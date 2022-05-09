烏克蘭戰爭：美國第一夫人訪問烏克蘭，華盛頓宣佈對俄羅斯新制裁

21 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 吉爾·拜登和奧萊娜·澤連斯卡在邊境城鎮烏日霍羅德的一所學校舉行了會面。

就在華盛頓宣佈對莫斯科實施進一步制裁之際，美國第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）在烏克蘭會見了該國第一夫人奧萊娜·澤連斯卡（Olena Zelenska）。

兩位第一夫人在邊境城鎮烏日霍羅德（Uzhhorod）的一所學校舉行了會面。

這是自俄羅斯於2月24日開始入侵烏克蘭以來，澤連斯卡首次公開露面。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯實施了新的制裁措施，包括對2600名俄羅斯和白俄羅斯人實施簽證限制。

三個俄羅斯電視台和俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank） 的高管也受到華盛頓的制裁。

與此同時，七國集團領導人表示，他們致力於逐步淘汰或禁止俄羅斯石油。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧萊娜·澤連斯卡說，美國第一夫人訪問烏克蘭是「勇敢之舉」。

美國和烏克蘭第一夫人的會面在一所學校舉行，該學校目前被用作流離失所者的臨時避難所。

吉爾·拜登說，她想「表明美國人民與烏克蘭人民站在一起」，並補充說，這場現在已經進入第三個月的戰爭是「殘酷的」，必須停止。

澤連斯卡說，在烏克蘭處於戰爭狀態時訪問烏克蘭是「勇敢之舉」。

她補充說，這次訪問是在烏克蘭和美國的母親節，非常具有象徵意義。

「在如此重要的一天訪問，我們感受到您的愛與支持。」

吉爾·拜登和澤連斯卡後來坐下來和目前住在學校的幾十個孩子中的一些一起製作紙板和紙巾熊——它們是當地的象徵。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 賈斯汀·特魯多在烏克蘭會見了澤連斯基總統

七國集團領導人在與烏克蘭總統澤連斯基進行視頻通話後宣佈了新的制裁措施。

美國高級官員表示，新制裁措施將打擊俄羅斯天然氣工業銀行的27名高管。然而，這些措施並沒有凍結公司的資產或取締與它的交易。

目前尚不清楚誰在簽證受限的名單上。

特魯多訪問烏克蘭會晤澤連斯基

特魯多宣佈加拿大將向烏克蘭軍隊運送新的武器和裝備，並對俄羅斯個人和公司實施一系列新制裁。

特魯多後來在接受路透社採訪時說：「普京需要明白的是，西方絶對有決心反對他的所作所為。」

特魯多說，普京的「非法戰爭」和戰事「升級」，「選擇通過進一步入侵烏克蘭來越過紅線，這意味著我們將盡我們所能確保他輸掉（戰爭）。」

歐盟目前正在敲定對俄羅斯的第六輪制裁，但迄今為止尚未就包括分階段禁止俄羅斯石油在內的措施達成一致。

歐盟外交官表示，匈牙利仍在阻撓確定最終制裁措施。

歐盟國家在什麼時候可以減少對俄羅斯能源供應的依賴方面存在分歧。歐洲約40%的天然氣來自俄羅斯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭後，天然氣價格大幅度上漲

美國和加拿大的新制裁措施是在俄羅斯勝利日前夕宣佈的。5月9日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日。