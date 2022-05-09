普京「勝利日」紅場閲兵講話分析、反應及烏克蘭局勢最新綜述

2022年5月9日中午11点45分 最近更新： 42 分钟前

圖像來源，Reuters

5月9日是俄羅斯紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」，莫斯科紅場舉行大型閲兵式。在烏克蘭，南部港口重鎮敖德薩被四枚導彈擊中。

普京在閲兵式後講話說，在烏克蘭東部的俄羅斯軍隊正在「保衛祖國」

普京說入侵烏克蘭——他稱之為「特殊軍事行動」——是必要、及時的，是西方挑釁導致的

普京沒有發表與戰爭有關的重大聲明，包括宣佈勝利或總動員部署

閲兵在俄羅斯28個城市舉行，共計65,000人、2,400件軍事裝備和400多架飛機參加

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯不能「盜用」二戰勝利，他還說：「我們當時贏了，現在也會贏。」

烏克蘭南部港口重鎮敖德薩被四枚導彈擊中

普京在紅場閲兵式上說了什麼？

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普京說，烏克蘭東部頓巴斯地區的軍隊和志願者正在「為祖國及其未來而戰」，他指責西方正在為「入侵我們的土地」做凖備。

普京稱北約對俄羅斯構成「明顯威脅」，並表示俄羅斯的軍事行動是必要的，也是「正確的決定」。

普京還說，國家將「盡一切努力」照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭。

「每個士兵和軍官的死亡對我們來說都是痛苦的，」他說。

在紅場士兵的歡呼聲、炮火聲和俄羅斯國歌聲中，普京結束了演講。

BBC國際媒體媒體觀察部分析員什維申科（Vitaliy Shevchenko）說，今年普京的講話和他以往的「勝利日」講話相比頗不尋常，原因有二：一是更加注重現在，通常他會大講特講1945年的勝利；二是更長，去年他只講了五分鐘，（今年普京的講話大約11分鐘），

但是普京的關鍵信號簡潔、清晰：我們要擊敗烏克蘭，因為他們是新納粹，我們必須完成先人擊敗納粹德國開始的未竟事業。

普京在紅場閲兵式沒有說什麼？

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普京在講話中根本沒有提到馬里烏波爾這個詞。

這座對俄羅斯具有重要戰略意義的烏克蘭城市遭受了最慘烈的轟炸，見證了最激烈的戰鬥，也成了烏克蘭抵抗入侵勢力的一個象徵。

馬里烏波爾的最後一場戰鬥正在龐大的亞速鋼鐵廠展開，烏克蘭抵抗士兵躲在地下隧道和掩體中，被俄羅斯軍隊包圍。

該市市長顧問在社交媒體 Telegram 上發帖稱，在運送剩餘平民的人道主義車隊離開現場後，俄羅斯軍隊開始攻擊亞速鋼鐵廠，這一說法無法獨立核實。

周日（5月8日），在從鋼鐵廠現場直播的一場非同尋常的新聞發佈會上，兩名亞速旅的戰士堅稱將繼續戰鬥，絶對不會投降。

其中一人說，「我們基本上是死定了。我們大多數人都知道這一點。這就是我們為什麼如此無所畏懼地戰鬥。」

佔領馬里烏波爾將使俄羅斯能夠在烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克地區與 2014 年被俄羅斯吞併的克里米亞半島之間建立起一座陸橋。

此前，曾有報道和觀察人士預測稱，俄軍希望在「勝利日」前全面控制馬里烏波爾，這樣普京可以宣稱戰事取得重大進展。

普京沒有透露有關下步打算的線索

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京沒有透露他下一步打算

BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）

普京可能從圍繞他今年「勝利日」講話西方的熱切關注和所有猜測中獲得了一些滿足感。

但是，儘管和預期的一樣，他今天的演講把烏克蘭戰爭與第二次世界大戰中的反納粹戰爭聯繫在一起，但普京並沒有透露任何有關他下一步意圖的真正線索。

他沒有提總動員，沒有宣佈在烏克蘭獲得勝利。 他提到了折損，但術語依然沒有變化：這仍然是「特殊軍事行動」，不是戰爭。

普京真是樂見外界繼續猜測？缺乏細節是否反映了俄軍在戰場上的挫敗？

俄羅斯確實取得了一些進展。 俄軍佔領了烏克蘭部分地區並給烏克蘭帶來了可怕的破壞。

但考慮到 2 月份入侵開始時的規模，這次行動完全未能實現莫斯科的核心目標：擊敗烏克蘭並推翻其領導層。

普京沒有暗示戰爭什麼時候結束

BBC駐莫斯科記者羅森博格（Steve Rosenberg）

奇怪的是，普京沒有再提那個他掛在嘴邊的字眼--特殊軍事行動--來形容俄軍的行動，但是他也沒有將其稱為戰爭。

普京試圖將現在的軍事行動和二戰相比，或許是為了能用擊敗希特勒進一步提高愛國主義熱情，贏得俄羅斯公眾對入侵烏克蘭的更多支持。

克里姆林宮希望迅速擊潰烏克蘭、結束戰事，甚至有可能是在派兵幾天之內。但是那個目標沒有實現。在莫斯科的許多人認為，普京的B計劃是5月9日獲得勝利，這也沒有成為現實。

普京下一步要做什麼？講話中幾乎看不到線索，但是他也沒有發出戰事要結束的信號。目前，戰爭仍將繼續。

紅場閲兵和前線戰事：明顯脫節

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BBC安全事務記者賈德納（Frank Gardner）

今天在莫斯科舉行的「勝利日」閲兵式和普京的演講中，有兩件事很突出。

首先，世界大多數地區的人們集體鬆了一口氣，普京並沒有像人們擔心的那樣，利用這一個機會以某種形式升級烏克蘭的戰爭。

他的演講雖然以偉大的衛國戰爭（第二次世界大戰）的愛國旋律包裝這場（烏克蘭）衝突，但並沒有詳述俄羅斯在烏克蘭的勝利，因為俄軍幾乎沒有勝利可言。

其次，紅場上令人印象深刻、精心編排的閲兵式與烏克蘭戰場上的現實之間存在明顯的脫節。在烏克蘭，俄軍行動混亂、掙扎著擊敗一個比自己小得多的對手。

排列整齊的行軍隊伍給俄羅斯觀眾一種俄軍是一支強大、甚至可能是戰無不勝的軍隊的印象。然而事實是，如果沒有總動員，俄羅斯根本沒有足夠的軍隊來征服、制服和佔領烏克蘭。

紅場閲兵：俄羅斯擁有龐大核武庫的強烈信號

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 彈道導彈發射台試過紅場

防務分析員馬庫斯（Jonathan Marcus）

正如莫斯科當局曾經表明的那樣，今天的閲兵式上展示的俄羅斯軍事實力與以往相比大幅度減少。

儘管如此，目前在烏克蘭戰事中使用的許多武器系統都有參與閲兵，從自行火炮到地面發射的彈道導彈和重型裝甲車。

俄羅斯軍隊所有主要部門也都派出了代表，包括戰車和 VDV（俄羅斯傘兵部隊）的士兵，他們是攻擊烏克蘭的先鋒，在戰爭前幾周遭受了重大傷亡。

遠程核導彈也穿越紅場——再次強有力地提醒世界，俄羅斯擁有龐大的核武庫。俄羅斯領導人不止一次提到了這一威脅，因為這場衝突已經演變成一場消耗戰，俄羅斯收獲有限。

普京想恐嚇世界—英國國防大臣

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英國國防大臣本·華萊士說，普京試圖用他在莫斯科的閲兵式來恐嚇世界。

閲兵式是為了紀念第二次世界大戰戰勝了納粹，但華萊士說，普京和他的核心圈子正在重現法西斯主義暴政。

華萊士在倫敦英軍博物館的講話中還說普京製造「虛幻的指稱」，包括指責北約凖備攻擊俄羅斯。

華萊士說，普京的指稱之一是他被包圍了。北約只佔俄羅斯陸地邊境線的6%，和北約國家只有6%的邊境線，「這不是包圍」。

華萊士還說，普京稱在烏克蘭有北約基地，烏克蘭大使會告訴你，在烏克蘭沒有任何北約基地。

他說，普京只相信他願意相信的一切，「讓我正式重申一遍：北約、英國、東歐現在沒有計劃入侵俄羅斯，過去也從來沒有」。

普京將俄羅斯描繪為受害者 - 俄羅斯軍事專家

俄羅斯軍事專家季斯克（ Katarzyna Zysk） 告訴 BBC 新聞頻道，聽到普京將烏克蘭當前的戰爭與第二次世界大戰聯繫起來並不奇怪，「頌揚蘇聯的過去、利用在俄羅斯普遍流行的對蘇聯的懷舊感，這也一直受到莫斯科當局的推動」。

她說，普京重覆了對北約的虛假指控，稱他們計劃進行核攻擊，並談到與「烏克蘭納粹分子」作戰。

她說，這是將俄羅斯描繪成「被圍之城」計劃的一部分，暗示自 1990 年代以來俄羅斯的任何失敗都是西方的錯。

「他把俄羅斯置於這樣一個受害者的角色，」她說，「這也是為了給這場戰爭辯解……」

季斯克還說，她很驚訝普京沒有提到俄羅斯的親西方叛徒，讓所有質疑戰爭的人成為替罪羊。

她特別提到，值得注意的是，普京還暗示俄羅斯正在與北約—不僅僅是烏克蘭--交戰。

「當年我們贏了，現在也能贏」 -- 澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基發佈了一段視頻信息，紀念在二戰中戰勝納粹德國，並稱烏克蘭將贏得與俄羅斯的戰爭。

澤連斯基還表示，烏克蘭不會將「我們的任何一塊土地」讓交給俄羅斯。

「我們正在為一場新的勝利而戰。通往勝利的道路很艱難，但我們堅信我們一定會贏，」他說。

在「勝利日」前夜，澤連斯基還說，整個自由世界都可以看到，烏克蘭在這場戰爭中處於「善良」一方，俄羅斯「一定會失敗，因為邪惡永遠會失敗」。

烏克蘭：一個低調的「勝利日」

圖像加註文字， 戰爭給烏克蘭帶來嚴重破壞

BBC記者沃特豪斯（James Waterhouse）發自基輔

普京並沒有提出他的戰略遠景，除了那些他已經聲明的目標——佔領烏克蘭東部的整個頓巴斯地區。

他使用「士兵在自己的土地上與法西斯作戰」之類的語言，並暗示他認為烏克蘭人和俄羅斯人是同一血統，同一個民族。

在烏克蘭作為一個獨立國家的歷史上，（這是）基輔第一次沒有任何大型活動紀念「勝利日」，因為烏克蘭在二戰中戰勝納粹德國時仍是蘇聯一部分。

取而代之的是，澤連斯基發佈了一段走在基輔市中心的大型商業街 （ Khreshchatyk） 的視頻，而且，和莫斯科一樣，他也把目前的戰爭與第二次世界大戰相比。

澤連斯基提到了反坦克防禦、地雷、路障和烏克蘭人與法西斯主義作鬥爭並最終獲得勝利。

基輔的很多人都在關注普京在紅場的演講，但幾百英里之外，烏克蘭城鎮的激烈戰鬥和轟炸仍在繼續，澤連斯基不會為大型紀念活動騰出額外的時間和精力。

5月9日烏克蘭局勢其它進展和「勝利日」西方反應：

已經證實四枚導彈襲擊了烏克蘭南部的敖德薩港。烏克蘭軍方說導彈是從克里米亞發射的。

軍方還警告說，該地區很有可能繼續受到導彈襲擊，並呼籲人們提高警惕。

澤連斯基譴責俄羅斯對烏克蘭東部的猛烈炮擊，稱對盧甘斯克地區一所學校的襲擊已造成 60 人死亡。 該建築被用作避難所

英國國防部表示，由於精凖導彈庫存耗盡，俄羅斯被迫使用老化且不太可靠的武器

西方領導人在勝利日譴責俄羅斯在烏克蘭的行動

訪問烏克蘭的加拿大總理特魯多告訴路透社，普京「違背了許多人為之奮鬥和犧牲的價值觀」

G7七國集團領導人表示，普京的行為「給俄羅斯及其人民的歷史性犧牲帶來了恥辱」

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格呼籲俄羅斯領導人立即結束烏克蘭戰爭

紅場閲兵式圖輯：

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 參加閲兵式的俄軍。莫斯科每年都在勝利日在紅場舉行閲兵

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 「勝利日」是紀念二戰中戰勝納粹德國的紀念日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 閲兵式上的坦克