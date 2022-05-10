普京「緋聞女友」卡巴耶娃是誰？

湯姆·普爾（Thom Poole）

BBC News

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2004年，俄羅斯總統普京和卡巴耶娃

俄羅斯已經受到了前所未有的制裁，歐盟下一個可能的制裁目標是阿琳娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

她公開的身份是政界人士、媒體掌門人、前奧運體操冠軍；如果外界的傳言屬實，那麼她是俄羅斯總統普京的女友，並且與他育有幾個孩子。

歐盟和其他國家對俄羅斯實施的制裁旨在懲罰那些與普京關係最密切的人：寡頭、政治家和其他官員，據說他們因與普京關係密切而獲得好處。

上個月，美國和英國對普京36歲的女兒瑪麗亞·沃隆佐娃（Maria Vorontsova）和35歲的卡捷琳娜·季霍諾（Katerina Tikhonova）實施了制裁。她們是普京和前妻柳德米拉的孩子。

至今，卡巴耶娃的身份雖然被報道，但避開了制裁。她可能已經感覺到有事情要發生：3月份的一份網上請願書要求將她趕出在瑞士的住所。

普京「緋聞女友」

消息人士向BBC證實，她被列入歐盟最新的制裁個人名單。據法新社報道，她因參與克里姆林宮的宣傳以及與69歲的總統普京「關係密切」將成為歐盟的制裁對象。但是歐盟的制裁文件草案並沒有將她點名為普京的伴侶，而且歐盟尚未正式簽署該制裁草案。

普京一直以來對自己的私生活極為保密。每次被問及他的個人生活時，他總刻意迴避。

不過，他明確否認了與卡巴耶娃有任何關係。

2008年，《莫斯科通訊報》（Moskovsky Korrespondent）報道稱，普京計劃與妻子柳德米拉（Lyudmila）離婚，與卡巴耶娃女士結婚。兩人都否認了這一報道。不久之後，俄羅斯當局關閉了該報紙。普京和柳德米拉在五年後正式宣佈離婚。

普京否認與卡巴耶娃有任何關係的時候，她正處於過渡階段：從一名成功的體育運動員過渡到政界。

從體操冠軍到媒體掌門人

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 卡巴耶娃在2004年雅典奧運會上獲得金牌

她選擇的運動項目是藝術體操，選手們在絲帶和球等器材的配合下進行常規動作。

卡巴耶娃在狀態巔峰時期曾有說法認為她是世界上最好的藝術體操運動員。藝術體操中有一個以她名字命名的動作。在俄羅斯當年主宰這項體育運動時期，她是主力隊員。2000-2016年，俄羅斯囊括了所有奧運金牌。

卡巴耶娃出生於1983年，四歲時開始練習藝術體操。她的教練伊琳娜·維納說：「當我第一次看到她時，簡直不敢相信自己的眼睛。這個女孩既靈活又敏捷，同時具備了藝術體操中至關重要的兩種素質，兩者結合極為罕見。」

卡巴耶娃後來被稱為「俄羅斯最靈活的女人」。

她於1996年首次亮相國際賽場，並在1998年歐洲錦標賽上出人意料一舉奪冠。

在2000年悉尼奧運會上，她在圈操中意外失手，圈滾落在地，這一失誤讓她付出了沉重的代價，她只能在全能項目中屈居季軍。四年後，在雅典奧運會上，她表現更加優異，獲得了金牌。

到她退役時，除了奧運獎牌外，她還獲得了18枚世界錦標賽獎牌和25枚歐洲錦標賽獎牌。與其他俄羅斯運動員一樣，她也沒能逃脫興奮劑的污點，在2001年的一次比賽中，她因禁藥檢測呈陽性而失去獎牌。

2007-2014年期間，她進入政界，作為執政的統一俄羅斯黨的議員，在俄羅斯議會下院佔有一席。

2014年，她成為俄羅斯國家媒體集團的主席。該集團在幾乎所有主要的俄羅斯國家媒體中擁有大量股份。

這些媒體在烏克蘭戰爭中一直大肆宣傳支持克里姆林宮的信息，指責烏克蘭人炮擊自己的城市，並把俄羅斯軍隊說成是解放者。

據報道，她的職位使她身家大增非常富有，洩露的文件顯示她的年收入約為1200萬美元。

各有說法

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2001年，普京授予卡巴耶娃國家榮譽勳章。

外界並不了解她和普京第一次見面是什麼時候，但一個著名奧運選手與國家總統見面算不上不同尋常。早在2001年就有一張兩人的合影，當時普京授予她象徵俄羅斯最高國家榮譽的友誼勳章。

有傳言說他們兩人育有孩子，儘管究竟有幾個孩子的報道不盡相同。

一家瑞士報紙報道說，卡巴耶娃於2015年在盧加諾湖附近的一家高級診所生了一個男孩，並於2019年在同一地點生了另一個男孩。

但英國《星期日泰晤士報》和美國《華爾街日報》稱，她於2019年在莫斯科生了一對雙胞胎，不過，這兩家報紙對她有幾個孩子有不同意見。

克里姆林宮否認了此類報道。早在2015年，普京的發言人就表示，「關於有嬰兒出生父親是普京的信息與現實不符」。

普京生性謹慎守口如瓶，他在公開場合從未提及與柳德米拉所生孩子的名字，只是說他有兩個女兒都成年了。所以有關的猜測可能還會繼續下去。

自從卡巴耶娃與普京有關係的報道出現以來，她一直不時出現在聚光燈下。

2011年，她上了《Vogue》雜誌的封面，穿著法國時裝品牌Balmain的一件貴價金色禮服。她還在2014年索契冬奧會上擔任火炬手。

最近的4月，她出現在莫斯科的一個青少年體操節上，推翻了坊間有關她隱身躲藏的說法。在體操節上，她讚揚了俄羅斯對戰爭的投入和付出。一些媒體注意到她戴著結婚戒指。

自烏克蘭戰爭開始以來，一直有人呼籲對她進行制裁。

《華爾街日報》認為，美國不願意制裁卡巴耶娃，擔心這可能會被認為是對普京的「個人打擊」，從而可能使緊張局勢進一步升級。