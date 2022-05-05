世衛組織：外賣點餐軟件和網上游戲推升肥胖症

菲利帕·羅克斯比（Philippa Roxby）

BBC健康事務記者

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外賣軟件讓人足不出戶就可以就餐。

世界衛生組織（WHO）在一份報告中陳述了外賣點餐軟件（food APP）以及網絡遊戲的興起和流行如何推動了整個歐洲兒童的肥胖症問題。

世衛組織說，沒有一個歐洲國家有望在2025年之前阻止肥胖症上升。

接近60%的成年人以及三分之一兒童要麼體重過重，要麼肥胖，而新冠疫情令此問題雪上加霜。

世衛組織建議，限制向兒童推銷非健康食品，同時降低健康食品的價格，並鼓勵所有年齡段的人增加運動。

世衛組織2022年歐洲區域肥胖報告稱，超重和肥胖已經達到了「流行病程度」，只有美洲成年人的肥胖症比例高於歐洲。

據該報告估計，肥胖症問題每年導致歐洲120萬人死亡 - 佔所有死亡人數的13% -- 還有每年至少20萬新增癌症病例。

複雜挑戰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外賣好吃但未必健康，所以還是盡量少吃。

該報告還說，體內脂肪過多增加許多疾病風險，包括13種癌症、二型糖尿病、心臟病以及肺病等。

同時，它也是造成殘疾的主要原因。

世衛組織的報告指出，肥胖症是「一種複雜疾病」，遠不止是不健康飲食和缺少運動相結合的問題。

世衛組織歐洲區域主任克魯格博士說，「肥胖無國界」。他表示，歐洲地區的國家非常多樣化，但每一個國家都面臨某種程度上的挑戰。

但克魯格博士說，「我們可以通過發展強大的醫療衛生體系來改變該地區肥胖症的軌跡」。

該報告還說，歐洲高度數字化的食品環境影響著人們吃什麼、何時吃以及怎樣吃，這些應該受到更密切的追蹤與關注。

例如， 外賣送餐軟件在增加高脂肪以及高糖食品和飲料消費方面扮演了重要角色。

根據英國研究顯示，相比自己在家做飯，吃外賣每天可以平均多吃進200多卡路里。如果是連續一周的話，它就相當於一個孩子多吃了整整額外一天的卡路里量。

但這份在歐洲肥胖大會上提交的報告同時也建議，其實可以正面利用網上訂餐和外賣服務系統來改進飲食，讓人們獲得健康食品，增進健康。

超重和肥胖比例

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國成年人肥胖人口位居歐洲第二

頗受兒童歡迎的在線遊戲也與飲食不佳、不健康習慣以及久坐不動有關。

但世衛組織再次表示，人們可以利用這一技術改善年輕人的身心健康。

從整個歐洲來看，超重或肥胖所影響的兒童和青少年的比例為：

5歲以下兒童：8%

5-9歲兒童：29%

10-19歲青少年：25%

其中，英國成年人肥胖人口位居歐洲第二，僅次於馬耳他；而成人超重和肥胖人口比例則佔歐洲第四，排在以色列、馬耳他和土耳其之後。

減肥措施

英國已經出台一些旨在解決肥胖問題的政策，包括以法律要求大型餐館和咖啡店一定要提供餐食飲料的卡路里信息，蘇格蘭也正在考慮出台類似措施。

此外，英格蘭從今年秋季將逐步取消「買一送一」的食品促銷活動，因為研究顯示，它們鼓勵人們購買比自己所需20%更多的食品。