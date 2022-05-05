羅訴韋德案：近半世紀前美國高法裁決為什麼一再引發有關墮胎權的群體抗議？

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國最高法院門前5月2日聚集了支持和反對墮胎的抗議人群，導火線則是一份被洩露到網上的高院法官意見草案

洩露的文件顯示，美國最高法院可能即將推翻一項具有里程碑意義的裁決，那項 1973 年的裁決實現了美國墮胎合法化，而它可能被推翻的傳聞引發了支持和反對墮胎兩大陣營的抗議。

Politico 網站公布的一份被洩露的法官意見草案顯示，保守派法官塞繆爾·阿利托（Samuel Alito）稱1973年 「羅訴韋德案」（Roe v Wade）的裁決是一個「嚴重錯誤」，應該被推翻。

這份意見書是美國最高法院正在審理的另一起涉及密西西比州的訟案的文件之一，正在被評審。

如果高院認可這個意見，推翻先前的裁決，那麼墮胎在美國 22 個州即刻成為非法。

預計最高法院將於 7 月做出裁決。

為什麼支持和反對墮胎的陣營對 1973 年「羅訴韋德案」裁決的去留反應如此強烈？關鍵在哪裏？接下來會發生什麼？

洩露了什麼？

Politico 周一（5月2日）報道說，阿利托法官在一份旨在證明法院裁決合理性的意見草案中寫了一句話，表明對墮胎權「不遺餘力、堅定不移地否認」。

該網站透露，阿利托寫道：「羅案從一開始就大錯特錯。」

他在意見書上補充說：「現在是時候關注憲法，將墮胎問題交還給民選代表了。」

這起美國最高法院歷史上前所未有的洩密事件令人震驚，因為它表明了一件事——大多數法官投票可以推翻具有里程碑意義的墮胎權裁決。

據報道，與阿利托立場一致的另外四名保守派地方法官是：克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）、尼爾·戈薩奇（Neil Gorsuch）、布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）。

他們都是共和黨任命的。目前尚不清楚第六位共和黨任命的法官、首席大法官約翰·羅伯茨（John Roberts）將如何投票。

Politico 報道稱，三位民主黨任命的法官，斯蒂芬·布雷耶（Stephen Breyer）、索尼婭·索托馬約爾（Sonia Sotomayor）和埃琳娜·卡根（Elena Kagan），正在研究不同的意見。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿利托法官被認為是美國最高法院最保守的法官之一

塞繆爾·阿利托是誰？

塞繆爾·阿利托法官是由共和黨總統提名的美國最高法院九名法官之一。

他曾是新澤西州的律師和法官，2005 年 10 月被喬治·W·布什（George W Bush）總統提名，自 2006 年 1 月起在最高法院任職。

小布什總統對位受過普林斯頓大學和耶魯大學教育的法官的評價是「博學、公正和秉持原則」。

阿利托大法官被認為是美國最高法院最保守的法官之一。

他在 2020 年 11 月保守黨組織的一次活動中批評了同性婚姻，抨擊了有關生殖權利的法律，並表示新冠防疫措施是對言論和宗教自由的威脅。

批評者對他的公正性提出質疑。

曾在 2006 年擔任參議員並投票反對阿利托提名的前總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）說：「他始終站在強者的立場對抗弱者。

「如果案件涉及僱主和僱員雙方而最高法院沒有給出明確的指示，阿利托法官將作出有利於僱主的裁決。

「我眼中的阿利托法官始終不渝堅持的一貫立場並不維護最高法院為美國民眾承擔的傳統角色，即平等和正義堡壘。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「羅訴韋德案」裁決是反墮胎者的抗議目標。圖為2021年1月反墮胎群體在華盛頓特區示威遊行

「羅訴韋德案」

「羅訴韋德案」（Roe v Wade）在美國歷史上具有里程碑意義，美國最高法院對此案的的裁決賦予了女性墮胎權，為美國墮胎合法化鋪平了道路。

此案涉及一位名叫諾瑪·麥考維（Norma McCorvey）的女子，法定筆名簡·羅（Jane Roe）。她 1969 年懷上了第三個孩子。

麥考維女士凖備墮胎，但被家鄉得克薩斯州法律禁止。後來，在律師幫助下，她向代表得州的地方檢察官亨利·韋德（Henry Wade）提起訴訟。

最高法院最後就此案做出裁決，賦予女性在妊娠三個月之內合法墮胎的絶對權利。

但是，一些保守州的議會則通過了旨在阻撓墮胎的法律。

1992 年，在「計劃生育聯盟訴凱西案」（ Planned Parenthood v Casey ）中，法庭裁定各州不得在胎兒能夠在子宮外存活之前，大約是妊娠 24 周，對尋求墮胎的婦女施加「過度負擔」。

墮胎在法庭受到哪些質疑？

這兩項裁決在密西西比州都受到法律挑戰；該州法律規定懷孕 15 周之後禁止墮胎——包括因強姦或亂倫導致的墮胎。

這項法律於 2018 年通過，但由於密西西比州唯一提供墮胎手術的機構，傑克遜婦女健康組織，提出的法律挑戰，該法律尚未付諸實施。

密西西比州要求推翻「羅訴韋德案」裁決，否決在美國合法墮胎的憲法權利。

如果這種努力成功，那麼保守的州肯定會迅速採取行動，制定更嚴厲的墮胎標凖，可能包括在可存活胎齡前徹底禁止墮胎。

例如，得克薩斯州推出了心跳禁令，即一旦檢測到胎兒心跳就可以禁止墮胎，這可能早在妊娠六周之內，許多女性或許還沒有意識到自己已經懷孕。

英國廣播公司（BBC）北美記者安東尼·祖徹（Anthony Zurcher）說，針對這種情況設計的「觸發」法律能夠立刻使墮胎在 22 個州將墮胎成為非法。

僅在 2021 年，美國就出台了近 600 項墮胎限制措施，其中 90 項已成為法律，這是自1973年「羅訴韋德案」 以來最多的一年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 索托馬約爾法官是民主黨任命的三名最高法院法官之一。

「政治戰場」

祖徹表示，隨著美國 11 月中期選舉臨近，墮胎合法性將日漸成為一個熾熱的政治戰場。

他說，黨派爭鬥和官方文件的高調洩露可能會「破壞」法院聲譽。

「這對美國司法程序的合法性意味著什麼仍有待觀察，但應該可以安全地假設在最高法院內部，曾經被成為『弟兄們』的那些融洽相處的法官之間所有的信任都消失了。」

索托馬約爾法官在 2021年12 月密西西比案的聽證會上曾發出警告，不要將法院政治化。

她向同事們發問：「這個機構能否從這種令公眾將憲法及其解讀視為僅僅是政治行為的惡劣影響中解脫並倖存？我看不到有這種可能。」

最受衝擊的是誰？

限制墮胎對貧困婦女衝擊尤甚；這個群體通常更有可能尋求墮胎。

非裔和西班牙裔婦女可能會受到重大影響；美國 61% 的墮胎者來自少數族裔。

年齡在20 多歲的女性佔墮胎的大多數；2019 年，這個年齡段的人佔 57%。

根據美國疾病控制中心的數據，2019 年美國有大約 63 萬例登記在冊的墮胎手術，比 2010 年減少了 18%。

最高法院文件洩露引發墮胎支持者和反對者的抗議，雙方都聚集在華盛頓特區最高法院外。

反墮胎示威者歡呼「羅、韋德必須滾開」，支持墮胎的人群則高呼「我的身體，我的選擇」。

眾議院民主黨候選人溫迪·漢密爾頓牧師表示，她決心為維護婦女尋求墮胎的權利而戰。