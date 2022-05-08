中國時裝設計師郭培錦繡華袍驚天下

凱絲·龐德

（Cath Pound）

17 分钟前

圖像加註文字， 郭培的時裝秀（Image credit: BBC）

稱時裝設計為藝術作品可以說是陳詞濫調，但用之於中國時裝設計師郭培的作品，則當之無愧。

在舊金山榮勳宮（Legion of Honor）博物館主題為「郭培：時裝幻想」（Guo Pei: Couture Fantasy）的展覽，正在展示郭培非凡過人的作品。其設計靈感來自中國皇朝時代、歐洲宮廷服裝，以及大教堂建築等所有華麗輝煌的元素。她創作的夢幻般華美的禮服和配飾跨越了時尚、藝術和雕塑的界限。她設計的作品，無論是未來主義風格的套裝，還是以瓷器為靈感、沉重多褶皺的華袍，都別出心裁，與眾不同。

舊金山美術博物館（Fine Arts Museums of San Francisco）館長兼首席執行官托馬斯·坎貝爾（Thomas P Campbell）對郭培評價很高。他說，「她不受限於即時的感覺衝動行事。她來自一個迥然不同的地方，以她個人的生活經歷和能夠將不同的元素結合一體，找到其特殊聯繫的豐富想象力而另闢蹊徑。坦而言之，我想不出有誰能像她那樣廣泛地綜合各種素材。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 郭培為歌手蕾哈娜2015年參加紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）設計製作的曳地橘黃長裙，十分惹人注目（Credit: Getty Images）

坎貝爾第一次看到郭培作品是在2015年紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）的《中國：鏡花水月》（China: Through the Looking Glass）展覽上，見識到郭培那件引人注目的作品，名稱「大金」的曳地長袍。大金長袍的緊身胸衣和巨大的鐘形裙擺整個表面都用金銀線刺繡，耗時兩年而製成，成本貴得令人咋舌，高達100萬美元。

就在這一年，郭培為歌手蕾哈娜（Rihanna）出席大都會博物館慈善晚宴（Met Ball）設計的一款裝飾富麗的檬黃色長裙，使她的才華獲得國際關注，這件橘黃色長裙長4.3米，重量驚人，有25公斤。西方可能此時才突然意識到這位中國時裝設計師才華橫溢，而在此之前郭培淬煉自己獨特的時裝審美已有幾十年。

郭培是在逆境中淬煉出她出眾的創新審美意識。她1967年生於毛澤東發動文化大革命之初，童年家庭生活清貧簡樸，父親是軍隊的一個排長。但她得到生於清朝末年一個精英家庭的祖母之精神啟迪。儘管祖母被迫銷毀了自己的所有財產，包括衣服、珠寶和舊時的照片，但在晚上，她會向年幼的郭培描述舊時精緻服飾之美，在她豐富的想象力中播下服飾美的種子。郭培告訴BBC文化頻道說，「因為看不見，我會覺得這些衣服更漂亮，所以我心裏埋下一個願望，讓我相信我可以創造出更漂亮的衣服。」

毛澤東去世兩年後的1978年，鄧小平上台，他推動的改革開放使郭培能進入新成立的國營服裝設計學校。然而，當時在中國服裝設計學校，無論學生還是老師對全球時尚潮流都所知甚少，所以郭培只能在《亂世佳人》（Gone with the Wind）等電影和西方歷史小說中尋找靈感。她的老師不知道如何指導她製作自己夢想中的服裝，於是送她去劇院求教。文化大革命時期，仍有少數藝術表演可以生存，主要因為毛澤東的妻子是一名演員。

在整個中國都是清一色灰暗服裝的時候，只有劇院是服裝設計師仍能表達其藝術風格的環境。戲劇舞台感對郭培後來的服裝設計和T台時裝秀的展示均影響甚深。

圖像加註文字， 戲劇舞台感對郭培的服裝設計和T台時裝秀的展示均影響甚深（Credit: BBC）

郭培告訴BBC文化欄目，「我做畢業設計時，特別想做一條非常大的蓬鬆裙子，就像我在西方電影裏看到的那種裙子，但我不知道裙子的內部需要怎麼縫製。我去到劇院，問服裝師是否可以幫助我。他們把我帶到後台，給我看竹子做的裙撐和藏在裙子裏的幾層襯裙，讓我大開眼界。這幫助我設計縫製了可能是當時中國時裝設計行業中最大的一件衣裙。劇院的經驗是我製作大裙子的開始。」

郭培以全班最高分畢業，隨後進入中國新興的時裝業，並獲得了成功。不過儘管成就不菲，她仍感到不能發揮創意，無法在集體企業中設計創造她心中的華麗長裙。1997年，她離開國企，創建了自己的設計公司玫瑰坊（Rose Studio），才真正開始隨心所欲，盡情釋放自己的創作欲。由於在中國無先例可鑒，郭培按照自己的理想創建了一家時裝公司，就像她的畢業設計一樣，不是以傳統方法行事。

郭培在榮勳宮博物館展覽的策展人吉爾·達亞歷山德羅（Jill D'Alessandro）說，「她來自巴黎時裝系統之外。她甚至不知道如何搭建一家時裝工作室。我覺得她的方法更接近於一種因事制宜的藝術手法。她說：『我手下的人，學時裝設計的人在設計珠寶，也有學家具設計的現在設計鞋子。』但在巴黎，你可能會找特定製作羽毛或刺繡的工作室。」

令人敬畏

到21世紀初，中國人出國旅遊前往西方已越來越容易，郭培能夠前往歐洲博物館參觀，接觸到歐洲歷代時裝、紡織品和刺繡的精品，她的的審美靈感也因此得到擴展。她在巴黎軍事博物館（Musée de l'Armée）看到拿破侖時代的華麗法軍軍服，這對她來說象徵著人生的輪迴，催生她事業的突破，因而在2006年舉辦了她名為「輪迴」（Samsara）的時裝展，她認為這是她第一場真正意義的高級時裝秀，大金就是這場秀令人嘆為觀止的壓軸登場禮服。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 令人嘆為觀止的大金長袍是郭培首場高級時裝秀的壓軸登場禮服（Credit: Getty Images）

郭培說，「大金對我來說就像太陽，是我心中高級定制時裝的開始，意味著我創作的突破，我20年的設計師生涯的這一刻終於找到了自己的設計方向。大金代表我藝術創作的開端。」自大金服裝發表後，她的設計就再也不拘一格。她最愛的是寬大曳地長裙，她設計的這種長裙會裝飾著金色的植物圖案或層層像簾布一樣的薄紗，帶來一種華麗劇場之感。鞋子也別出心裁，鞋身可高聳到讓模特舉步維艱，鞋料用透明樹脂，碩大的鞋身繡滿花卉，或者用褶皺的絲綢纏繞上腳踝。

達亞歷山德羅解釋道說，「她不拘泥於任何形式，而她能夠這樣做，原因是她的創作工作分兩部分，一是為她的客戶定制可帶來真正時裝感的高級時裝，二是我們在博物館所見以及她在時裝秀場所展示的，這種形式遊走於時裝、雕塑和舞台間的作品，後者才是她恣意揮灑其創意，顯示卓越才華的地方。這些作品已超越了傳統意義上的時裝領域。」

郭培的設計以華美繁複的刺繡著稱，儘管她剛開始時裝設計時幾乎不可能找到她需要的刺繡技工。刺繡的教學，中國在20世紀30年代已被放棄，到中國文革時期更沒有幾個人會刺繡，那時所有人的服裝都很簡陋樸實。郭培不得不到北京周邊的農村地區去尋找具備必要技能的村民，即便如此，這些村民的刺繡技術也只是勉強合格。郭培將她旅行歐洲帶回來的刺繡精品作為教學模式，才逐漸磨練和提升了這些繡匠的技能。

圖像加註文字， 郭培時裝繁複華美的刺繡，靈感源自中國皇朝時代的宮廷服飾圖案和歐洲巴洛克藝術（Credit: BBC）

郭培說，「我向他們（繡匠）介紹世界各地博物館和其他地方的刺繡，我還買了很多刺繡書籍，和他們交流，大家一起想象這些精美刺繡是如何完成的。我們今天發展的刺繡風格並不完全是中國傳統，而是受到不同國家和民族文化的啟發，並融合了他們的特點。」

這種集百家之長的方式完美體現在她獨特的時裝審美中。誠如坎貝爾所言，「雖然一件衣裙可能含有取材於中國宮廷傳統服飾的刺繡圖案，但這些刺繡圖案也可能出現在一件靈感來自歐洲巴洛克風格禮服的長裙上。她的作品匯集了東西方之美。」

在2015年在大都會博物館《鏡花水月》展獲得時裝界舉世矚目後，郭培獲邀請成為巴黎著名的高級時裝商會（Chambre Syndicale de la Couture）的客座會員，這使她成為該商會147年歷史中邀請加入成為會員的第二位在中國出生和受教育的時裝設計師。在2016年至2020年之間，她在巴黎高級時裝周展示了10個設計系列，真正做到了向全球的觀眾展示她時裝設計和T台秀所獨有的華美戲劇舞台效果。

達亞歷山德羅解釋說，「戲劇和時裝之間的相互影響在中國的服裝設計中有很深的根基。郭培做T台時裝秀，如同在劇院舞台上表演。她有自己的故事，自己的角色，她還與戲劇導演合作以提升自己時裝秀場的戲劇效果。」

圖像加註文字， 郭培的時裝秀（Image credit: BBC）

新冠病毒的大流行或許會讓巴黎的展覽停擺，但郭培對回到巴黎充滿期待。她說，「於我而言，巴黎是一個更大的舞台，可以讓世界各地的人都可以看到我的作品。對我來說，創作作品的目的是為了分享，希望不同文化背景的人們能夠聚在一起交流和傳播文化。」

在展覽期間，郭培的粉絲將有機會在自然環境裏，即博物館中，欣賞她充滿創意的華美時裝設計，可以近距離地細細評味她作品的傑出工藝和細節。

郭培：時裝幻想（Guo Pei: Couture Fantasy）於2022年4月16日至9月5日在舊金山榮勳宮博物館（Legion of Honor Museum）展出。