什麼是俄羅斯的「勝利日」？為什麼5月9日如此重要？

奧爾加·艾弗什娜

BBC俄語部

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5月9日的勝利日大閲兵，成為俄羅斯日曆上的重要一天

5月9日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日。在俄羅斯，這個全國性的節日非同尋常，對於許多家庭和個人來說意義深遠；對於政府來說，這個節日也為莫斯科提供一次重大的宣傳機會。

今年，這個紀念日對於俄羅斯軍隊也是一個關鍵日子，普京總統據信將利用這個機會宣佈在烏克蘭戰爭中取得重大戰果。

那麼，為何5月9日這一天如此重要？

第二次世界大戰是迄今為止人類歷史上最大規模的軍事衝突。從1939年9月納粹德國入侵波蘭開始（雖然這不是俄羅斯界定的日期），到1945年9月結束。全世界數以千萬計的人失去了生命；還有數以百萬計的人流離失所。

在戰勝納粹德國的過程中，蘇聯是盟國之一，也可能是戰爭中損失最大的國家，因為大部分戰鬥都是在其領土上進行的。

圖像來源， Hulton Archive/Getty Image 圖像加註文字， 事實上，德軍簽署了兩次投降書，一次是5月7日在法國的蘭斯（Rheims）簽字向盟軍投降

1945年5月，德國簽署了無條件投降書，向盟軍投降。這個法律文件結束了歐洲大陸的敵對行動，而亞洲抗擊日本侵略的戰爭一直持續到當年的8月。

德國正式的投降書是5月8日晚在柏林附近簽署的，德國於當地時間23點01分正式停止了所有行動。但是投降生效時已經是莫斯科的5月9日。

因此，勝利日（Victory Day, 也稱 VE Day—Victory in Europe 歐洲勝利日）在大多數歐洲國家和美國都是在5月8日，而在俄羅斯、塞爾維亞和白俄羅斯則是5月9日。蘇聯將5月9日定為「衛國戰爭勝利日」。

圖像來源，Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images 圖像加註文字， 然後轉天在柏林附近再一次簽投降書

「勝利日」結束了這場人類歷史上最血腥的漫長戰爭，蘇聯的大多數家庭在戰爭中失去了親人，但直到很久以後，這一天的意義才超出了紀念的目的，成為蘇聯官方的重要意識形態宣傳工具。

戰爭結束後的近20年裏，5月9日並不是蘇聯的國家法定假日，只有在大城市才有煙花表演和地方的節日慶祝活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 勃列日涅夫時代，「勝利日」被賦予重要地位

1963年，當時的蘇聯領導人勃列日涅夫（Sussr Leonid Brezhnev）開始了一項政策，抬高了衛國戰爭勝利的地位，使其成為新的崇拜對象。5月9日被再次確定為休息日並被賦予極為隆重的節日地位。從此，「勝利日」在蘇聯開始得到隆重慶祝，莫斯科紅場舉行閲兵成為傳統，旨在振興淡漠的國家意識形態和愛國情緒。

在21世紀初期，俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 做了更多的努力來宣傳「勝利日」的意義，試圖使其成為俄羅斯人不可分割的一部分。

「勝利日」慶祝活動的規模也越來越大，但每年仍然活著並能夠參加慶祝和紀念活動的二戰老兵和親歷者越來越少。

2020年俄羅斯憲法修正案強調蘇聯在戰勝納粹德國過程中發揮的關鍵作用。

俄羅斯還立法維護保守價值觀和民族主義，並禁止俄羅斯公民質疑有關衛國戰爭勝利的官方歷史敘述。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京時代，「勝利日」成為俄國日曆上更加重要的一個日子

「在2000年代，對『勝利日』的崇拜在俄羅斯再次復興，其盛況比蘇聯時期還要大。這就是為什麼『勝利日』狂熱在媒體和大眾意識中繼續盛行的原因，」莫斯科高等經濟學院二次大戰歷史和社會學國際研究中心主任布德尼茨基 (Oleg Budnitsky)告訴 BBC。

「這一現象產生了積極的影響：例如，人們更加關注研究戰爭的歷史。數以百萬計的文件被公開和數字化。但另一方面，我們看到民眾的軍國主義傾向有所增加，」這位專家補充道。他特別提到過去十年俄羅斯「勝利日」慶祝活動中開始出現的「我們可以再做一次」的口號，很可能暗示俄羅斯軍隊可以像1945年那樣佔領歐洲的半壁河山。

大規模的愛國主義慶祝活動並沒有帶來更多的事實知識。 歷史學家指出，第二次世界大戰或俄羅斯著名的衛國戰爭的歷史敘述經常淡化關鍵因素，例如蘇聯在阻止德國入侵時遭受的巨大人員損失。

圖像加註文字， 二戰中究竟有多少俄國人喪生，凖確數字不詳，但據信最多可達2800萬

根據2020年的一項官方開展民意調查，大多數俄羅斯人對他們的親屬如何以及在哪裏度過戰爭歲月知之甚少。

在18-24歲的訪問對象中，知道「偉大衛國戰爭」何時開始的人不到三分之一（納粹德國於1941年6 月對蘇聯發動攻擊）。

自2014年烏克蘭東部開始出現緊張局勢以來，俄羅斯官方媒體強調反納粹鬥爭的愛國成分。

俄羅斯當局虛假地聲稱極右翼分子已經在烏克蘭掌權，並強調了俄羅斯在戰勝法西斯中的歷史作用。

圖像加註文字， 許多俄國人並不了解戰時自己先輩的生活和下落

一些紀念二戰陣亡將士的基層民眾活動被國家接管。 例如，2011年，一群獨立記者在西伯利亞城市托木斯克發起了一項當地倡議，以紀念在戰爭中的陣亡將士，並將這項活動命名為「不朽的軍團」。

這個想法是呼籲人們在「勝利日」舉行遊行，舉著戰爭中陣亡者的照片，建立了一個紀念性的「軍團」。 該倡議迅速蔓延到俄羅斯其他地區，成為一種全國現象。

2015年，當局創建了一個同名的國家組織，但不包括那些原始運動的創始人。

「不朽的軍團」成為政府的一項舉措，政府部門的工作人員、學童和官方媒體都參與其中，有時是強制性的。 通過這種方式，俄羅斯當局似乎想表明只有國家贊助的「勝利日」慶祝活動才是正確的。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年6月24日，莫斯科紅場上的勝利日閲兵式。與初期相比，閲兵式的規模顯著擴大

2020年，由於新冠疫情大流行，第二次世界大戰勝利75週年的慶祝活動不得不從5月推遲到6月底，但仍成為俄羅斯有史以來最盛大的慶祝活動之一。

超過兩萬人，數百架飛機和裝甲車輛參加了莫斯科紅場的大規模閲兵式，並展示了最新的軍事裝備，旨在向世界炫耀俄羅斯的軍事實力。

不到兩年後，俄羅斯對烏克蘭進行了全面入侵，並使用閲兵中展示的大部分武器。 普京說，俄羅斯的目標是對烏克蘭實施「非軍事化」和「去納粹化」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多專家說，俄軍希望能用今年的勝利日紀念活動慶祝在烏克蘭戰場的勝利

但是俄羅斯的軍事行動未能迅速取得進展，也未能攻佔烏克蘭首都基輔或推翻烏克蘭政府。據認為俄羅斯指揮官爭取結束軍事行動的日期是5月9日。

如果到那一天俄羅斯已經攻佔烏克蘭更多領土，那麼莫斯科將能夠再次為達到宣傳目的重新界定勝利日。