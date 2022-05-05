烏克蘭戰爭：世界對俄羅斯石油和天氣的依賴有多嚴重?

傑克·霍頓（Jake Horton）, 丹尼爾·帕倫博（Daniele Palumbo） & 蒂姆·鮑勒（Tim Bowler）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭後，天燃氣價格大幅度上漲

歐盟計劃在年底前禁止購買俄羅斯石油，但是歐盟成員國對停止使用俄羅斯天燃氣仍然沒有達成共識。

俄羅斯石油和天燃氣都面臨哪些制裁?

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩宣佈歐盟要停止依賴俄羅斯的石油，在年底前禁止購買俄羅斯的石油。

路透社報道說，歐盟成員國匈牙利和斯洛伐克還能在2023年底前繼續購買俄羅斯石油，履行完現有的合同。

3月份歐盟打算在一年內將天燃氣進口減少2/3。

美國已經宣佈完全禁止俄羅斯的石油、天燃氣和煤炭進口，而英國則計劃在年底前逐漸停止使用俄羅斯的石油。

俄羅斯警告禁止進口俄羅斯的石油會導致「全球市場災難性後果」。

能源和清潔空氣研究中心說，儘管有種種制裁，烏克蘭戰爭開始後俄羅斯向歐盟出口石化燃料的收入增加了一倍，原因是石油和天燃氣價格暴漲。

俄羅斯出口多少石油？

俄羅斯是世界第三大產油國，排在美國和沙特之後。

在對俄羅斯的制裁宣佈前，俄羅斯每天出口約500萬桶原油，其中過半出口到歐洲。

來自俄羅斯的進口佔英國石油需求的8%，美國石油需求的3%。

有沒有其他石油供應渠道？

研究員本·麥克威廉姆斯說，找到石油替代供應來源比天燃氣替代來源更容易，因為除了俄羅斯出口石油，還有「來自其他地方的石油供應」。

國際能源署成員從他們的儲備中提供了相當於1.2億桶石油，是歷史上最大的一次釋放儲備石油。

美國總統拜登命令大量釋放美國的石油儲備，以此抑制高漲的燃料價格。

美國還希望沙特阿拉伯增加石油產量，並且想辦法放鬆對產油國委內瑞拉的制裁。

俄羅斯如何切斷天燃氣供應?

俄羅斯入侵烏克蘭後，仍然繼續向許多歐盟國家大量出口天燃氣。

不過在西方國家對俄羅斯實行金融制裁後，普京總統宣佈「不友好」國家必須支付俄羅斯盧布購買俄羅斯的天燃氣。

俄羅斯國有的俄羅斯天燃氣工業股份公司切斷了對波蘭和保加利亞的天燃氣供應，說除非用盧布支付，否則不會恢復對他們供氣。

歐盟稱，俄羅斯的行為是一種「訛詐」。

許多歐盟國家在5月中旬支付期限到來的時候也面臨同樣的問題。如果他們支付盧布就會支持俄羅斯貨幣，令俄羅斯經濟受益。

誰在支付盧布？

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩警告說，如果按照俄羅斯的要求支付盧布就違反了歐盟的制裁，那些這樣做的公司就會面臨「高風險」。

包括德國，匈牙利和斯洛伐克等歐盟國家中的天燃氣公司都同意通過俄羅斯的天燃氣工業銀行先付歐元，然後兌換成盧布完成天燃氣支付。

英國《金融時報》曾報道說，奧地利和意大利的天燃氣公司也計劃在俄羅斯的天燃氣工業銀行開設賬戶。

上周歐盟表示如果用歐元完成購買俄羅斯天燃氣，貨幣兌換發生在證實購買交易後，就不算違反制裁規定。

不過許多國家的人對這種規定有不同的看法和解釋，歐盟外交官說他們希望在這個問題上有更明確的規定。

俄羅斯向歐洲出口多少天燃氣 ?

在2019年俄羅斯的天燃氣佔歐盟天燃氣進口的41%。

如果俄羅斯停止向歐洲輸送天燃氣，意大利和德國就會受到極大影響，因為他們進口的大部分天燃氣來自俄羅斯。

俄羅斯天燃氣僅佔英國天燃氣供應的5%，美國不進口俄羅斯的天燃氣。

俄羅斯通過幾條主要的管道向歐洲輸送天燃氣。天燃氣被送到歐洲不同地區的存儲中心，然後向不同地區進一步分送。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟希望大量使用再生能源以減少對能源進口的依賴

波蘭天燃氣存儲量目前為76%的水平，而保加利亞的存量只有17%。

能源政策研究分析員西蒙尼·塔亞彼耶得拉（Simone Tagliapietra）說，這不是個短期問題，這個問題會持續到明年冬天，因此增加天燃氣儲備量成了關鍵的問題。

有沒有俄羅斯天燃氣的替代來源?

保加利亞表示他們正在尋求增加從阿塞拜疆的天燃氣進口，而且他們還同土耳其和希臘達成有關協議。

波蘭的副外長對BBC記者說，存在從其他伙伴國得到天燃氣的途徑，諸如美國和海灣國家。

歐洲也能向現有的天燃氣出國家，諸如卡塔爾，阿爾及利亞或尼日利亞，尋找供應渠道，但是迅速擴大天燃氣產量存在現實問題。

美國已經同意在年底前向歐洲增加輸送150億立方米的液化天燃氣。

歐洲還能增加利用其他能源，但那並非快捷容易的解決辦法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭導致天燃氣價格暴漲，英國家庭取暖費用也急劇上升

歐盟提出了一個在2030年前讓歐洲獨立於俄羅斯石化燃料的計劃，其中包擴天燃氣供應多樣化，在取暖和發電中使用天燃氣的替代燃料。

日常生活中的取暖和燃料費會受到什麼影響？

消費者會面臨能源和燃料費用上漲，而目前的能源和燃料費用已經達到了很高的水平，如果俄羅斯限制對歐洲的天燃氣出口，這些費用會進一步上漲。

在英國，一般家庭的能源費用上漲會受到能源價格封頂限制。

但在4月能源價格封頂上限提高的時候，英國一般家庭的能源開支在4月已經增加了700英鎊，高達約2000英鎊。在秋天這個上限會進一步提升，那時候能源價格會增加到約3000英鎊。