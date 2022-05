中國時裝設計師郭培錦繡華袍驚天下

坎貝爾第一次看到郭培作品是在2015年紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)的《中國:鏡花水月》(China: Through the Looking Glass)展覽上,見識到郭培那件引人注目的作品,名稱「大金」的曳地長袍。大金長袍的緊身胸衣和巨大的鐘形裙擺整個表面都用金銀線刺繡,耗時兩年而製成,成本貴得令人咋舌,高達100萬美元。