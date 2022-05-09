英國的盧旺達安置計劃：有難民稱「沒有人會接受」

丹尼爾·亨利（Daniel Henry）

BBC記者

1 小时前

圖像加註文字， 法國當局2016年7月曾經清理過加萊市一個營地，當地組織估計這個營地一度有約7000人居住。

我前往法國加萊市（Calais）拍攝BBC節目《非洲焦點》（Focus on Africa）時，從沒想過會在當地看見一個賭場。

這個城市並不以賭博著名，但在我酒店外邊的賭場似乎提醒著，我即將遇上一些冒險者，而在他們眼中，大獎就是能夠成功前往英國。

我跟一些住在臨時營地的人聊過天。當局在2016年宣稱已經把他們驅逐，但救濟組織說，我們到訪的這個營地中，仍然住著約1500人。

更好的未來

在這裏，幾乎每個人都想前往英國，包括艾爾凡（化名），在傳譯員到來前，他看上去有些形單影隻，這是他與其他人不同的地方。

他18個月前離開非洲國家厄立特里亞（Eritrea），踏上一個危險的旅程，途中他經過不同的國家，包括利比亞、意大利和比利時。

艾爾凡今年16歲，他說他離開厄立特里亞是為了尋找更好的未來。「在厄立特里亞沒有自由，而且到了18歲，就必須參軍。」

圖像加註文字， 艾爾凡（背向鏡頭者）說，他已經兩個月沒有跟家人聯絡。

我們想知道，英國政府和盧旺達政府的協議，會不會令他改變前往英國的計劃。

這些橫渡英倫海峽的人，都可能會被送去盧旺達，在那裏得到庇護和開始新生活。

英國政府說，這個新政策會說服這些人，不要付錢給人口偷運集團帶他們橫渡英倫海峽偷渡到英國。但社運人士認為，這不會阻止像艾爾凡等人繼續希望利用貨車或船前往英國，因為他們要在到達英國後，才能開始尋求庇護的過程。

艾爾凡說，他已經兩個月沒有跟家人聯絡。 「我的家人不知道我在哪裏，通訊完全斷絶。」

一旁的傳譯員為一家加萊市難民救助組織工作，在為艾爾凡翻譯的同時，情緒開始激動，低下頭哭起來。 我問候他，他點頭示意自己還好。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國政府早前宣佈計劃，把偷渡到當地的人移送到盧旺達。

傳譯員的情緒慢慢平伏起來，然後我跟艾爾凡繼續談話。

「我掛念著我的兄弟和姐妹，我在路上已經一年半，我不知道他們的情況如何。」

我問：「如果你被抓到，遣送到盧旺達，那怎麼辦？」

他回答說，英國是個法治國家，「英國政府會送我到盧旺達嗎？那是個獨裁國家。」

「如果他們硬要這樣做，我想我不會留在盧旺達。」

更好的待遇

人權觀察等組織都認為，盧旺達是個極權國家。當地總統卡加梅（Paul Kagame） 1994年開始以國防部長的身份掌權，2000年成為總統，直至今天。

外界認為，他借盧旺達大屠殺成功穩定局勢並建立了一個一黨專政的國家。

艾爾凡決意要到英國尋求庇護，因為他相信他會得到比在法國好的待遇。

加萊市近年成為歐洲偷渡潮的象徵，人們在這裏希望利用危險的小船橫渡英倫海峽、或是嘗試偷偷躲進貨車或火車前往英國。

法國當局2016年7月曾經清理過一個營地，當地組織估計這個營地一度有約7000人居住。

艾爾凡和其他試圖偷渡到英國的人近年住在帳幕、天橋下方或一些被遺棄的建築物裏。他們居住的環境十分惡劣，得到的日常用品也很有限。

沒有人想在這裏，但仍然有人待在這裏。他們都希望去英國展開新生活。艾爾凡說到了英國的人得到適當照顧，因為「他們都可以上學」。

圖像加註文字， 加萊市近年成為歐洲偷渡潮的象徵，人們在這裏希望利用危險的小船橫渡英倫海峽、或是嘗試偷偷躲進貨車或火車，前往英國。

因為有科技和一些民間組織的幫助，這些人可以了解外面的世界。 英國政府區別對待烏克蘭難民令他們憤憤不平。

其中一個年青男子跟我說，烏克蘭人得到的待遇與他們不能相比，因為烏克蘭人「都住在酒店」。

「如果他們要把我們送到盧旺達，沒有人會接受。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些希望偷渡到英國的人說，如果英國真的實行計劃把他們移交盧旺達，他們也不會留在當地。

這名年青男子說，他相信未來的日子會更好，他們會因為冒險而得到回報。

「生活艱難，但我們學會忍耐，事情都會變好。」