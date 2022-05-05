俄羅斯入侵烏克蘭 美國國會審議中國作用的「軸心」 法案四大看點

43 分钟前

圖像來源，Reuters

美國參議院外交事務委員會5月4日審議「評估習近平干預與妨礙法案」（ Assessing Xi's Interference and Subversion Act）。

該法案英文簡稱為AXIS Act，即「軸心法案」。

在此之前，「軸心法案」已經獲得美國眾議院通過，如果獲得參議院的通過，經總統簽署後將正式成為法律。

有關此法出台的背景和詳細內容，BBC中文梳理四大看點。

一、法案主要內容

法案中列舉了中國在俄羅斯入侵烏克蘭前後與俄羅斯的互動：

2022年2月4日，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，俄羅斯總統普京與中國主席習近平會面後，俄羅斯和中國簽署聯合聲明，表示「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」

中國在2月25日和3月2日的聯合國安理會與聯合國大會譴責俄羅斯決議中投了棄權票

中國從未公開譴責俄羅斯對烏克蘭的非法入侵

3月18日，美國總統拜登與習近平的電話通話中曾經告知對方中國「如果向俄羅斯提供物資支援將有後果」。

中國在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中的「造謠行為，使其有粉飾俄羅斯戰爭罪行的責任」。

法律將責成美國國務院與商務部和國家情報總監協商，在法律生效30天內以及今後每隔90天以非保密方式公開提交有關中國的報告。

報告將包括中國如何：

幫助俄羅斯或俄羅斯實體規避美國或多邊制裁

向俄羅斯提供任何支持情報或軍事能力的技術

建立具有減輕美國制裁或多邊制裁影響的經濟或金融安排

進一步推動俄羅斯的虛假信息和宣傳工作

幫助阻礙包括聯合國在內的多邊組織向烏克蘭人民或政府提供援助

法案提出，美國國務院不必再提交此項報告的條件是在烏克蘭戰爭結束後，或者生效2年後。

二、法案出台時機

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2018年，中國國家主席習近平向俄羅斯總統普京頒發「友誼勳章」，稱普京是「最知心的朋友」。

該法案由美國共和黨眾議員安迪·巴爾（Andy Barr）於3月31日提出，並於4月27日在美國眾議院獲得通過。

巴爾在法案獲得通過當天向眾議院表示：「中共和俄羅斯克里姆林宮之間的聯盟是新邪惡軸心，威脅美國和以規則為基礎的國際秩序。」

「我們需要一份關於俄羅斯和中國之間如何合作的完整報告，以告知公眾，並使立法者能夠開始為美國克服這一地緣政治挑戰定位。」

美國共和黨議員並擔任眾議院外交事務委員會負責人的邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）也表示，「中共已經證明它既不願意也沒有能力在俄羅斯無端攻擊烏克蘭的過程中充當建設性的伙伴。相反，他們是共犯。」

麥考爾還讚揚這一立法，稱其「將有助於美國人民了解這一聯盟的邪惡程度。」

美國國務卿布林肯承諾，如果法案生效，將全力配合法案的要求，調查中國是否向俄羅斯提供任何協助。

三、美國民意看中國

根據美國民意調查機構皮尤中心（PEW Research Centre) 最新公布的報告，美國民眾對中國與俄羅斯結盟最為表示憂慮。

民調集中在七個方面：中國與俄羅斯結盟、中國參與美國政治、中國軍力、中國人權政策、與中國經濟競爭、台海緊張關係、中國對香港政策。其中最多人，即超過六成的受訪對象對中、俄結盟表示擔憂。

在中國實力和影響力造成威脅這個問題上，有67%的人贊成，比2020年的62%有所上升。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2022年3月28日，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國總統拜登與習近平電話會談，告訴中國「如果從物質上支援俄羅斯」將要承擔後果。

而在美國國會，隨著美國與中國關係緊張，美國國會議員提交了數以百計的涉及中國法案，其中包括：「向中國絲綢之路說No」法案、「譴責中國共產黨踐踏人權及支持中國人民支持自由」法案、「問責中共2022」法案，等等。

就在「軸心法」被提交之前，美國總統拜登3月11日正式簽署《2022會計年度聯邦政府撥款法》，其中「禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖」。

本次將習近平名字寫入法案標題的「軸心法」能在短時間內獲得眾議院通過，既顯示美國政界對烏克蘭的支持，也反映美國對中國在俄烏戰爭中所發揮作用的高度重視。

四、「軸心」引人關注

將習近平名字寫入法案標題，並簡稱為「軸心」法案，很容易讓人聯想到第二次世界大戰美國與盟國對抗"軸心國"的歷史。

所謂「軸心國」，是以德國、意大利和日本為首、在第二次世界大戰中反對盟國的聯盟。

該聯盟起源於德國和意大利之間的一系列協議，隨後在1936年10月25日宣佈一個聯繫羅馬和柏林的「軸心」。德國和意大利兩國聲稱世界將從此圍繞羅馬-柏林軸心旋轉。

近年來，隨著中國與俄羅斯在經濟、軍事和雙邊合作關係日益緊密，對兩國形成新「軸心」的擔憂越來越多的出現在西方輿論中。