， 將逐步實施石油禁運

40 分钟前

「我們將確保以有序的方式逐步停止俄羅斯石油（進口），」她說。 「這樣做，將能使我們和我們的合作伙伴確保找到替代供應路徑，同時我們也會非常謹慎行事，以盡量減少對全球市場的影響。」