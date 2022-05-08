烏克蘭戰爭：平民撤離馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠

56 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 平民撤離行動由聯合國和紅十字會協調。

烏克蘭和俄羅斯宣佈，所有老人、婦女和兒童都已從馬里烏波爾被圍困的亞速鋼鐵廠撤離。

烏克蘭東南部重要戰略港口城市馬里烏波爾遭受俄羅斯的攻擊和圍困已有兩個多月。

在聯合國和紅十字國際委員會的協調下，有關「安全通道行動」於4月29日上周五開始。目前聯合國尚未證實所有平民已從馬里烏波爾撤離，但在本月初證實有上百平民已成功撤離亞速鋼鐵廠。

烏克蘭守軍仍在遭受猛烈轟炸的亞速鋼鐵廠堅守，亞速鋼鐵廠區是馬里烏波爾市最後一塊不受俄羅斯軍隊控制的地方。

俄羅斯已經圍攻該工廠數周，要求亞速營的守軍投降。

目前尚不清楚撤離人員的下落，但烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，這部分人道主義行動現已完成。過去，撤離人員需要幾天時間才能抵達烏克蘭控制的領土。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，已有300多名平民從亞速鋼鐵廠撤離，但俄羅斯國防部給出的數字要低得多，稱在三天內有51人被疏散。

澤連斯基說，外交努力正在繼續讓軍事人員離開馬里烏波爾。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬里烏波爾的大部分地區在戰爭中被摧毀。

佔領馬里烏波爾對俄軍很重要，因為這將使他們能夠完成克里米亞和頓巴斯地區之間的陸上橋樑，並讓他們完全控制烏克蘭80%以上的黑海海岸線。

但為了實現這一目標，他們用大炮、火箭和導彈襲擊了馬里烏波爾，並破壞或摧毀了該市90%以上的地區。

分析：接下來是什麼？

BBC記者勞拉·比克（ Laura Bicker）發自扎波羅熱

亞速鋼鐵廠區建築群內的烏克蘭守軍在社交媒體上發表聲明說，他們和俄羅斯人在使用白旗系統來促成停戰，以讓平民離開。

聽起來雙方之間的談判取得了進展，而這些談判挽救了生命。

但據報道，儘管承諾停火，克里姆林宮支持的部隊最近幾天加強了針對鋼鐵廠的火力。

聯合國和紅十字會此前為撤離100多平民而開展的「安全通道行動」因地雷和炮火襲擊而受阻。

現在平民自由了，這對烏克蘭政府施加了新的壓力，要為大約2000名利用該鋼鐵廠為馬里烏波爾市做最後一搏的守軍尋找出路，而這些戰鬥人員發誓永遠不會投降。

這些戰鬥人員的家人已經向世界各國領導人發出絶望的請求，要求就他們的安全撤離進行談判。

圖像加註文字， 烏克蘭軍隊正試圖重新控制哈爾科夫地區

烏克蘭軍隊反攻哈爾科夫：激戰仍在繼續

烏克蘭軍隊試圖從俄羅斯人手中奪回對哈爾科夫地區的控制權，雙方在哈爾科夫地區的激戰仍在繼續。

烏克蘭武裝部隊此前在周六稱，他們已經佔領了這個烏克蘭第二大城市東北部的五個村莊。

分析人士說，烏克蘭的行動正在發展成為一次成功的反攻。

自二月入侵以來，哈爾科夫一直是激烈炮擊的焦點。

哈爾科夫州長奧列·辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）周六表示，俄羅斯軍隊繼續「向哈爾科夫地區的平民開火」。

辛耶胡波夫在社交媒體Telegram上提醒人們「不要不必要地外出」，並告訴人們不要無視空襲警報。

有人擔心在5月9日勝利日之前，俄羅斯的炮擊可能會加劇。5月9日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日。

自入侵以來，該地區一直是俄羅斯軍隊的主要目標，但美國戰爭研究所的一份報告稱，烏克蘭軍隊現在「正在沿著哈爾科夫周圍的廣闊弧線重新奪回領土」。

該報告補充說，烏克蘭軍隊或許能夠減輕俄羅斯對哈爾科夫的壓力，「並可能威脅進一步向俄羅斯邊境推進」。

哈爾科夫的兒童醫生胡巴諾夫·巴甫洛（Hubanov Pavlo）對正在利沃夫的BBC記者蘇菲·威廉姆斯（Sophie Williams）說，人們仍然躲在避難所裏，不會去工作。

「這個城市沒有正常的生活，」他說。「哈爾科夫非常靠近俄羅斯邊境，因此這座城市經常受到攻擊。不幸的是，隨著戰爭的繼續，我們不能放鬆，我們一直處於戒備狀態。」

巴甫洛曾在哈爾科夫地區兒科醫院工作，但該醫院已被炮擊毀壞。

「炮彈多次擊中我們醫院，現在大樓被毀，無法在那裏提供醫療服務，因為俄羅斯人一直在開槍。我現在在另一家醫院工作，」他說。