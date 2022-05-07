上海疫情、英國選舉中的香港人和本周更多重要故事

17 分钟前

圖像來源，Reuters

上海因為當地的新冠肺炎疫情封城超過一月，另外中國政治和經濟中心北京和廣州的疫情有所抬頭，專家認為這令中國經濟進一步受壓。

在美國，最高法院即將就婦女的墮胎權裁決。這在美國是一個十分具爭議的議題，而早前傳媒公開了一份外洩的文件，顯示法院即將推翻一個讓婦女有墮胎權的案例，令爭議推上高峰。

英國早前舉行地方選舉，不少以BNO計劃移居當地的香港人成為「首投族」，不少更以候選人或助選團的身份參加選舉。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 封城期間，因疫情被隔離的上海人透過柵欄窗朝外看

上海封城超過一月，另外中國政治和經濟中心北京和廣州的疫情也有所抬頭。

這場疫情對中國經濟的影響持續加大，尤其集中在第二季度，有經濟學家認為，目前的經濟下行壓力甚至接近於疫情爆發之初的2020年初。

除了封控區的服務業的收入幾乎清零，封控對供應鏈的打擊讓製造業大受打擊。

為了穩住經濟，上海在疫情還未完全清零的情況下實施復工復產，深圳直接向市民派發消費券，甚至也開始放鬆管制被壓抑已久的樓市，以托底經濟。

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「遇到的問題：我們也吃不上飯……物資就發過一次，一箱茄子完了什麼都沒有。公司從疫情第一天開始，就沒有管我們，公司對我們很不負責任的。這是賣命賺來的錢。」

這是一名上海的速遞小哥（外賣騎手）小武（化名）向BBC中文吐露的心聲。來自山西的小武與許多同事今年三月來到大上海，加入蓬勃發展的的外賣行業。但是，他們沒有想到，剛到這裏不到一個月，便遇上了封城。

新冠變種病毒奧密克戎（Omicron）在上海爆發後，原本政府宣佈的數天封控一直延後， 至今已超過一個月。小武與超過2500萬上海市民生活在嚴格的封控政策中。疫情中，平常只是匆匆來去的外賣速遞小哥（也有許多女外賣員），現在成為了市民眼中需要倚賴的人。

BBC中文訪問了幾位身在上海的外賣小哥及社會學者，了解封城下的這個特別群體。

圖像來源，Reuters

美國參議院外交事務委員會5月4日審議「評估習近平干預與妨礙法案」（ Assessing Xi's Interference and Subversion Act）。

該法案英文簡稱為AXIS Act，即「軸心法案」。

在此之前，「軸心法案」已經獲得美國眾議院通過，如果獲得參議院的通過，經總統簽署後將正式成為法律。

有關此法出台的背景和詳細內容，BBC中文梳理四大看點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5月2日，美國最高法院門前聚集了支持和反對墮胎的抗議人群，導火線則是一份被洩露到網上的高院法官意見草案

洩露的文件顯示，美國最高法院可能即將推翻一項具有里程碑意義的裁決，那項 1973 年的裁決實現了美國墮胎合法化，而它可能被推翻的傳聞引發了支持和反對墮胎兩大陣營的抗議。

Politico 網站公布的一份被洩露的法官意見草案顯示，保守派法官塞繆爾·阿利托（Samuel Alito）稱1973年 「羅訴韋德案」（Roe v Wade）的裁決是一個「嚴重錯誤」，應該被推翻。

這份意見書是美國最高法院正在審理的另一起涉及密西西比州的訟案的文件之一，還在評審中。

如果高院認可這個意見，推翻先前的裁決，那麼墮胎在美國 22 個州即刻成為非法。

圖像加註文字， 崔天成與董貝一起挨家挨戶向選民分發競選傳單

據來自各地的訊息顯示，在今年5月5日英格蘭多地的地方議會選舉中，有一批香港新移民代表不同黨派參與和參選。 他們有的加入不同政黨，參選地方議會議員，有的積極登記成為選民，成為來英國選舉中的「首投族」——初次體驗在英國行使民主權利。